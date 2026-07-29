"माझ्याच मामाने...." टीव्ही अभिनेत्रीने सांगितलं बालपणीचा वाईट अनुभव! सगळ्यांसमोर पहिल्यांदाच केला खुलासा

माझ्याच मामा म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने विश्वासाचा गैरफायदा घेतला असं सांगत या अभिनेत्रीने बालपणीचा वेदनादायी अनुभव प्रथमच उघड केला.
लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री शिवांगी जोशीने Lock Upp 2 या रिअॅलिटी शोमध्ये आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत वेदनादायी अनुभव प्रथमच सर्वांसमोर मांडला. बालपणी आपल्या कुटुंबातील विश्वासू व्यक्तीकडून झालेल्या गैरवर्तनाबद्दल बोलताना ती भावूक झाली. इतकी वर्षे मनात दडवून ठेवलेला हा प्रसंग सांगण्याचं धैर्य मिळाल्याबद्दल तिने राम कपूर, हर्षद चोपडा आणि शोमधील सहस्पर्धकांचे आभार मानले.
शिवांगीने सांगितलं की, तिच्या आईचा अतिशय जवळचा मानला जाणारा एक व्यक्ती घरात सर्वांकडून 'मामा जी' म्हणून ओळखला जायचा. कुटुंबाचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता. मात्र, याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत त्याने तिच्याशी अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप तिने केला. या घटनेचा तिच्या बालपणावर खोल परिणाम झाला. बराच काळ ती घराबाहेर पडायलाही घाबरत होती. शाळेत जाण्याचीही भीती तिच्या मनात निर्माण झाली होती.
शिवांगीने सांगितलं की, त्या काळात ती अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मुंबईत जाण्याचं स्वप्न पाहत होती. त्याच वेळी संबंधित व्यक्तीने तिला अभिनयासाठी काही गोष्टी शिकणं आवश्यक असल्याचं सांगत तिचा विश्वास जिंकला.
सुरुवातीला नेमकं काय घडत आहे, याची तिला कल्पना नव्हती. अभिनयासाठी कार चालवायला शिकावं लागेल, असं सांगून त्याने तिला पुढच्या सीटवर आपल्या मांडीवर बसवून स्टीअरिंग पकडायला सांगितलं. त्या वेळी आपण निरागसपणे त्याचं ऐकत राहिलो, असं शिवांगीने सांगितलं. काही दिवसांनी मात्र त्याच्या वागण्यात काहीतरी चुकीचं असल्याची जाणीव होऊ लागली. त्यामुळे तिने कार शिकण्यास नकार दिला.
शिवांगीच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईला जाण्यापूर्वी एकदा तिचे आई-वडील घराबाहेर असताना तो घरी आला. अभिनयाविषयी बोलताना कलाकारांना विविध प्रकारची दृश्ये करावी लागतात, अशी चर्चा त्याने सुरू केली. त्यानंतर तिला जवळ बोलावून चित्रपटांमधील प्रसंगांची उदाहरणे देत तिच्या कपाळावर चुंबन घेतलं.
यानंतर त्याने तिच्या गालावरही चुंबन घेतलं. त्यामुळे ती अस्वस्थ झाली. जेव्हा त्याने तिच्या ओठांवर चुंबन घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा शिवांगीने त्याला स्पष्टपणे थांबण्यास सांगितलं आणि दूर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तो संतापला आणि तिला जोरात जमिनीवर ढकलल्याचा आरोप तिने केला.
याच वेळी शिवांगीचे आई-वडील घरी परतले. ती मोठ्याने ओरडत असल्याचा आवाज ऐकून तिचे वडील आत आले. परिस्थिती लक्षात येताच त्यांनी त्या व्यक्तीला घराबाहेर हाकलून दिलं. या घटनेनंतर शिवांगीला एकटी सोडण्यास तिचे आई-वडीलही घाबरू लागले होते, असं तिने सांगितलं.
शिवांगीच्या या खुलाशानंतर तिच्या आईने सोशल मीडियावरून पालकांना महत्त्वाचा संदेश दिला. मुलांशी 'सेफ टच' आणि 'अनसेफ टच' याविषयी मोकळेपणाने संवाद साधण्याचं आवाहन करत, मुलांना भीती किंवा अस्वस्थता वाटणारी कोणतीही गोष्ट निर्धास्तपणे सांगता येईल, असं वातावरण घरात निर्माण करणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
तसंच, मुलांनी एखादी तक्रार केली तर त्यांचं शांतपणे ऐकून घ्यावं आणि त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवावा, असा सल्लाही त्यांनी पालकांना दिला.