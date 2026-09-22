/किसिंग सीन शूट करताना अभिनेत्री घाबरली; सेटवरच ढसाढसा रडू लागली, हिरोही झाला अस्वस्थ

टीव्ही अभिनेत्री कनिका मान सध्या एका रियालिटी शोमुळे चर्चेत आहे. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या ग्लॅमरस अंदाजाचीही सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. कनिकाने आतापर्यंत अनेक टीव्ही मालिका आणि वेब शोमध्ये काम केलं आहे. मात्र, तिच्या करिअरमधील एका शूटिंगचा अनुभव आजही विशेष चर्चेत आहे. एका रोमँटिक सीनच्या शूटिंगवेळी कनिकाला अचानक भीती वाटली आणि ती सेटवरच रडू लागली होती. तिची अवस्था पाहून अभिनेता अर्जुन बिजलानीही काही काळासाठी सेट सोडून निघून गेला होता.
कनिका मानने 2022 मध्ये ‘रुहानियत’ या वेब सीरिजमध्ये काम केलं होतं. या सीरिजमध्ये तिच्यासोबत अभिनेता अर्जुन बिजलानी मुख्य भूमिकेत होता. दोघांमध्ये काही रोमँटिक आणि इंटिमेट सीन्सही होते. याच सीरिजच्या शूटिंगदरम्यान आलेला अनुभव कनिकाने एका मुलाखतीत सांगितला.
कनिका म्हणाली की, शूटिंगच्या सेटवर साधारणपणे मोठी टीम उपस्थित असते. मात्र, इंटिमेट सीन शूट करताना सेटवर केवळ आवश्यक तेवढेच लोक ठेवले जातात. त्यामुळे वातावरण तुलनेने प्रायव्हेट ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही किसिंग सीन शूट करण्यापूर्वी कनिकाला अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं.
कनिकाच्या म्हणण्यानुसार, सेटवर फार कमी लोक असतानाही ती खूप घाबरली होती. अचानक तिच्या मनात काहीतरी आलं आणि ती रडू लागली. त्यावेळी तिने हा सीन शूट न करण्याची विनंती केली.
कनिका रडत असल्याचं अर्जुन बिजलानीने पाहिलं तेव्हा तोही अस्वस्थ झाला. त्याला नेमकं काय झालं हे समजत नव्हतं. कनिका अचानक का रडतेय, असा प्रश्न त्याला पडला. विशेष म्हणजे, आपल्यामुळे काही चुकीचं झालं आहे का, अशी शंकाही अर्जुनला आली.
कनिका सांगते की, अर्जुनला परिस्थिती समजत नसल्याने तो काही काळासाठी सेटवरून निघून गेला. त्याने टीममधील काही लोकांना कनिकाशी बोलून तिला समजावण्यास सांगितलं. ‘मी तर काहीच केलं नाही, मग ती का रडतेय?’ अशी त्याची भावना होती.
यानंतर कनिकाने स्वतः अर्जुनशी संवाद साधला आणि गैरसमज दूर केला. तिच्या रडण्यामागे अर्जुनची कोणतीही चूक नव्हती, हे तिने स्पष्ट केलं. अर्जुन तिच्यापेक्षा सिनिअर असल्याचं सांगत कनिकाने त्याच्याशी झालेल्या या प्रसंगाबद्दल नंतर माफीही मागितली.
कनिकाच्या या खुलाशामुळे एका रोमँटिक सीनच्या शूटिंगमागे कलाकारांना कोणत्या प्रकारच्या भावनिक परिस्थितीतून जावं लागू शकतं, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.