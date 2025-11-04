English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tripurari Purnima Wishes in Marathi : त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त कुटुंब, मित्र-मैत्रिणी यांना द्या मंगलमय शुभेच्छा !

Tripurari Purnima Shubhechcha Wishes in Marathi : त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणजेच कार्तिक पौर्णिमा ज्याला देव दिवाळी असेही म्हटलं जातं.  यादिवशी भगवान विष्णू आणि शंकराची पूजा करण्याचे महत्व आहे. चला तर मग या खास दिवसांच्या शुभेच्छा पाठवूया आपल्या प्रियजनांना. हे मराठमोळे हटके शुभेच्छा संदेश शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीला.

Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 07:44 PM IST
Tripurari Purnima Wishes

पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर तुम्हाला लाभो शुभ आशिर्वाद, शिवप्रभूंची तुमच्यावर तुमच्यावर राहो सदैव कृपा, तुम्हाला सर्वांना, त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Tripurari Purnima Wishes

शंकरपूजा, देवपूजा, लक्ष्मीपूजा, दीपपूजा उधाण येवो आनंदाला, उत्साहाला, हर्षाला, वंदन करुया मनोभावे आज त्या मांगल्याचा त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा !

Tripurari Purnima Wishes

उत्तम आरोग्य, संपत्ती आणि सुख लाभो सर्वांना, पवित्र दिनी शिवप्रभू पूर्ण करोत तुमच्या मनोकामना, त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Tripurari Purnima Wishes

स्नेहाचा सुगंध दरवळला, देव दिवाळीचा सण आला, एकच मागणे या कार्तिक पौर्णिमेला, सौख्य समृद्धी लाभो सर्वांना त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Tripurari Purnima Wishes

तिमिराकडून तेजाकडे नेणारा सण दाखवतो प्रकाशाची वाट नवी उमेद काळजी पुसण्याची, नात्याचे रेशीम बंध घट्ट करण्याची प्रकाश हा उत्सव, आपले आयुष्य उजळून टाको, त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Tripurari Purnima Wishes

त्रिपुरारी पौर्णिमा तुमच्या जीवनात घेऊन येवो आनंदी आनंद तुम्हाला सगळ्यांना त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा !

Tripurari Purnima Wishes

शंकराची राहावी तुमच्यावर कृपा सदैव राहावी त्यांची कृपा त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !

Tripurari Purnima Wishes

 नदीच्या तिरी असंख्य दिव्यांची आरास त्रिपुरारी ठरो सर्वांसाठी लाभदायक त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा !

