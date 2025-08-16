English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'इथून पुढं... '; अटारी-वाघा बॉर्डरवरील बिटींग रिट्रीटसंदर्भात मोठा निर्णय, BSF नं काय म्हटलं?

Beating Retreat Ceremony: भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना आमनेसामने पाहायचंय? अटारी-वाघा बॉर्डरवर जायचंय? आधी कार्यक्रमाची बदललेली रुपरेषा पाहा... 

Sayali Patil | Aug 16, 2025, 02:01 PM IST
भारत आणि पाकिस्तान

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

Beating Retreat Ceremony: भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर दर दिवशी अटारी वाघा बॉर्डर इथं बिटींग रिट्रीट समारंभाचं आयोजन करण्यात येतं. मात्र काही दिवसांपूर्वीच जम्मू काश्मीरच्या पहगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यामागोमागच भारतीय लष्कराच्या ऑपरेशन सिंदूर या कारवाईनंतर हा समारंभ अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आला होता.   

विराम

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

काही दिवसांच्या विरामानंतर हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला असून, त्याच्या वेळा मात्र बदलण्यात आल्या आहेत. सीमा सुरक्षा दल अर्थात बीएसएफनं त्यासंदर्भातील माहितीसुद्धा जारी केली आहे.   

बिटींग रिट्रीट

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

BSF च्या माहितीनुसार आता बिटींग रिट्रीट कार्यक्रम सायंकाळी 6 वाजल्यापासून 6 वाजून 30 मिनिटांदरम्यान, अर्ध्या तासाच्या कालावधीत पार पडेल. यापूर्वी हा संपूर्ण कार्यक्रम सायंकाळी साडेसहा वाजता सुरू होऊन 7 वाजेपर्यंत सुरू राहत. मात्र हवामानात होणारे बदल पाहता बीएसएफनं त्याची वेळ बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

बदल

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

हवामानात होणारे बदल आणि लवकर पडणारा अंधार पाहता या कार्यक्रमाची वेळ बदलण्यात आल्याची माहिती बीएसएफनं दिली आहे. त्यामुळं अटारी- वाघा बॉर्डरच्या दिशेनं जाणाऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी.   

देशभक्तीपंजाबमधील अमृतसर इथं असणाऱ्या अटारी वाघा बॉर्डरवर पार पडणारा हा संपूर्ण कार्यक्रम दोन्ही देशांच्या सीमाभागात 1959 पासून पार पडत आहे. यामध्ये दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज उतरवण्याची प्रक्रिया पार पडते.

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

देशभक्ती ओसंडून वाहणाऱ्या अशा या कार्यक्रमात भारत आणि पाकिस्तानच्या सैनिकांकडून आकर्षक असं पथसंचलनाचं प्रदर्शन करण्यात येतं. दर दिवशी या कार्यक्रमांसाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थितांची हजेरी पाहायला मिळते. 

अटारी वाघा बॉर्डर

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

पंजाबमधील अमृतसर इथं असणाऱ्या अटारी वाघा बॉर्डरवर पार पडणारा हा संपूर्ण कार्यक्रम दोन्ही देशांच्या सीमाभागात 1959 पासून पार पडत आहे. यामध्ये दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज उतरवण्याची प्रक्रिया पार पडते.   

जॉईंट चेक पोस्ट

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

अटारी वाघा जॉईंट चेक पोस्ट अमृतसरपासून जवळपास 30 किमी आणि पाकिस्तानच्या लाहोरपासून 22 किमी इतक्या अंतरावर आहे. दर दिवशी इथं साधारण 25000 नागरिक या सोहळ्याला प्रत्यक्ष अनुभवतात. 

उत्साहपूर्ण संचलन

travel india Attari wagah border beating retreat ceremony

दोन्ही राष्ट्रध्वजांचा आदर, सैनिकांचं उत्साहपूर्ण संचलन आणि हस्तांदोलन या गोष्टींमुळं आणि अर्थातच उच्च कोटीच्या देशभक्तीचं प्रदर्शन या ठिकाणी होत असल्यामुळं ही बिटींग रिट्रीट परेड अनेकांच्याच बकेट लिस्टमध्ये आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

