English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अरेच्छा! हे वर्ष संपल सुद्धा? असे आश्चर्य तुम्हालाही वाटत असेल तर, यामागचे कारण ऐकून थक्क व्हाल

अरेच्छा! हे वर्ष संपल सुद्धा? असे आश्चर्य तुम्हालाही वाटत असेल तर, यामागचे कारण ऐकून थक्क व्हाल

2025 Year Mistry: तुम्हालाही 2025 हे वर्ष एका झटक्यात संपलं असे वाटत असेल तर. यामागे दडलेले धक्कादायक वैज्ञानिक कारण जाणून घेण्यासाठी ही बातमी नक्की वाचा.   

Dec 31, 2025, 06:54 PM IST
twitter

2025 Year Mistry: तुम्हालाही 2025 हे वर्ष एका झटक्यात संपलं असे वाटत असेल तर. यामागे दडलेले धक्कादायक वैज्ञानिक कारण जाणून घेण्यासाठी ही बातमी नक्की वाचा. 

 

1/9

आज वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे आणि सर्वजण हाच विचार करत आहेत की, अगदी काही क्षणातच 2025 हे वर्ष संपले आहे असे वाटते. याबद्दलच्या सोशल मीडियावर सुद्धा अशा अनेक रिल्स पहायला मिळत आहेत.  

twitter
2/9

तसेच याबाबत रिल्स किंवा व्हिडीओच्या माध्यमातून अनेकजण त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने थेअरी मांडत आहेत. आता यापैकी काय खरे आणि काय खोटे याबाबत सगळ्यांचाच गोँधळ उडाला आहे. पण तुम्ही हे ऐकून थक्क व्हाल की, हा तुमचा भ्रम नाही तर यामागे दडलय एक वैज्ञानिक कारण. हे कारण काय आहे ते पुढील लेखात सविस्तर जाणून घेऊया.   

twitter
3/9

तज्ज्ञांच्या मते जेव्हा आपले जीवन एका ठराविक रूटीनप्रमाणे चालू लागते, तेव्हा आपल्या मेंदूला नवे काही अनुभवायला मिळत नाही. अशावेळी वेळ मोजण्यासाठी मेंदूकडे जास्त आठवणी नसतात, ज्यामुळे वेळ वेगाने धावत आहे असे आपल्याला वाटते.   

twitter
4/9

लहान असताना हीच वेळ किती हळूहळू जात आहे असे वाटते. शाळेत किंवा ट्युशनमध्ये असताना 2 ते 5 तासही खूप जास्त वाटत असत. कारण तेव्हा आपल्या जीवनात अनेक नवीन गोष्टी घडत होत्या. रोज नवे मित्र, नव्या जागा, नवीन शिकवणी, नव्या गोष्टींची ओळख.   

twitter
5/9

पण जसजसे वय वाढते तसतसे आपला जीवनातील नवीन अनुभव कमी होऊ लागतात. वर्षानुवर्षे एकच ऑफिस, एकच वेळ आणि एकच रस्ता, हे रोज होत असल्यामुळे या गोष्टींची मेंदूला सवय होते. ज्यामुळे गोष्टी ओळखण्यास किंवा अनुभवण्यास जास्त वेळ लागत नाही.   

twitter
6/9

तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल तर, जेव्हा तुम्ही काही दिवसांसाठी गावी जाता किंवा कोणत्याही नवीन ठिकाणी जाता तेव्हा दिवस खूपच आरामदायी आणि हळूहळू जात आहे असे वाटते. कारण, त्यावेळी तुम्ही तुमच्या रोजच्या सवयी फॉलो करत नसता. रोजच्या रूटीनमध्येही बदल झालेला असतो.   

twitter
7/9

गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत 2025 मध्ये डिजीटल युगाकडे लोकांची जवळीक वाढली आहे. सतत रिल्स स्क्रोल करणे तसेच सुट्टीच्या दिवशी बाहेर फिरायला जाणे किंवा मित्रांसह वेळ घालवण्याऐवजी अनेकजण घरीच राहून मोबाईलवर वेळ खर्च करणे पसंत करतात. ज्यामुळे मेंदूला नवीन अनुभव मिळत नाहीत.  

twitter
8/9

तज्ज्ञांच्या मते, माइंडफुलनेस या धावत्या वेळेच्या भ्रमापासून सुटका करण्यास मदत करू शकतो. म्हणजेच जेवताना किंवा चहा, कॉफीचा आनंद घेताना मेंदूला स्क्रोलिंगमध्ये गुंतवण्याऐवजी विचार करण्याची संधी द्या.तसेच तुमच्या रोज काहीतरी नवीन गोष्टी शिकण्यावर भर द्या. ज्यामुळे मेंदू सक्रिय राहील.   

twitter
9/9

यासगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या आणि त्या प्रमाणे तुम्ही तुमच्या दैनंदिन जीवनात बदल केला तर, येणाऱ्या 2026 या नव्या वर्षात धावत्या वेळेचा भ्रम नक्कीच होणार नाही.   

twitter
पुढील
अल्बम

2026 मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठे बदल, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम? जाणून घ्या

पुढील अल्बम

2026 मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठे बदल, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम? जाणून घ्या

2026 मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठे बदल, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम? जाणून घ्या

2026 मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत होणार मोठे बदल, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम? जाणून घ्या 10
महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी घोषणा, नाशिक–सोलापूर 6-लेन महामार्ग प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी; मराठवाडा-विदर्भासाठी ठरणार गेमचेंजर

महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी घोषणा, नाशिक–सोलापूर 6-लेन महामार्ग प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी; मराठवाडा-विदर्भासाठी ठरणार गेमचेंजर

महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी घोषणा, नाशिक–सोलापूर 6-लेन महामार्ग प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी; मराठवाडा-विदर्भासाठी ठरणार गेमचेंजर 9
कपिल शर्माच्या दुबईतील नवीन कॅफेचे Inside Photo पहिलेत का?

कपिल शर्माच्या दुबईतील नवीन कॅफेचे Inside Photo पहिलेत का?

कपिल शर्माच्या दुबईतील नवीन कॅफेचे Inside Photo पहिलेत का? 8
वर्ष संपतंय... सोडून देण्याची वेळ आलीय, नवीन वर्षाच्या संकल्पाला नक्कीच होईल मदत

वर्ष संपतंय... सोडून देण्याची वेळ आलीय, नवीन वर्षाच्या संकल्पाला नक्कीच होईल मदत

वर्ष संपतंय... सोडून देण्याची वेळ आलीय, नवीन वर्षाच्या संकल्पाला नक्कीच होईल मदत 9