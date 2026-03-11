सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर
सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश कोणते?
Trending GK largest oil reserves in the world : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे जगात तेल पुरवठा थांबला आहे. तेल पुरवठा करणारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील रोखण्यात आली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत कच्च्या तेलाची मोठी भूमिका आहे. कच्च्या तेलाचे मोठे साठे असलेल्या देशांचा जागतिक राजकारण आणि सत्तेवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. अमेरिका आणि रशियासारखे देश तेलावरून सतत एकमेकांशी भांडत असतात. जगातील टॉप 10 देश कोणते. ज्यांच्याकडे सर्वात जास्त तेल साठे आहेत.