Dharmendra Family: धर्मेंद्र यांच्या 2 मुली ज्या कधीच जगासमोर आल्या नाहीत! फोटोंमध्येही न दिसणाऱ्या मुली आहेत कुठे?
Dharmendra Daughters: धर्मेंद्र यांचं कुटुंब नेहमीच बॉलिवूडमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलं आहे. धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट न देताच दुसरं लग्न केलं होतं. धर्मेंद्र यांना पहिल्या पत्नीपासून दोन मुलीही आहेत, ज्या कधीही जगासमोर आल्या नाहीत.
Shivraj Yadav | Nov 24, 2025, 04:07 PM IST
अभिनयानंतर धर्मेंद्र यांनी निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश केला तेव्हा त्यांनी त्यांची मुलगी विजेता हिच्या नावाने ते स्थापन केले. त्यांचे प्रॉडक्शन हाऊस 'विजेता प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड' असे आहे, ज्या अंतर्गत त्यांनी सनी देओल आणि बॉबी देओल यांना लाँच केलं. त्यांनी 'बेताब' आणि 'बरसात' सारखे सुपरहिट चित्रपट तयार केले. शिवाय, धर्मेंद्र यांनी त्यांचा नातू करण देओलचा 'पल पल दिल के पास' चित्रपट देखील त्याच बॅनरखाली तयार केला.
