/तृप्ती डिमरीची एपी ढिल्लोनसह iPhone 18 च्या लाँचला हजेरी; Apple च्या इव्हेंटमधील फोटो व्हायरल

9 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे ॲपलचा एक लाँच इव्हेंट पार पडला, या कार्यक्रमामध्ये आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 ड्युओ हे मॉडेल्स लाँच करण्यात आले. या कार्यक्रमाला काही बॅालिवूड कलाकार देखील उपस्थित होते.
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मागील अनेक महिन्यांची प्रतिक्षा संपली आणि आयफोन 18 प्रो सिरीज लाँच झाली आहे, या कार्यक्रमाला भारतामधील प्रसिद्ध बॅालिवूड अभिनेत्री तृप्ती डिमरी कार्यक्रमामध्ये पाहायला मिळाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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अभिनेत्री तृप्ती डिमरीसोबत प्रसिद्ध पंजाबी गायक ए. पी. ढिल्लन यांनीही हजेरी लावली होती. सध्या या दोघांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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तृप्ती डिमरी आणि ए. पी. ढिल्लन यांचे ॲपलचे सीईओ जॉन टर्न्स यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये तृप्ती डिमरी आणि ए. पी. ढिल्लन हे जॉन टर्न्स यांना ॲपलचे नवीन आयफोन मॉडेल्स दाखवताना दिसत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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या इव्हेंटमधील बॉलिवूड सेलिब्रिटींचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तृप्ती डिमरी आणि ए. पी. ढिल्लन नवीन आयफोन 18 मॉडेल्स पाहताना दिसत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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आयफोन 18 प्रो सिरीज लाँचच्या कार्यक्रमासाठी तृप्ती डिमरी आणि ए. पी. ढिल्लन यांना विशेष निमंत्रण देण्यात आले होते. यावेळी दोन्ही कलाकारांनी माध्यमांशी देखील संवाद साधला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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कार्यक्रमादरम्यान, हे दोन्ही कलाकार ॲपलचे सीईओ जॉन टर्न्सले आणि माध्यमांशी संवाद साधताना दिसले. जॉन टर्न्सले यांनी तृप्ती डिमरी आणि ए. पी. ढिल्लन यांना नवीन आयफोन मॉडेल्स दाखवले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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आयफोन 18 प्रो सिरीजमध्ये काय नवीन वैशिष्ट्ये आहेत हे समजावून सांगितले. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनीही या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याने या सेलिब्रिटींचे चाहते खूप आनंदित झाले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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तृप्ती डिमरी आयफोन 18 च्या लाँच इव्हेंटमध्ये लाल रंगाचा कोट आणि निळ्या डेनिम जीन्समध्ये दिसली. या कार्यक्रमात ही अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसत होती. तिच्यासोबत आलेल्या पंजाबी गायक एपी ढिल्लनने राखाडी रंगाचे जॅकेट परिधान केले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया