Dharmendra Family: धर्मेंद्र यांच्या 2 मुली ज्या कधीच जगासमोर आल्या नाहीत! फोटोंमध्येही न दिसणाऱ्या मुली आहेत कुठे?

Dharmendra Daughters: धर्मेंद्र यांचं कुटुंब नेहमीच बॉलिवूडमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलं आहे. धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट न देताच दुसरं लग्न केलं होतं. धर्मेंद्र यांना पहिल्या पत्नीपासून दोन मुलीही आहेत, ज्या कधीही जगासमोर आल्या नाहीत.   

Shivraj Yadav | Nov 24, 2025, 04:07 PM IST
अभिनेते धर्मेंद्र आपल्या अभिनयासह वैयक्तिक आयुष्यासाठीही नेहमीच चर्चेत राहिले. सहा दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आणि "हँडसम हंक" म्हणून प्रसिद्धी मिळाली. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ड्रीम गर्लही त्यांच्यावर भाळली होती.  

विवाहित धर्मेंद्र यांची हेमा मालिनी यांच्यासोबतची प्रेमकहाणी त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीतच सुरू झाली. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीला कधीही घटस्फोट दिला नाही. तथापि, त्यांनी हेमा यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. धर्मेद्र यांची एकूण सहा मुलं आहेत.  

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्या दोन मुली ईशा देओल आणि अहाना देओल यांना तुम्ही चित्रपट आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून पाहिलं असेलं. पण तुम्ही धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नीपासून असणाऱ्या दोन मुली अजीता आणि विजेता यांना कधीही पाहिले नसेल. याचं कारण त्या नेहमीच प्रकाशझोतापासून दूर राहिल्या.   

धर्मेंद्र यांची दोन्ही मुलं सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवले. तथापि, धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या दोन्ही मुली, अजिता आणि विजेता यांनी कधीही चित्रपटसृष्टीत काम केलं आहे.   

अभिनयानंतर धर्मेंद्र यांनी निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश केला तेव्हा त्यांनी त्यांची मुलगी विजेता हिच्या नावाने ते स्थापन केले. त्यांचे प्रॉडक्शन हाऊस 'विजेता प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड' असे आहे, ज्या अंतर्गत त्यांनी सनी देओल आणि बॉबी देओल यांना लाँच केलं. त्यांनी 'बेताब' आणि 'बरसात' सारखे सुपरहिट चित्रपट तयार केले. शिवाय, धर्मेंद्र यांनी त्यांचा नातू करण देओलचा 'पल पल दिल के पास' चित्रपट देखील त्याच बॅनरखाली तयार केला.  

धर्मेंद्र यांनी प्रकाश कौर यांच्याशी लग्न केलं तेव्हा ते 19 वर्षांचे होते. ते अद्याप अभिनेता झाले नव्हते. मुलगी झाल्यानंतर तिचं नाव अजिता ठेवण्यात आलं. एका सुपरस्टारच्या मुली असूनही, दोन्ही बहिणी नेहमीच पडद्यामागे, प्रसिद्धीपासून दूर राहिल्या.   

अजिता अमेरिकेत शिकली. ती मानसशास्त्राची प्राध्यापक आहे. तिचे पती किरण चौधरी हे भारतीय-अमेरिकन दंतवैद्य आहेत. ते आता अमेरिकेत राहतात. त्यांना निकिता आणि प्रियंका चौधरी या दोन मुली आहेत.  

आता, विजेताबद्दल सांगायचं झाल्यास तिचे पती व्यावसायिक विवेक गिल आहेत. ते दिल्लीत राहतात असं म्हटले जाते. विवेक राजकमल होल्डिंग्ज अँड ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीचे संचालक आहेत.  

विजेताला दोन मुले आहेत, एक मुलगा साहिल आणि एक मुलगी प्रेरणा. सनी देओलची भाची प्रेरणा हिचेही लग्न झाले आहे. तिचा पती पुलकित देवरा हा वकील आहे.  

