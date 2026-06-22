/IRCTC चं दक्षिण दर्शन टूर पॅकेज; रामेश्वरमपासून कन्याकुमारीपर्यंत... राहण्याखाण्याचा खर्च काय?

भारतीय रेल्वे विभागाच्या अख्तयारित येणाऱ्या IRCTC कडून दक्षिण भारताच्या सफरीसाठी एका कमाल सहलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. काय आहे त्याबाबतची सविस्तर माहिती? (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
भारतीय रेल्वेच्या अख्तयारित राहून उत्तम काम करणाऱ्या आयआरसीटीसीकडून देशाच्या विविध भागांमध्ये पर्यटनपर सहली नेण्याचं सत्र सुरूच आहे. ज्यामध्ये आता 'दिव्य दक्षिण दर्शन' पॅकेजचाही समावेश झाला आहे.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
6 दिवस आणि 7 रात्रींच्या या सहलीमध्ये मदुराई, कन्याकुमारी, तिरुवअनंतपूरम आणि रामेश्वमची सफर घडवली जाणार आहे. 13 जुलै 2026 ते 19 जुलै 2026 अशा कालावधीसाठी ही सहल असेल. ज्यामध्ये दक्षिण भारताची एक सुरेख बाजू पाहायला मिळेल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
लखनऊवरून ही टूर सुरू होणार असून, मुंबई- पुण्यातील पर्यटक तत्पूर्वी लखनऊ फिरून त्यानंतर दक्षिण भारत रोखानंही प्रवास करु शकतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
या पॅकेजमध्ये लखनऊपासून ये- जा करण्यासाठी विमान तिकीटही समाविष्ट आहे. राहण्याचा आणि खाण्यापिण्याचा खर्च या सहल रकमेतच समाविष्ट आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
या सहलीमध्ये थिरुमलाई नायक महल, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, पझमुदिरचोलै मंदिर, धनुषकोडी, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर, डॉ. अब्दुल कलाम स्मारक, सनसेट पॉइंट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कुमारी अम्मन मंदिर, महात्मा गांधी स्मारक, पद्मनाभस्वामी मंदिर अशा ठिकाणांची सफर घडवली जाईल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
लखनऊपासून सुरू होणाऱ्या या सहलीसाठी माणसी खर्च रू 86750 /-, दोन व्यक्तींसाठीचा खर्च माणसी 61600 रुपये, आणि लहान मुल असल्यास त्याचा खर्च 50300 रुपये असेल. ज्यामध्ये विमान तिकीट आणि 3 Star हॉटेलांमध्ये मुक्कामाची व्यवस्था आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावर या सहलीसाठी येणाऱ्यास प्राधान्य आणि सहलीसाठी जागा आरक्षित करून दिल्या जातील. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
सदर सहलीसंदर्भातील सविस्तर माहिती irctctourism.com या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. सविस्तर माहिती आणि इतर संदर्भांसाठी लखनऊ. 9236391911/8287930911/8287930902 | कानपुर. 9415042930 या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)