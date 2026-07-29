"त्याने रात्री स्पर्श केला अन्..." बालपणी अभिनेत्यासोबत झालेला दुर्व्यवहार, Gay बद्दल अजूनही मनात भीती; पालकांना केलं महत्त्वाचं आवाहन

टीव्ही अभिनेत्याने नुकतेच उघड केले की, वयाच्या नवव्या वर्षी त्याला एका व्यक्तीने त्रास दिला होता. यावरून त्याने पालकांना आवाहन केले की, त्यांनी आपल्या मुलांना कोणाच्याही देखरेखीशिवाय एकटे सोडू नये.
लॉकअप 2 च्या अलीकडील भागात अभिनेता हर्षद चोप्राने आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत वेदनादायी आठवण प्रथमच सर्वांसमोर मांडली. बालपणी आपल्यासोबत घडलेल्या अयोग्य प्रकाराबद्दल बोलताना तो भावूक झाला. त्याचबरोबर पालकांनी मुलांशी मोकळेपणाने संवाद साधण्याचं आणि त्यांना कधीही असुरक्षित परिस्थितीत एकटं न सोडण्याचं आवाहनही त्याने केलं.
शोमध्ये 'चाइल्डहूड' या कोडवर्डअंतर्गत आपलं गुपित सांगताना हर्षदने सांगितलं की, तो त्या वेळी अवघा ९ ते १० वर्षांचा होता. घरातील मोठ्यांचा विश्वास असलेल्या काही परिचित व्यक्तींकडे त्याला ठेवण्यात आलं होतं. कुटुंबासह समाजातही त्या व्यक्तींना मानाचं स्थान होतं.
त्याच काळात एका रात्री त्याच्यासोबत अयोग्य वर्तन झाल्याचा आरोप हर्षदने केला. त्या वेळी नेमकं काय घडत आहे, याची त्याला काहीच कल्पना नव्हती. भीतीमुळे तो शांत पडून राहिला आणि झोपेचं सोंग घेतल्याचं त्याने सांगितलं.
हर्षदच्या म्हणण्यानुसार, त्या वयात घडलेल्या घटनेचा अर्थही त्याला समजत नव्हता. त्यामुळे त्याने अनेक वर्षे याबद्दल कोणाशीही बोललं नाही. त्याने सांगितलं की, त्याचं घरचं नाव 'मोनू' आहे.
एकदा एका व्यक्तीने बाल्कनीत काही दाखवण्याच्या बहाण्याने त्याला जवळ बोलावलं. त्यानंतर त्याच्याशी गैरवर्तन करण्यात आलं. त्या वेळी काय सुरू आहे, हे समजण्याइतकं वय नसल्यामुळे तो फक्त घाबरलेला होता आणि कोणाला काय सांगावं, हेही त्याला कळत नव्हतं.
आपला अनुभव शेअर करताना हर्षदने सर्व पालकांना मुलांशी विश्वासाचं नातं निर्माण करण्याचं आवाहन केलं. "मुलांना कधीही अशा परिस्थितीत एकटं सोडू नका. त्यांच्याशी सतत संवाद ठेवा, जेणेकरून त्यांना कोणतीही गोष्ट भीती न बाळगता सांगता येईल. अशा घटनांबाबत उघडपणे बोललं गेलं तर चुकीचं वर्तन करणारे लोक समोर येतील," असं तो म्हणाला.
हर्षदने पुढे सांगितलं की, अनेक मुलांना लहानपणी अशा प्रकारच्या अप्रिय अनुभवांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे मुलांचं संगोपन प्रेम, विश्वास आणि सुरक्षित वातावरणात होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
त्याच्या मते, मुलांना त्यांच्या भावना आणि भीती मोकळेपणाने व्यक्त करता येतील, असं वातावरण घरात असेल तर अशा घटना लवकर समोर येऊ शकतात आणि योग्य वेळी त्यावर कारवाई करणं शक्य होतं.