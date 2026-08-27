/Activa ला तगडी टक्कर! TVS ने लाँच केली नवी Jupiter; 61 किमीचा जबरदस्त मायलेज, 90 हजारांपेक्षा कमी किंमत; फिचर्सही कमाल

TVS ने 'ज्युपिटर'चं (Jupiter) नवं व्हर्जन लाँच केलं आहे. कंपनीने ही 110 सीसी (110cc) स्कूटर 'स्पेक्ट्रल' (Spectral) या ड्युअल-टोन कलर पर्यायासह बाजारात आणली आहे. यात अनेक नवे फिचर्सही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
TVS ने 'ज्युपिटर'चं (Jupiter) नवं व्हर्जन लाँच केलं आहे. कंपनीने ही 110 सीसी (110cc) स्कूटर 'स्पेक्ट्रल' (Spectral) या ड्युअल-टोन कलर पर्यायासह सादर केली असून यात अनेक नवे फिचर्सही जोडले आहेत. नवीन ज्युपिटरमध्ये सुधारित सीट आणि USB Type-C पोर्टसारखे फिचर्स देण्यात आले आहेत. तर याचे इंजिन मात्र पूर्वीसारखेच ठेवण्यात आले आहे.
TVS ने भारतीय बाजारपेठेत आपल्या लोकप्रिय 'ज्युपिटर' स्कूटरला नव्या अवतारात, 'ज्युपिटर ड्युअल-टोन स्पेक्ट्रल' (Jupiter Dual-Tone Spectral) श्रेणीत सादर केले आहे. 110 सीसी क्षमतेच्या स्कूटरची ही नवीन सीरिज ड्युअल-टोन रंगसंगती आणि सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर्स (sequential turn indicators) यांसारख्या फिचर्ससह येते.
ज्युपिटर हे TVS च्या सर्वात लोकप्रिय स्कुटर्सपैकी आहे. नव्या ज्युपिटरमध्ये कंपनीने अधिक मोठी सीट, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी तंत्रज्ञान यांसारखे फिचर्स समाविष्ट केले आहेत. विक्रीच्या आकडेवारीबद्दल बोलायचे झाल्यास, कंपनीने जुलै महिन्यात ज्युपिटरच्या 1 लाख 48 हजार 595 युनिट्सची विक्री केली.
TVS ज्युपिटर 'ड्युअल-टोन स्पेक्ट्रल' (Dual Tone Spectral) रेंजची किंमत 89 हजार 825 (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. ही स्कूटर 'स्पेक्ट्रल ब्लू' आणि 'स्पेक्ट्रल कॉपर' अशा दोन ड्युअल-टोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. नवीन ज्युपिटरचा रंग सर्वाधिक लक्ष वेधून घेत आहे.
कंपनीने या दोन्ही स्कूटरसाठी 'कलर-शिफ्टिंग' (रंग बदलणारा) फिनिश तयार केला आहे; याला अंतर्गत पॅनेल्स, सुधारित सीट फिनिश आणि अंशतः क्रोम असलेले आरसे यांची जोड देण्यात आली आहे. या दोन रंगांच्या पर्यायांमुळे, 'ड्युअल-टोन स्पेक्ट्रल' रंग असलेली ज्युपिटर ही पहिली 110 सीसी (110cc) स्कूटर ठरली आहे.
टीव्हीएस ज्युपिटर ड्युअल टोन रेंजमध्ये सिक्वेन्शियल इंडिकेटर्स आहेत—जे या सेगमेंटमधील पहिले फिचर आहे. केवळ ब्लिंक होण्याऐवजी, हे इंडिकेटर्स एका विशिष्ट क्रमाने उजळतात, ज्यामुळे स्कूटरला एक वेगळा लुक मिळतो. बाह्य रचनेतही काही बदल करण्यात आले आहेत.
या स्कूटरमध्ये एक प्रीमियम, लांब सीट आहे. आराम वाढवण्यासाठी, यात रायडर आणि मागे बसणाऱ्या दोघांसाठीही बॅक सपोर्टचा समावेश आहे. ज्युपिटरमध्ये सीटखाली 33 लिटरची स्टोरेज जागा आहे—जी टीव्हीएसच्या दाव्यानुसार या सेगमेंटमधील सर्वोत्तम आहे—आणि त्यात दोन हेल्मेट ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा आहे.
नवीन ज्युपिटरमध्ये 'स्मार्ट-कनेक्ट' (SmartXonnect) तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे नेव्हिगेशन तसेच कॉल आणि एसएमएस अलर्ट्सची माहिती थेट स्कूटरवर मिळते. यात यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) चार्जिंग पोर्टची सुविधाही उपलब्ध आहे. या स्कूटरमध्ये 113.3 सीसीचे, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन बसवण्यात आले आहे, जे 7.9 एचपी (HP) ची पॉवर आणि 9.8 एनएम (Nm) चा टॉर्क निर्माण करते. ही स्कूटर 61 किमी प्रति लिटरपर्यंतचे मायलेज देते.