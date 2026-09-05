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होय हे खरंय... तुकाराम मुंढेंनी फडणवीस-शिंदेंनाही टाकलं मागे; दोन्ही नेते 'या' बाबतीत FDA आयुक्तांच्या आसपासही नाहीत! आकडे एकदा पाहाच

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:16 PM IST

तुकाराम मुंढे हे सातत्याने चर्चेत असतानाच आता त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मागे टाकल्याचं एका आकडेवारीतून समोर आलंय. नक्की ही आकडेवारी काय सांगते पाहूयात...

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तुकाराम मुंढे 'या' बाबतीत फडणवीस-शिंदे या दोन्ही नेत्यांपेक्षा प्रचंड पुढे

तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे तुकाराम मुंढेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही दोन खास गोष्टींमध्ये मागे टाकलं आहे. त्यातही दुसऱ्या गोष्टीत ते या दोन्ही नेत्यांपेक्षा प्रचंड पुढे आहेत. नुकतीच यासंदर्भातील एक रंजक आकडेवारी समोर आली आहे. नेमकं काय आहे या आकडेवारीत पाहूयात...

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मुंढे चर्चेत

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे तसे कायम चर्चेत असतात. मात्र मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून ते आपल्या धडक कारवायांमुळे अगदी देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

 

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मुंढेंना भेटण्याची उत्सुकता...

तुकाराम मुंढेंना भेटण्यासाठी, त्यांना ऐकण्यासाठी तरुणांबरोबरच सर्वसामान्यांची मोठी गर्दी होत असल्याचं पाहायला मिळतं. मागील तीन महिन्यांमध्ये त्यांनी अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांशी संवाद साधल्याचं दिसून आलं आहे.

 

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मुंढे फडणवीस आणि शिंदेंपेक्षा आघाडीवर

विशेष म्हणजे तुकाराम मुंढेंनी एका बाबतीत आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागे टाकलं आहे. त्यांनी नेमकं कशात या दोन्ही नेत्यांना मागे टाकलंय जाणून घेऊयात...

 

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कशात मागे टाकलं मुंढेंनी फडणवीस-शिंदेंना?

तर तुकाराम मुंढेंनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंना इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंटच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. केवळ फडणवीस आणि शिंदे नाही इतरही अनेक मोठ्या नेत्यांना मुंढेंनी मागे टाकलं आहे.

 

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फॉलोअर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली

ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीतून, महाराष्ट्राचे एफडीए आयुक्त म्हणून आपल्या कडक प्रशासकीय शैलीमुळे तुकाराम मुंढे सोशल मीडियावर चर्चेत असल्याने त्यांचा फॉलोअर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण मुंढेंचे नेमके फॉलोअर्स किती आणि त्या तुलनेत शिंदे, फडणवीसांना किती फॉलोअर्स आहेत पुढे पाहूयात...

 

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एकनाथ शिंदें किती फॉलोअर्स?

इंस्टाग्रामवर एकनाथ शिंदेंचे 13.01 लाख फॉलोअर्स आहेत. त्यांच्या पोस्टचा एंगेजमेंट रेट हा 0.25% इतका आहे.

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देवेंद्र फडणवीसांचे इन्टाग्रामवर किती फॉलोअर्स?

मुख्यमंत्री फडणवीसांचे इंस्टाग्रामवर 29.02 लाख फॉलोअर्स आहेत. फडणवीसांच्या पोस्टचा एंगेजमेंट रेट हा 0.50% इतकाच आहे. 

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तुकाराम मुंढेंचे इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स किती?

तुकाराम मुंढेंचे इंस्टाग्रामवर 34.15 लाख फॉलोअर्स आहेत. ही संख्या एकनाथ शिंदेंच्या फॉलोअर्स संख्येच्या दुप्पटीहून अधिक आहे.  त्यांच्या पोस्टचा एंगेजमेंट रेट हा 20.35% इतका आहे.

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एंगेजमेंट रेट म्हणजे काय?

एंगेजमेंट रेट म्हणजे कोणत्याही पोस्टच्या माध्यमातून फॉलोअर्सपैकी किती टक्के लोक संवाद साधतात, ती शेअर करतात किंवा त्याबद्दल चर्चा करतात. म्हणजेच वरील आकडेवारीनुसार मुंढेंच्या पोस्टबद्दल लोक फडणवीस आणि शिंदेंच्या पोस्टपेक्षा अधिक चर्चा करतात. (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्त संस्थांकडून साभार)

 

TAGS:
tukaram mundhe
Devendra Fadnavis
eknath shinde
instagram
IAS
social media

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