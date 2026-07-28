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मुंबईतील 5 हायफाय क्लब्सचे PHOTO पाहून उलटी येईल; भांड्यामध्ये झुरळ, चिकनला घाण वास, सडलेल्या भाज्या अन्...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 28, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:56 PM IST

तुकाराम मुंडे यांच्या एफडीआयने मुंबईतील 5 नावाजलेल्या क्लबचे परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत. यात क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआय), आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआयजी क्रिकेट क्लब (वांद्रे पूर्व) आणि विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब समावेश आहे. या क्लबच्या किचनची अवस्था पाहून तुम्हालाही किळस येईल. 

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मुंबईतील या पाच हायफाय क्लबची अवस्थेचे फोटो पाहून तुम्हाला उलटी आल्याशिवाय राहणार नाही. शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ आजूबाजूला. कचेरीची विल्हेवाट नाही. अनेक ठिकाणी अगदी जेवण्याच्या भांड्यावर जिवंत झुरळ आणि माश्यांचा वावर. 

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स्वयंपाकघरातील ओट्यांवर घाणीचे साम्राज्य, सर्वत्र अस्वस्छता, बघाव तिकडे घाण आणि घाणेरडा वास येत होता. बुरशी लागलेला खवा, भाज्या, मशरूम, सडलेले गाजर, शिमला मिरच आणि टमाटरचा वापर. 

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स्वयंपाकाची भांडी धुतल्यानंतर खाली जमिनीवर घाणीत ठेवलेली आढळली. हे चित्र पाहून एफडीआयचे अधिकारीही चक्रावलेत. अन्नपदार्थांच्या संपर्कात येणारी उपकरणे, फरशी आणि गटार वाहिन्यांवर ग्रीस, घाण, गाळ आणि साचलेल्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात संचय पाहून अधिकारी हादरले. 

 

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वारंवार एकच तेलात तळण होत असल्याने तेलाचा अतिशय वाईट दर्जा, शिजवलेले अन्न योग्य तापमानात ठेवले जात नाही हे दिसून आलं. स्वयंपाक गृहातील ड़ेनेज अतिशय वाईट अवस्थता पाहून अधिकाऱ्यांना धक्का बसला. 

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स्वयंपाकाची उपकरणे गंजलेली आढळली. दरवाज्यांमधून कीटकांचा किचनमधील वावर स्पष्ट दिसून येत होता. हातमोजे, टोप्या व अॅप्रन कसलाही वापर कूक करत नसल्याचे तपासात समोर आलं आहे. 

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 किचनमध्ये कोळ्याची जाळी तर कच्चे, शिजवलेले, शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ एकाच ठिकाणी ठेवले गेल्याचे आढळून आले. 

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मुंबई महापालिकेचं उपहारगृह सील करण्यात आलंय. इथे एका ग्राहकाला दिलेल्या ताकाच्या ग्लासात चक्क मेलेली माशी दिसली. कांदा भजीच्या ऑर्डरमध्ये भजीच्या आत प्लास्टिकचा धागा तळलेल्या अवस्थेत दिसल्याचे आढळून आलं. 

 

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अन्नपदार्थ एक्सपायर डेट गेली होती, असं या पाच क्लबमधून दिसून आलं. या कारवाईमुळे मुंबई शहरात एकच खळबळ उडाल्याच पाहिला मिळालं. 

TAGS:
Mumbai
FDA
tukaram mundhe
Cricket Club of India

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