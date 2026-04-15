दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता Viktor Axelsen ने बॅडमिंटनला केला अलविदा! 32 व्या वर्षी केली निवृत्तीची घोषणा
बॅडमिंटन विश्वातील दिग्गज खेळाडू व्हिक्टर अॅक्सेलसेन याने बॅडमिंटनला राम राम केला आहे. त्याने ही बातमी सोशल मिडियावर शेअर केली आहे. या दिग्गज खेळाडूने 32 व्या वर्षी पाठीच्या दुखापतीच्या दुखापतीमुळे खेळाला अलविदा केला आहे.
Shubhangi Mere | Apr 15, 2026, 04:35 PM IST
व्हिक्टर अॅक्सेलसेन पाठीच्या दुखण्यामुळे मागील ऑक्टोबरपासून कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होऊ शकला नाही. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया झाली, पण वेदना कायम होत होत्या. व्हिक्टर अॅक्सेलसेन याने सांगितले की, "मी बऱ्याच काळापासून पाठीच्या दुखण्याने त्रस्त आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर आणि दीर्घकाळ पुनर्वसन केल्यानंतर, दुर्दैवाने, ऑक्टोबरमध्ये वेदना परत सुरू झाल्या." असे त्याने सांगितले
