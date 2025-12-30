तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित
भारतीय क्रिकेटमध्ये कौशल्याची कमतरता नाही. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे सारखे स्फोटक फलंदाज यांच्याकडे भारताचं भविष्य म्हणून पाहिलं जात आहे. यादरम्यान एका 17 वर्षीय या फलंदाजाने अंडर 19 विश्वचषक संघात स्थान मिळवत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या फलंदाजाने आतापर्यंत तब्बल 125 शतकं ठोकली आहेत.
Shivraj Yadav | Dec 30, 2025, 10:45 PM IST
या दौऱ्यात त्याने 34 चेंडूत 45 धावा केल्या आणि भारताच्या विजयात योगदान दिले. भारताने सहा विकेटने हा सामना जिंकला. त्यानंतर त्याने बेकेनहॅम येथे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या युथ टेस्टमध्ये 95 चेंडूत 90 धावा आणि चेम्सफोर्ड येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत फक्त 46 चेंडूत 65 धावा केल्या, ज्यामुळे भारताला सामना अनिर्णित राखता आला.
वडील अभिषेक कुंडू यांनी काय सांगितलं?
त्याचे वडील अभिषेक कुंडू यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "आम्ही खूप आनंदी झालो. आम्हा सर्वांसाठी हा एक उत्तम क्षण होता. आम्ही त्याच्याकडून अशा कामगिरीची खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो. त्याने आतापर्यंत 125 शतकं झळकावली आहेत, ज्यात हॅरिस शिल्ड, जाइल्स शिल्ड, एमसीए आणि बीसीसीआय स्पर्धांमधील शतकं समाविष्ट आहेत. त्याने मुंबई अंडर-16 संघासाठी जाइल्स आणि हॅरिस शिल्ड्समध्ये आणि उत्तर प्रदेशविरुद्ध विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये द्विशतके झळकावली".
15 जानेवारीपासून सुरु होतोय अंडर 19 वर्ल्डकप
