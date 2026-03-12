PNG, CNG, LPG आणि LNG काय फरक आहे?; किचनमध्ये कोणतं इंधन वापरतात?
Lpg Gas Cylinder : अमेरिका - इस्त्रायल - इराण युद्ध दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. याचा परिणाम इतर देशांवर होतोय. जगातील अनेक देशभरात पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी आणि एलएनजीच्या तुटवड्याची झळ बसली आहे. या संकटाची झळ भारताला बसली आहे. पण तुम्हाला PNG, CNG, LPG आणि LNG काय फरक आहे माहितीय का?
Mar 12, 2026
PNG, CNG, LPG आणि LNG हे चारही वायू आहेत. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रात त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. या इंधनाचा मानवी जीवनाशी थेट संबंध आहे. त्यांचे स्वरूप आणि वापरण्याच्या पद्धती देखील भिन्न आहेत. ते सर्व वेगवेगळ्या देशांमधून आणि पद्धतींमधून भारतात येतात. तुम्ही समजून घ्या, एलपीजी कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून मिळवला जातो. तर सीएनजी आणि पीएनजी पूर्णपणे एलएनजीवर अवलंबून असतात.
हे द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू असं म्हटलं जातं. हे प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेनचे मिश्रण असतं. ते उच्च दाबाखाली द्रवीभूत करुन त्यानंतर सिलेंडरमध्ये भरलं जातं. हे इंधन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू शुद्ध करून तयार करण्यात येतं. बहुतेक भारतीय घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. एलपीजी हा पेट्रोलियम रिफायनरीजमधून तयार होणारा वायू असून तो सिलेंडरमध्ये विकला जातो. हा घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा सर्वात सामान्य वायू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मार्च 2026 पर्यंत भारतातील सक्रिय एलपीजी ग्राहकांची संख्या अंदाजे 330 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे 104 दशलक्ष लाभार्थींचा समावेश आहे. देशभरात दररोज सरासरी 5.5 दशलक्ष सिलिंडर पुन्हा भरले जातात. 2014 मध्ये, 145 दशलक्ष ग्राहक होते, जे आता 330 दशलक्षांपर्यंत पोहोचले आहे.
PNG हा पाईप्ड नॅचरल गॅस असं म्हटलं जातं. हा मिथेन देखील असून तो थेट घरांमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये पाईपलाईनद्वारे पोहोचवण्यात येतो. तो हवेपेक्षा हलका असून स्वयंपाक, गरम करणे आणि लहान उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. मार्च 2026 पर्यंत भारतातील घरगुती पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1.5 कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ही सुविधा प्रामुख्याने महानगरे आणि मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित आहे. जिथे शहरी गॅस वितरण नेटवर्कद्वारे गॅस वितरित करण्यात येतो.
तज्ज्ञ म्हणतात की, 2032 पर्यंत ते 125 दशलक्ष घरांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. सध्याच्या युद्धपरिस्थितीत पीएनजीवर कोणतीही व्यापक परिमाण झालेला नाही. जरी जागतिक तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. ते एलपीजीपेक्षा सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर असून नेटवर्क विस्तार मंदावल्यामुळे त्याची पोहोच मर्यादित असते.
LNG म्हणजे द्रवरूप नैसर्गिक वायू आहे. जेव्हा नैसर्गिक वायू -162°C पर्यंत थंड केला जातो तेव्हा तो द्रवरूप होतो. या स्वरूपात, वायूचे आकारमान 600 पट कमी होते. ज्यामुळे जहाजाद्वारे लांब अंतरापर्यंत वाहतूक करणे सोपे होते. हा वायू जहाजाद्वारे भारतात आयात करण्यात येतो. नंतर त्याचे गॅसमध्ये रूपांतर करण्यात येते. याचा पीएनजी किंवा सीएनजीसाठी वापरले जाते.
भारताचा या सर्व वायूंचा दररोजचा वापर 191 दशलक्ष मानक घनमीटर असल्याची माहिती तज्ज्ञ देतात. ज्यापैकी अर्धा भाग आयातीद्वारे पूर्ण करण्यात येतो. पीएनजी आणि सीएनजी हे प्रामुख्याने घरगुती नैसर्गिक वायूपासून तयार करण्यात येतो. तर एक छोटासा भाग पुनर्गॅसिफाइड एलएनजीमधून येतो. अनेक वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये या वायूंचे वितरण करतात.
