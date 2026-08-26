Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /त्यांना माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत... टीव्ही अभिनेता ते पॉर्न स्टार बनलेल्याने केला खुलासा

'त्यांना माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत...' टीव्ही अभिनेता ते पॉर्न स्टार बनलेल्याने केला खुलासा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 26, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:53 PM IST

बॉलिवूड किंवा टेलिव्हिजन क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक अभिनेत्याला यश मिळेलच, याची खात्री नसते. अनेकदा लोकांना 'बी-ग्रेड' आणि अश्लील चित्रपटांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाते. याबद्दलच एका अभिनेत्याने खुलासा केला आहे. 

 

shakespeare tripathy1/8

अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न घेऊन अनेक जण मुंबईत येतात. मात्र, प्रत्येकालाच अपेक्षित यश मिळते असे नाही. काही कलाकारांना आर्थिक अडचणी किंवा कामाच्या कमतरतेमुळे वेगळी वाट निवडावी लागते. अभिनेता शेक्सपियर त्रिपाठी यांचा प्रवासही असाच काहीसा राहिला आहे. टेलिव्हिजनवर काम केल्यानंतर शेक्सपियर यांनी पॉर्न इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश केला. एका मुलाखतीत त्यांनी या क्षेत्रातील अनुभव आणि त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केले.

 

shakespeare tripathy2/8

‘मला तुमच्या कंपनीत काम द्या’

हिंदी रशला दिलेल्या मुलाखतीत शेक्सपियर यांनी सांगितले की, सोशल मीडिया आणि मेसेज बॉक्समध्ये त्यांना अनेक प्रकारचे संदेश येतात. काही जण त्यांच्याकडे या इंडस्ट्रीत काम मिळावे यासाठी विनंती करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक जण थेट त्यांच्याशी संपर्क साधून आपल्याला कामाची संधी द्यावी, अशी विनंती करतात. काही संदेश मात्र अश्लील आणि आक्षेपार्ह स्वरूपाचे असतात.

shakespeare tripathy3/8

‘अनेक जण जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतात’

शेक्सपियर यांनी असा दावाही केला की, काही महिला आणि पुरुष त्यांना अत्यंत वैयक्तिक स्वरूपाचे संदेश पाठवतात. काही जण त्यांच्यासोबत जवळीक साधण्याची इच्छा व्यक्त करतात, तर काही जण पॉर्न इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकतात.

 

shakespeare tripathy4/8

त्यांनी सांगितले की, एखाद्याची मागणी मान्य केली नाही तर काही वेळा संबंधित व्यक्तींकडून धमक्याही दिल्या जातात. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित लोकांना सोशल मीडियावरून येणाऱ्या अशा संदेशांना सामोरे जावे लागते.

 

shakespeare tripathy5/8

‘अनेक जण मध्येच क्षेत्र सोडतात’

या इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश करणारे अनेक लोक काही काळ काम केल्यानंतर हे क्षेत्र सोडून जातात, असेही शेक्सपियर यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, बाहेरून या क्षेत्राचे आकर्षण वेगळे दिसते; मात्र प्रत्यक्षात काम करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.

 

shakespeare tripathy6/8

शेक्सपियर यांनी स्वतः या क्षेत्रात प्रवेश करण्यामागे परिस्थिती आणि मजबुरी कारणीभूत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करणाऱ्यांना त्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

 

shakespeare tripathy7/8

टीव्हीपासून जाहिराती आणि पॉर्न इंडस्ट्रीपर्यंत

शेक्सपियर त्रिपाठी यांनी यापूर्वी टेलिव्हिजनवरील विविध मालिकांमध्ये काम केले आहे. ‘बिग एफ’, ‘गुनाह’, ‘तेरी गलियां’ आणि ‘डॉक्टर डॉक्टर’ यांसारख्या शोमध्ये ते दिसले आहेत.

shakespeare tripathy8/8

याशिवाय त्यांनी महेंद्रसिंह धोनी आणि अनुष्का शर्मा यांच्यासोबत जाहिरातींमध्येही काम केले आहे. अभिनय क्षेत्रातील या प्रवासानंतर त्यांनी पॉर्न इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश केला आणि आता आपल्या अनुभवांबद्दल सार्वजनिकपणे बोलत आहेत.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MPSC पेपरफुटीला नवं वळण! लव्ह स्टोरीमुळे तरुणांचं करिअर धोक्यात, तपासातून धक्कादायक खुलासा
2
3
4
5