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विराट कोहलीने हस्तांदोलन करण्यास नकार दिलेल्या वादावर ट्रॅव्हिस हेडने अखेर सोडलं मौन, 'माझ्या बायकोला इतक्या घाण...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 24, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:15 PM IST

सामन्यानंतर विराट कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडशी हस्तांदोलन करणं टाळलं होतं. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला होता, ज्यानंतर वादाला तोंड फुटलं होतं. 

 

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आयपीएल 2026 च्या हंगामात सनरायझर्स हैदराबाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू यांच्यातील सामन्यादरम्यान विराट कोहलीसोबत झालेल्या कथित वादावर ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड याने अखेर मौन सोडले आहे. 

 

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हैदराबादच्या उप्पल स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यानंतर, कोहलीने हेडशी हस्तांदोलन (handshake) टाळल्याचे कॅमेऱ्यात कैद झाले होते आणि यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. 

 

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तसे या घटनेला आता अनेक महिने झाले आहेत. मात्र इतक्या महिन्यांनी हेडने स्पष्ट केलं आहे की, अशा गोष्टी खेळाचाच एक भाग असतात आणि त्याच्या व कोहलीमध्ये मिटवण्यासारखे असे काहीही नाही.

 

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"मला वाटत नाही की काही मिटवण्याची गरज आहे. जे आहे ते आहे. ज्याप्रकारे स्पर्धा झाली त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही," असं हेडने Code Sports ला सांगितलं. 

 

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या घटनेनंतर, हेडची पत्नी जेसिका डेव्हिस हिने सांगितले की तिला सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून अपमानास्पद वागणूक मिळाली. तिने या परिस्थितीचे वर्णन स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी भावनिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक असे केले. 

 

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मात्र, हेडने या वादाचे गांभीर्य कमी लेखले आणि व्यावसायिक खेळाडू असण्यासोबतच लोकांच्या नजरेत राहणे हे ओघाने आलेच, असे मत व्यक्त केले. तरीही, या डावखऱ्या खेळाडूने हे मान्य केले की, या घटनेचा त्याच्या आसपासच्या लोकांवर परिणाम झाला होता.

 

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"मला वाटतं की जेसिका आणि माझा गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन खूप चांगला आहे. आपण अशाच जगात राहतो आणि अशा गोष्टी ती ज्या प्रकारे हाताळते, ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मुळात या सगळ्याचा परिणाम कुटुंबावरही झाला आणि त्याचे पडसाद कुटुंबातील अशा सदस्यांवरही उमटले, ज्यांचा अशा गोष्टींशी तसा काही संबंध येत नाही," असे तो म्हणाला.

 

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हेडने जेसिकाने अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल कौतुक केलं. "काही दिवसांतच लोक त्याबद्दल विसरून जातात. तिने ती परिस्थिती अतिशय उत्तमरीत्या हाताळली. कदाचित हे सर्व इतरांसोबत वागण्याशी आणि गोष्टींकडे पाहण्याच्या इतरांच्या दृष्टिकोनाशी संबंधित असते," असे हेड यांनी पुढे सांगितले.

 

TAGS:
Travis Head
Virat Kohli

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