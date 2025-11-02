English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नथ, हिरव्या बांगड्या अन् मणी-मंगळसू्त्र...; नववधूप्रमाणे सजवा तुळशी वृंदावन, सगळे बघतच बसतील

Mansi kshirsagar | Nov 02, 2025, 12:59 PM IST
How to Decorate Tulsi Plant for Tulsi Vivah 2025: यंदा तुळशी विवाहाचा मुहूर्त 2 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर असा आहे. या काळात तुळशीचे लग्न शाळिग्रामरुपी विष्णुसोबत लावले जाते. 

Tulsi Vivah 2025 How to Decorate Tulsi Plant for Tulsi Vivah check new ideas

तुळशीविवाहानंतर लग्नाचे मुहूर्त सुरू होतात. त्यामुळं हिंदू धर्मात तुळशीविवाहाला विशेष महत्त्व आहे. आजपासून कार्तिक शुक्ल पौर्णिमेपर्यंत तुळशी विवाह करता येतो. 

वैदिक पंचांगानुसार, कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची एकादशी तिथी 2 नोव्हेंबर 2025 ला सकाळी 7:31 वाजेपासून 3 नोव्हेंबर 2025 पहाटे 5:07 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार तुळशी विवाह उत्सव रविवारी 2 नोव्हेंबर 2025 ला असणार आहे.

तुळशी विवाहासाठी तुळशीचे वृंदावन नववधुप्रमाणे सजवले जाते. तुम्हाला देखील तुळशी वृंदावन छान सजवायचे असतील. या टिप्स पाहाच. 

तुळशीला नववधुप्रमाणे सजवण्यासाठी तुम्हाला साडी, बांगड्या, कबंरपट्टा, हार, ओढणी, कुंकु, कर्णफुले यांची गरज भासणार आहे. पण या सगळ्या वस्तु नवीन असायला हव्यात, हे लक्षात घ्या. 

तुळशी वृंदावनाला फक्त फुलांची सजावट करुनही तुम्ही छान सजवू शकता.

तुळशी वृंदावनाला अशा प्रकारे हिरवी साडी नेसूवून व मुंडावळ्या बांधून अशा प्रकारे सजावट करू शकता.

तुळशी विवाहात उसाचे महत्त्व अधिक आहे. मांडव म्हणून तुम्ही उसाचा अशाप्रकारे वापर करू शकता.

तुळशी वृंदावनाला छान काठापदराची साडी व फुलांचा हार घालून तुम्ही छान सजवू शकता. त्याचबरोबर भगवान विष्णुंनादेखील वस्त्र घालून सजावट करू शकता. 

