  • सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर

सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश; इराण, रशिया, सौदी अरेबिया नाही तर कोणता देश आहे पहिल्या स्थानावर

सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील TOP 10 देश कोणते?

Vanita Kamble | Mar 11, 2026, 06:15 PM IST
Trending GK largest oil reserves in the world : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे जगात तेल पुरवठा थांबला आहे. तेल पुरवठा करणारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील रोखण्यात आली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत कच्च्या तेलाची मोठी भूमिका आहे. कच्च्या तेलाचे मोठे साठे असलेल्या देशांचा जागतिक राजकारण आणि सत्तेवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. अमेरिका आणि रशियासारखे देश तेलावरून सतत एकमेकांशी भांडत असतात.  जगातील टॉप 10 देश कोणते. ज्यांच्याकडे सर्वात जास्त तेल साठे आहेत. 

अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. यामुळे जगात तेलाचा तुडवडा निर्माण झाला असून किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. युद्धात तेल साठ्यांवर हल्ले केले जात आहेत. यामुळेच  क्रूड ऑईल अर्थात कच्च तेल हे जगातील सर्वात शक्तीशाली शस्त्र बनले आहे. इराण, रशिया या देशांकडे मोठे तेल साठे असले तरी हे दोन्ही देश पहिल्या क्रमांकावर नाहीत. जाणून घेऊया  सर्वाधिक पेट्रोल-डीजलचे साठा असणारे जगातील हा देश कोणता?   

लिबिया

लिबियाकडे 48.36 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. लिबिया 10 व्या क्रमांकावर आहे. गृहयुद्धामुळे देश दोन गटात विभागला गेला आहे, एक रशियाला पाठिंबा देणारा आणि दुसरा पाश्चात्य देशांना पाठिंबा देणारा.  

अमेरिका

अमेरिकेकडे अंदाजे 35 ते 50 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  टेक्सास, नॉर्थ डकोटा आणि न्यू मेक्सिको सारखी राज्ये मोठ्या प्रमाणात तेलाचे उत्पादन करतात. अमेरिका जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश बनला आहे.  

रशिया

रशियाकडे 80 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. रशिया अमेरिकेविरुद्ध तेल आणि वायूचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. रशियाकडे लक्षणीय साठे आहेत आणि तो जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदारांपैकी एक आहे.

कुवेत

कुलेतकडे अंदाजे 100 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  अमेरिकेने कुवेतच्या सुरक्षा आणि तेल धोरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्याचा कल स्पष्टपणे अमेरिकेच्या बाजूने आहे.

संयुक्त अरब अमिराती (UAE)

संयुक्त अरब अमिराती अर्थात UAE कडे 113 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  

इराक

इराककडे  145.02 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. 2003 पासून अमेरिकेचा येथे मजबूत प्रभाव आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत रशिया आणि इराण देखील येथे आपली ताकद दाखवत आहेत.   

कॅनडा

कॅनडा चौथ्या किंवा पाचव्या क्रमांकावर आहे. कॅनडाकडे 170 अब्ज बॅरल तेल साठा आहे. कॅनडा हा देश नाटोचा सदस्य आहे. अमेरिकेचा अगदी जवळचा शेजारी आहे. कॅनडा आपले बहुतेक तेल अमेरिकेला निर्यात करतो आणि त्याचे तेल मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेकडे केंद्रित आहे.

इराण

इराणकडे अंदाजे 157 ते 158 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  तेल साठ्यात इराण तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इराणचे रशिया आणि चीनशी जवळचे संबंध आहेत. अमेरिकेशी त्याची स्पर्धा अनेक दशकांपासून आहे. तेलाच्या बाबतीत इराण अनेकदा अमेरिकेविरुद्ध कठोर भूमिका घेतो.

सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियाकडे 267.2 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  सौदी अरेबिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सौदी अरेबियाचा तेलाचा मोठा भाग अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना जातो.  

व्हेनेझुएला

व्हेनेझुएला देशात  जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. 303.22 अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे.  हा देश रशियाच्या जवळचा आहे. रशियाने शस्त्रे, गुंतवणूक आणि राजनैतिक पाठिंबा दिला आहे. अलिकडच्या काळात, अमेरिकेने लष्करी दबाव आणला आहे आणि तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

