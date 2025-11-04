Tripurari Purnima Wishes in Marathi : त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त कुटुंब, मित्र-मैत्रिणी यांना द्या मंगलमय शुभेच्छा !
Tripurari Purnima Shubhechcha Wishes in Marathi : त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणजेच कार्तिक पौर्णिमा ज्याला देव दिवाळी असेही म्हटलं जातं. यादिवशी भगवान विष्णू आणि शंकराची पूजा करण्याचे महत्व आहे. चला तर मग या खास दिवसांच्या शुभेच्छा पाठवूया आपल्या प्रियजनांना. हे मराठमोळे हटके शुभेच्छा संदेश शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीला.
Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 07:44 PM IST
