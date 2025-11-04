त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या मध्यरात्री महाराष्ट्रातील 900 वर्ष जुन्या मंदिरात घडते चमत्कारिक घटना; वैज्ञानिकही होतात अचंबित
महाराष्ट्रातील 900 वर्ष जुन मंदिर आजही संशोधकांना कोड्यात टाकत आहे. या मंदिराची रचना थक्क करणारी आहे.
Kolhapur Kopeshwar Mandir Khidrapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील 900 वर्ष जुनं चमत्कारिक मंदिर आहे. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या मध्यरात्री महाराष्ट्रातील 900 वर्ष जुन्या मंदिरात घडते चमत्कारिक घटना घडते. 108 खांबावर उभ्या असेलल्या या मंदिराचे बांधकाम थक्क करणारे आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोन, तांत्रिक बाबी, गणित याचा सखोल अभ्यास करुन या मंदिराची रचना करण्यात आली.