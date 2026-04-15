  • दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता Viktor Axelsen ने बॅडमिंटनला केला अलविदा! 32 व्या वर्षी केली निवृत्तीची घोषणा

दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता Viktor Axelsen ने बॅडमिंटनला केला अलविदा! 32 व्या वर्षी केली निवृत्तीची घोषणा

बॅडमिंटन विश्वातील दिग्गज खेळाडू व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेन याने बॅडमिंटनला राम राम केला आहे. त्याने ही बातमी सोशल मिडियावर शेअर केली आहे. या दिग्गज खेळाडूने 32 व्या वर्षी पाठीच्या दुखापतीच्या दुखापतीमुळे खेळाला अलविदा केला आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 15, 2026, 04:35 PM IST
डेनमार्क बॅडमिंटनपटू व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेनने बुधवारी व्यावसायिक बॅडमिंटनमधून निवृत्ती जाहीर केली. वयाच्या ३२ व्या वर्षी निवृत्तीची घोषणा करून अ‍ॅक्सेलसेनने बॅडमिंटन जगताला आश्चर्यचकित केले. त्याने आपल्या निवृत्तीचे खरे कारण एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये उघड केले.

बॅडमिंटन विश्वामधील महान बॅडमिंटनपटू लीन डान याने सलग दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक जिंकले होते. पण त्यानंतर व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेन हा दुसरा बॅडमिंटनपटू ज्याने त्याचे गोल्ड मेडल डिफेंड केले आहे. दोन वेळचा ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेनने बुधवारी निवृत्तीची घोषणा केली. 

अवघ्या ३२ वर्षीय अ‍ॅक्सेलसेनला पाठदुखीमुळे निवृत्त होण्यास भाग पडले. अ‍ॅक्सेलसेन शेवटचा फ्रेंच ओपनमध्ये खेळला होता. काही काळापासून पाठीच्या दुखापतीशी झुंज देत असलेल्या व्हिक्टरने शेवटचे मोठे विजेतेपद इंडियन ओपनमध्ये जिंकले होते. 

व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेन पाठीच्या दुखण्यामुळे मागील ऑक्टोबरपासून कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होऊ शकला नाही. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया झाली, पण वेदना कायम होत होत्या. व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेन याने सांगितले की, "मी बऱ्याच काळापासून पाठीच्या दुखण्याने त्रस्त आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर आणि दीर्घकाळ पुनर्वसन केल्यानंतर, दुर्दैवाने, ऑक्टोबरमध्ये वेदना परत सुरू झाल्या." असे त्याने सांगितले

व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेन या दिग्गज खेळाडूच्या कारकिर्दीमधील महत्त्वाचा टप्पा 2025 हे वर्ष होते, जेव्हा त्याला दुखापतींनी त्रस्त केले होते त्यामुळेच त्याला निवृती घ्यावी लागली आहे. परिणामी, तो पॅरिसमधील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये देखील सहभागी होऊ शकला नाही.

व्हिक्टर सप्टेंबरमध्ये बॅडमिंटनमध्ये परतला, पण हाँगकाँग ओपनच्या पहिल्याच फेरीत तो बाद झाला. त्याने आपल्या खराब कामगिरीसाठी शारीरिक अडचणींना जबाबदार धरले. व्हिक्टरच्या वेदना वाढतच गेल्या आणि अखेरीस त्याला अकाली निवृत्ती जाहीर करावी लागली.

व्हिक्टर अ‍ॅक्सेलसेनलाही त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत दम्याचा त्रास झाला आहे ते बऱ्याचदा त्याच्या सामन्यात पाहायला मिळाले आहे. व्हिक्टरने टोकियो आणि पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदके जिंकली. तसेच त्याने 2017 आणि 2022 ची जागतिक चॅम्पियनशिपही नावावर केली आहे. 

'इथून' पुढे एकही ट्रेन जात नाही! 'या' स्टेशन मधून एक पाऊल बाहेर टाकताच होते परदेशाची सुरुवात

&#039;इथून&#039; पुढे एकही ट्रेन जात नाही! &#039;या&#039; स्टेशन मधून एक पाऊल बाहेर टाकताच होते परदेशाची सुरुवात

'इथून' पुढे एकही ट्रेन जात नाही! 'या' स्टेशन मधून एक पाऊल बाहेर टाकताच होते परदेशाची सुरुवात

'इथून' पुढे एकही ट्रेन जात नाही! 'या' स्टेशन मधून एक पाऊल बाहेर टाकताच होते परदेशाची सुरुवात 8
Vishnu Priya Bhimeneni: सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवल्याचा आरोप असलेली विष्णू प्रिया आहे तरी कोण?

Vishnu Priya Bhimeneni: सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवल्याचा आरोप असलेली विष्णू प्रिया आहे तरी कोण? 10
'मैदानात फक्त स्टाईल मारतोय,' भारताचा दिग्गज खेळाडू राजस्थानचा कर्णधार रियान परागवर संतापला, 'तू जर असाच वागलास...'

'मैदानात फक्त स्टाईल मारतोय,' भारताचा दिग्गज खेळाडू राजस्थानचा कर्णधार रियान परागवर संतापला, 'तू जर असाच वागलास...' 8
'24 तास फकतक्त स्त्रियांसाठी'; बंद दाराच्या लोकलवर ही कोणती भाषा? मध्य रेल्वेचा मराठीचा अभ्यास कच्चा!

'24 तास फकतक्त स्त्रियांसाठी'; बंद दाराच्या लोकलवर ही कोणती भाषा? मध्य रेल्वेचा मराठीचा अभ्यास कच्चा! 8