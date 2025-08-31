मराठी मालिकेतून सुरूवात ते हिंदीतही उमटवला ठसा, बिझनेसवुमनही होती प्रिया मराठे, वाचा तिचा प्रवास

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे आज 31 ऑगस्ट रोजी निधन झाले. प्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंजत होती. अखेर आज मीरारोड येथे तिची प्राणज्योत मालवली. 

Mansi kshirsagar | Aug 31, 2025, 01:27 PM IST
मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे आज 31 ऑगस्ट रोजी निधन झाले. प्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंजत होती. अखेर आज मीरारोड येथे तिची प्राणज्योत मालवली. 

TV actress Priya Marathe succumbs to cancer career to successful business women

वयाच्या अवघ्या 38व्या वर्षी प्रियाने अखेरचा श्वास घेतल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मराठी मालिकांमधून प्रियाने तिच्या करिअरची सुरुवात केली. नायिका-खलनायिका ते बिझनेसवुमन असा प्रियाचा प्रवास फारच प्रेरणादायी आहे. 

प्रियाने तिच्या करिअरची सुरुवात या सुखानो या मालिकेतून केली होती. त्यानंतर चार दिवस सासुचे या मालिकेतही ती झळकली होती. मराठीबरोबरच हिंदी मालिकांमध्येही तिने काम केले आहेत. 

पवित्र रिश्ता ही मालिका तिची विशेष गाजली. पवित्र रिश्तामुळं प्रिया घराघरात पोहोचली. इतकंच नव्हे तर त्यानंतर तिने कसम से, बडे अच्छे लगते है या मालिकांतही तिने काम केले. 

नायिकापेक्षा प्रियाला खलनायिकेच्या भूमिका अधिक मिळाल्या. मात्र या भूमिकांमधूनही तिचा वेगळा चाहता वर्ग निर्माण केला. झी मराठीवरील तु तिथे मी या मालिकेत साकारलेली भूमिका खूपच लोकप्रिय ठरली. 

  मलिका, सिनेमाबरोबरच प्रिया नाटकांमध्येही सक्रीय होती. अ परफेक्ट मर्डर, तिला काही सांगायचंय या नाटकांत तिने भूमिका साकारल्या होत्या. 

  प्रिया अभिनेत्रीच नव्हती तर ती यशस्वी उद्योजिकादेखील होती. अलीकडेच तिने स्वतःचा कॅफेदेखील सुरू केला होता. सोशल मीडियावर तिने या कॅफेचे फोटोदेखील शेअर केले होते.

प्रिया मराठेने द बॉम्बे फ्राईज नावाचे कॅफे सुरू केलं होतं. त्याचे फोटोही तिने सोशल मीडियावर शेअर केले होते. 

मागील काही वर्षांपासून प्रिया सोशल मीडियावर सक्रिय नव्हती. तिची अचानक तब्येत बिघडल्यामुळे तिने ‘तुझेच मी गीत गाते’ या मालिकेतून ब्रेक घेतला होता. तिच्या निधनामुळे सगळीकडे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

