Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /या मुस्लिम देशात सर्वाधिक खरेदी करण्यात येते तुळस; कारण जाणून व्हाल आश्चर्यचकित

'या' मुस्लिम देशात सर्वाधिक खरेदी करण्यात येते 'तुळस'; कारण जाणून व्हाल आश्चर्यचकित

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 19, 2026, 12:53 PM IST|Updated: May 19, 2026, 12:53 PM IST

which Muslim country buys the most Tulsi : भारतात प्रत्येक घरांमध्ये तुम्हाला तुळस दिसते. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल भारताशिवाय एका मुस्लिम देश आहे जिझे सर्वाधिक तुळस खरेदी करण्यात येते. 

Tulsi 1/8

 तुळस ही हिंदू धर्मात अतिशय पवित्र रोप मानलं जातं. धार्मिक कार्यात तुळशीच्या पानाला अतिशय महत्त्व आहे. शास्त्रानुसार तुळस हे देवी लक्ष्मीचं रुप मानलं जातं. घरात तुळशीचं रोप असल्यास सकारात्मक ऊर्जासोबत त्यासोबत सुख आणि समृद्धी नांदेत. 

Tulsi 2/8

तुळशीला फक्त धार्मिक महत्त्व नसून जगभरात आयुर्वेदिक आणि वनौषधींमध्येही तुळस अतिशय उपयुक्त मानली जाते. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल एका मुस्लिम देशातही तुळशीचा सर्वात मोठा आयातदार मानला जातो. 

 

Tulsi 3/8

तर आता हा देश कोणता आहे, अशा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना. तर हा देश आहे मुस्लिमबहुल बांगलादेश. या देशात तुळशीचा वापर आणि आयात खूप जास्त करण्यात येतो. आता प्रश्न आहे, सर्वाधिक तुळस इथे का खरेदी करण्यात येते ते जाणून घेऊयात. 

Tulsi 4/8

volza.com च्या एका अहवालानुसार, बांगलादेश तुळशीच्या प्रमुख आयातदारांपैकी एक असून इथे तुळस व्यापारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. बांगलादेशात Holy Basil/Tulsi सर्वाधिक खरेदी होते. 

Tulsi 5/8

एवढंच नाही तर, पाकिस्तान आणि मलेशियामधूनही आयात करण्यात येते. पण यात बांगलादेशात जास्त मागणी  हर्बल चहा, औषधे आणि पारंपरिक आरोग्य पद्धतींमुळे आहे. 

Tulsi 6/8

बांगलादेश हा जगातील चौथा सर्वात मोठा मुस्लिमबहुल देश आहे. जिथे लोक दैनंदिन जीवनात पारंपरिक वनौषधींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. तुळशी हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, सर्दी-खोकल्यासाठी, तणावमुक्तीसाठी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते.

Tulsi 7/8

बांगलादेशमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात तुळशीचा चहाचे सेवन करतात. पारंपरिक औषधोपचारातही तुळशीची महत्त्वपूर्ण भूमिका या देशात आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि आयुर्वेदिक संशोधनानुसारही तुळस सुरक्षित आणि फायदेशीर मानली गेली आहे. 

Tulsi 8/8

तर भारत हा वाळलेली तुळशीची पाने, पावडर, टी बॅग्ज आणि अर्क यांचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या मुस्लिम देशांमध्ये हलाल-प्रमाणित हर्बल उत्पादनांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. 

Tags:
tulsi
india
health

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
लग्नाला नकार दिल्याने गायिकेची हत्या, 6 दिवस डांबून ठेवलं आणि....

लग्नाला नकार दिल्याने गायिकेची हत्या, 6 दिवस डांबून ठेवलं आणि....

Inder kaur26 min ago
2

SBI Mega Bharti: एसबीआयमध्ये तब्बल 7150 पदांची भरती, कोणाला मिळेल नोकरी? जाणून घ्या!

sbi job29 min ago
3

WWE चा दिग्गज रेसलर झाला जसप्रीत बुमराहचा फॅन, सोशल मिडियाच्या पोस्टने वेधले लक्ष

WWE31 min ago
4

Honda भारतात लाँच करणार सर्वात स्वस्त SUV; मध्यमवर्गीयांना परवडणारी कार

honda34 min ago
5

Fact Check : 4 वर्षांचा संसार मोडला अन् आता मौनी रॉय दिशा पाटनीसोबत रिलेशनशिपमध्ये?

Mauni Roy50 min ago