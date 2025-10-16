English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खात्यात ₹10,00,00,00,000; दारात BMW-मर्सिडीज... भारतातील NRI गाव माहितीये? इथं श्रीमंतीसुद्धा अतिसामान्य....

NRI Village of India : पर्यटनप्रेमी कायमच भटकंतीसाठी काही नवी ठिकाणं शोधत असतात. फक्त निसर्गसौंदर्यानं नटलेली ठिकाणंच नव्हे, तर स्वत:मध्येच वेगळेपण जपणारी ठिकाणं या फिरस्त्यांच्या यादीत हमखास असतात.

Sayali Patil | Oct 16, 2025, 04:37 PM IST
twitter
1/8

NRI Village

travel facts India richest NRI village

NRI Village of India : असंच वेगळेपण जपणारं एक असं ठिकाण भरतात आहे, जे प्रत्यक्षात तर आहे एक गाव. मात्र त्याला गाव म्हणावं का? हे तिथं गेल्यावरच विचारावंसं वाटतं. कारण हे ठिकाण साचेबद्ध गावाची प्रतिमा मोडित काढतं. हे आहे, देशातील NRI गाव.   

twitter
2/8

गुजरात

travel facts India richest NRI village

भारतातील या गावाचं नाव Location आहे गुजरातच्या आनंद जिल्ह्यातील धर्मज. स्वच्छ रस्ते, आलिशान कार, 1000 कोटींहून अधिकची संपत्ती अशी या गावाची ओळख. या गावात आल्यावर श्रीमंतीसुद्धा अतिसामान्य बाब आहे हेच लक्षात येतं. जाणून आश्चर्य वाटेल पण बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीजसारख्या कार या गावात अतिशय सर्वसाधारण बाब आहे.   

twitter
3/8

एनआरआय

travel facts India richest NRI village

गुजरातच्या या गावामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील एक व्यक्ती एनआरआय अर्थात अनिवासी भारतीय आहे. गावात 11 बँक शाखा असून, इथं असणाऱ्या ठेवीदारांचा आकडासुद्धा मोठा आहे. या गावातील सर्व रस्ते पक्के असून धर्मज गाव आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि संपन्न आहे.   

twitter
4/8

लोकसंख्या

travel facts India richest NRI village

11333 इतकी लोकसंख्या असणारं हे गाव फक्त 17 हेक्टरमध्ये पसरलं असून, तेथील समृद्ध वातावरणासाठी ते ओळखलं जातं. या गावाची कहाणी 1895 पासून सुरू होते, जेव्हा जोतराम काशीराम पटेल आणि चतुरभाई पटेलनं आफ्रिकेची वाट धरली होती. यानंतर प्रभुदास पटेल मँचेस्टरला पोहोचले आणि Manchesterwala अशी त्यांची ओळख ठरली. 

twitter
5/8

परदेशी...

travel facts India richest NRI village

गोविंदभाई पटेल एडन (आजचं यमन) ला गेले जिथं त्यांनी तंबाखूचा व्यवसाय सुरू केला. हळुहळू आफ्रिका, ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा ठिकाणी गुजरातच्या या धर्मज गावातील नागरिक पोहोचू लागले. 

twitter
6/8

गावाचा विकास

travel facts India richest NRI village

आजच्या घडीला या गावातील 1700 कुटुंब ब्रिटन, 800 कुटुंब अमेरिका, 300 कॅनडा, 150 ऑस्ट्रेलियाला वास्तव्यास असून, हे नागरिक आपलं गाव विसरु शकले नाहीत. 2007 मध्ये या नागरिकांनी गावाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. 

twitter
7/8

धर्मज

travel facts India richest NRI village

पाहता पाहता धर्मज गावाचा चेहरामोहरा बदलला, इथं जमिनीचा एक मोठा भाग हिरव्यागार गवतासाठी राखीव असून, या गावात 1972 पासून जमिनीअंतर्गत सांडपाण्याचा निचरा होण्याची प्रणाली वापरात आणली जाते.   

twitter
8/8

आलिशान कार

travel facts India richest NRI village

आलिशान कार तर या गावात रस्त्यारस्त्यावर दिसतात, ज्यामुळं त्याचं अनेकांना कौतुकही नाही. या गावाला गुंतवणूकदारांचं गाव असंही म्हटलं जातं. एकही असा देश नाही, जिथं येथील नागरिक वास्तव्यास नाहीत. 

twitter
पुढील
अल्बम

ज्योतिर्लिंग अन् शक्तीपीठ एकाच ठिकाणी... देशातील 'या' एकमेव मंदिरात पोहोचले PM मोदी; कुठे आहे हे तीर्थक्षेत्र?

पुढील अल्बम

ज्योतिर्लिंग अन् शक्तीपीठ एकाच ठिकाणी... देशातील &#039;या&#039; एकमेव मंदिरात पोहोचले PM मोदी; कुठे आहे हे तीर्थक्षेत्र?

ज्योतिर्लिंग अन् शक्तीपीठ एकाच ठिकाणी... देशातील 'या' एकमेव मंदिरात पोहोचले PM मोदी; कुठे आहे हे तीर्थक्षेत्र?

ज्योतिर्लिंग अन् शक्तीपीठ एकाच ठिकाणी... देशातील 'या' एकमेव मंदिरात पोहोचले PM मोदी; कुठे आहे हे तीर्थक्षेत्र? 8
Fact Check: बेदम मारहाणीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंच्या हातापायाला फ्रॅक्चर? नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!

Fact Check: बेदम मारहाणीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंच्या हातापायाला फ्रॅक्चर? नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!

Fact Check: बेदम मारहाणीनंतर गुणरत्न सदावर्तेंच्या हातापायाला फ्रॅक्चर? नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या! 11
Anil Kumble Birthday: भारताचा अभिमान, दिग्गज फिरकीपटू... किती संपत्तीचा मालक आहे अनिल कुंबळे?

Anil Kumble Birthday: भारताचा अभिमान, दिग्गज फिरकीपटू... किती संपत्तीचा मालक आहे अनिल कुंबळे?

Anil Kumble Birthday: भारताचा अभिमान, दिग्गज फिरकीपटू... किती संपत्तीचा मालक आहे अनिल कुंबळे? 8
धनत्रयोदशीला दारासमोर काढा या सुबक रांगोळी, शेजारीही करतील कौतुक

धनत्रयोदशीला दारासमोर काढा या सुबक रांगोळी, शेजारीही करतील कौतुक

धनत्रयोदशीला दारासमोर काढा या सुबक रांगोळी, शेजारीही करतील कौतुक 8