काय सांगता? महाराष्ट्रातील Top 5 भव्यदिव्य राजवाडे; प्रत्येकात वसेल एक गाव, एक तर मुंबईच्याच जवळ

Travel Palaces in Maharashtra : प्रवास करताना काही अशा गोष्टी आढळतात ज्या, डोकं चक्रावून सोडतात. अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना वाव देतात. हे राजवाडेसुद्धा तसेच काहीसे...

Sayali Patil | Apr 28, 2026, 03:38 PM IST
संस्थानं

Travel Palaces from pune Kolhapur Nagpur murud that are as big as a village

Travel Palaces in Maharashtra : राजेरजवाड्यांची संस्थानं ज्याप्रमाणं जगाच्या विविध देशांमध्ये, अगदी भारतातही पाहता येतात, तशीच ही संस्थानं महाराष्ट्रातसुद्धा आहेत बरं.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

लक्ष्मी विलास पॅलेस

याच संस्थानांचं अस्तित्वं आणि त्यांचा रुबाब असणारे भव्यदिव्य राजवाडे आजच्या घडीलासुद्धा पाहणाऱ्यांचे डोळे दीपवतात, विचार करा मग कैक वर्षांपूर्वी कसा असेल त्यांचा दिमाख. वडोदरा इथं असणारा लक्ष्मी विलास पॅलेस हे त्याचच एक उदाहरण आणि 500 एकरांवर पसरलेला जगातील सर्वात मोठा खाजगी राजवाडा.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

आश्चर्य

जाणून आश्चर्य वाटेल, पण महाराष्ट्रातही असे काही राजवाडे आहेत जे इतके भव्य आहेत की त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्रफळांमध्ये एखादं गाव वसेल. हे राजवाडे म्हणजे स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहेत.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

जयविलास महाल, पालघर

'राज बारी' अशी पालघरच्या या सुरेख अशा जयविलास महालाची ओळख.  हा टेकडीवर वसलेला असून, त्याच्य आजूबाजूला घनदाट जंगल आणि बागा आहेत.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

अहमदगंज पॅलेस, मुरुड

अलिबागपासून तास दोन तासाच्या प्रवासावर असणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा इथं असणारा हा राजवाडा. जवळ पास 45 जमिनीवर तो उभा असून, हा राजवाडा सिद्दी घराण्याने बांधला होता. 50 पेक्षा जास्त खोल्या, दिवाणखाना, भोजन कक्ष, संग्रहालय, मशीद आणि बाग अशी त्याची व्याप्ती.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

शिवाजीराव भोसले जुना राजवाडा

नागपूरच्या भोसले घराण्याचा हा राजवाडा येथील एक प्रमुख ऐतिहासिक वास्तू आहे. आकारानं अतिशय भव्य असणारा हाल राजवाडा पाहिला की, त्याचा आकार एखाद्या खेड्याहून कमी नाही हेच लक्षात येतं.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

न्यू पॅलेस कोल्हापूर

शाहू महाराजांनी बांधलेला हा अतिशय भव्य आणि रेखीव राजवाडा. हा प्रासाद आजही कोल्हापूरच्या छत्रपतींचं निवासस्थान आहे. हा इतका मोठाय की इथं एखादं गावच्या गाव वसेल.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

आगा खान पॅलेस, पुणे

पुण्यातील ही वास्तू ऐतिहासिक महत्त्वासमवेत त्याच्या आकारामुळंही नजर रोखून धरते. या राजवाड्याची बाग ही अनेकांसाठीच आकर्षणाचा विषय.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

