खात्यात ₹10,00,00,00,000; दारात BMW-मर्सिडीज... भारतातील NRI गाव माहितीये? इथं श्रीमंतीसुद्धा अतिसामान्य....
NRI Village of India : पर्यटनप्रेमी कायमच भटकंतीसाठी काही नवी ठिकाणं शोधत असतात. फक्त निसर्गसौंदर्यानं नटलेली ठिकाणंच नव्हे, तर स्वत:मध्येच वेगळेपण जपणारी ठिकाणं या फिरस्त्यांच्या यादीत हमखास असतात.
Sayali Patil | Oct 16, 2025, 04:37 PM IST
NRI Village
गुजरात
भारतातील या गावाचं नाव Location आहे गुजरातच्या आनंद जिल्ह्यातील धर्मज. स्वच्छ रस्ते, आलिशान कार, 1000 कोटींहून अधिकची संपत्ती अशी या गावाची ओळख. या गावात आल्यावर श्रीमंतीसुद्धा अतिसामान्य बाब आहे हेच लक्षात येतं. जाणून आश्चर्य वाटेल पण बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीजसारख्या कार या गावात अतिशय सर्वसाधारण बाब आहे.
एनआरआय
लोकसंख्या
परदेशी...
गावाचा विकास
