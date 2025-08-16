'इथून पुढं... '; अटारी-वाघा बॉर्डरवरील बिटींग रिट्रीटसंदर्भात मोठा निर्णय, BSF नं काय म्हटलं?
Beating Retreat Ceremony: भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना आमनेसामने पाहायचंय? अटारी-वाघा बॉर्डरवर जायचंय? आधी कार्यक्रमाची बदललेली रुपरेषा पाहा...
Sayali Patil | Aug 16, 2025, 02:01 PM IST
Beating Retreat Ceremony: भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर दर दिवशी अटारी वाघा बॉर्डर इथं बिटींग रिट्रीट समारंभाचं आयोजन करण्यात येतं. मात्र काही दिवसांपूर्वीच जम्मू काश्मीरच्या पहगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यामागोमागच भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूर या कारवाईनंतर हा समारंभ अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आला होता.
BSF च्या माहितीनुसार आता बिटींग रिट्रीट कार्यक्रम सायंकाळी 6 वाजल्यापासून 6 वाजून 30 मिनिटांदरम्यान, अर्ध्या तासाच्या कालावधीत पार पडेल. यापूर्वी हा संपूर्ण कार्यक्रम सायंकाळी साडेसहा वाजता सुरू होऊन 7 वाजेपर्यंत सुरू राहत. मात्र हवामानात होणारे बदल पाहता बीएसएफनं त्याची वेळ बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशभक्तीपंजाबमधील अमृतसर इथं असणाऱ्या अटारी वाघा बॉर्डरवर पार पडणारा हा संपूर्ण कार्यक्रम दोन्ही देशांच्या सीमाभागात 1959 पासून पार पडत आहे. यामध्ये दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज उतरवण्याची प्रक्रिया पार पडते.
