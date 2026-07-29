'मी 13 वर्षांची असताना माझ्याच नातेवाईकाने...', अभिनेत्रीने सांगितला बालपणीचा वेदनादायी अनुभव; भावुक होत सांगितलं प्रसंग

या अभिनेत्रीने 'लॉक अप 2' मध्ये तिच्या आयुष्यातील सर्वात वेदनादायक प्रसंग उघड केला आहे. अभिनेत्रीने हे देखील सांगितले की, तिने आजपर्यंत याबद्दल तिच्या आईला सांगितले नाही.
रिअॅलिटी शो 'लॉक अप 2' मध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि अभिनेत्री श्रेया कालराने आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत वेदनादायी अनुभव प्रथमच सर्वांसमोर मांडला. हा खुलासा ऐकून घरातील स्पर्धकही भावूक झाले.
शोमध्ये स्पर्धकांना आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठं गुपित सांगण्याचं आव्हान देण्यात आलं होतं. यावेळी श्रेयाने सांगितलं की, ती केवळ १३ वर्षांची असताना तिच्या एका नातेवाईकाने तिचं लैंगिक शोषण केलं होतं. या घटनेबद्दल बोलताना ती म्हणाली की, इतकी वर्षं तिने हे गुपित फक्त स्वतःपुरतंच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कारण हे सत्य बाहेर आलं तर त्याचा तिच्या संपूर्ण कुटुंबावर परिणाम होईल, अशी तिला भीती होती.
श्रेयाने स्पष्ट केलं की, हा विषय तिने शोमध्ये इतके दिवस लपवला तो स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी नव्हे. "माझ्या मेहनतीच्या जोरावर मी फायनलपर्यंत पोहोचू शकते, याची मला खात्री आहे. पण हे सत्य समोर आलं तर माझ्या कुटुंबात अनेक गोष्टी कायमच्या बदलतील, म्हणून मी शांत राहिले," असं तिने सांगितलं.
श्रेयाने सांगितलं की, लहानपणी ती नेहमी आजीच्या घरी जायची आणि त्याच काळात ही घटना घडली. त्या वेळी नेमकं काय घडत आहे, याचीही तिला पूर्ण जाणीव नव्हती. तिच्या मते, "आजपर्यंत माझ्या कुटुंबातील कुणालाही ही गोष्ट माहिती नाही. फक्त माझा बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल यालाच याची कल्पना आहे."
आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना श्रेयाने स्पष्ट केलं की, तिला लोकांनी दयेच्या नजरेने पाहावं, अशी तिची अजिबात इच्छा नाही. "मी स्वतःला कायमची पीडित म्हणून पाहत नाही. या खुलाशानंतर लोकांनी माझ्यावर दया करावी, असं मला वाटत नाही," असं ती म्हणाली.
श्रेयाने सांगितलं की, ज्या नातेवाईकावर तिने आरोप केला, त्याच्या आईचं निधन झालं होतं. त्यानंतर तिच्या आईने जवळपास तीन वर्षे त्याची काळजी घेतली होती. "जर आईला हे सत्य समजलं तर ती पूर्णपणे कोलमडून जाईल. म्हणूनच मी आजपर्यंत तिला काहीच सांगू शकले नाही," असं सांगताना ती भावूक झाली.
श्रेयाच्या मते, तिच्या भावाचं लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. याआधी त्याचा साखरपुडा काही कारणांमुळे मोडला होता. त्यामुळे हा खुलासा समोर आल्यास पुन्हा त्याच्या आयुष्यावर परिणाम होईल, अशीही तिला भीती वाटत होती.
आपलं मन मोकळं करताना श्रेयाला अश्रू अनावर झाले. "मी नेहमी लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवायला सांगते. पण स्वतःच्या बाबतीत मी अनेक वर्षं काहीच बोलू शकले नाही. इतकंच नाही, ही घटना घडल्यानंतरही मी त्या नातेवाईकाच्या लग्नालाही कुटुंबासोबत गेले होते," असं तिने सांगितलं.
मध्य प्रदेशातील इंदूरची रहिवासी असलेली श्रेया कालरा ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर आणि अभिनेत्री आहे. २०२० मध्ये MTV Roadies Revolution मध्ये वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून सहभागी झाल्यानंतर तिला विशेष लोकप्रियता मिळाली. डान्स, फॅशन आणि लाइफस्टाइलशी संबंधित कंटेंटमुळे तिने सोशल मीडियावर मोठा चाहता वर्ग तयार केला आहे.