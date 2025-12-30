English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित

तब्बल 125 शतकं ठोकणारा 17 वर्षांचा तरुण फलंदाज, U19 वर्ल्डकपमध्ये माजवणार हाहाकार! वडिलांनी उघड केलं यशाचं गुपित

भारतीय क्रिकेटमध्ये कौशल्याची कमतरता नाही. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे सारखे स्फोटक फलंदाज यांच्याकडे भारताचं भविष्य म्हणून पाहिलं जात आहे. यादरम्यान एका 17 वर्षीय या फलंदाजाने अंडर 19 विश्वचषक संघात स्थान मिळवत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या फलंदाजाने आतापर्यंत तब्बल 125 शतकं ठोकली आहेत.   

Shivraj Yadav | Dec 30, 2025, 10:45 PM IST
भारतीय क्रिकेटमध्ये कौशल्याची कमतरता नाही. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे सारखे स्फोटक फलंदाज यांच्याकडे भारताचं भविष्य म्हणून पाहिलं जात आहे. यादरम्यान एका 17 वर्षीय या फलंदाजाची चर्चा रंगली आहे, ज्याने अंडर 19 विश्वचषक संघात स्थान मिळवत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.    

या फलंदाजाने आतापर्यंत तब्बल 125 शतकं ठोकली आहेत. विशेष म्हणजे त्याचे वडील इंजिनिअर आहेत. क्रिकेटची कोणतीही पार्श्वभूमी नसतानाही त्याने कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याच्या जोरावर अंडर-19 संघात स्थान मिळवलं असून, संधीचं सोनं करण्यास सज्ज आहे.   

अभिज्ञान कुंडू असं या प्रतिभावान खेळाडूचं नाव आहे. तो नवी मुंबईचा असून, त्याने अद्याप मुंबईच्या सीनिअर टीमसाठी एकही सामना खेळलेला नाही. परंतु नवी मुंबईच्या या 17 वर्षीय मुलाने भारताच्या अंडर 19 संघासाठी त्याच्या प्रभावी कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे.   

इंग्लंड दौऱ्यासाठी कुंडूला भारताच्या अंडर 19 संघाचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होते. मुंबईचा सलामीवीर आयुष म्हात्रे कर्णधार होता.   

या दौऱ्यात त्याने 34 चेंडूत 45 धावा केल्या आणि भारताच्या विजयात योगदान दिले. भारताने सहा विकेटने हा सामना जिंकला. त्यानंतर त्याने बेकेनहॅम येथे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या युथ टेस्टमध्ये 95 चेंडूत 90 धावा आणि चेम्सफोर्ड येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत फक्त 46 चेंडूत 65 धावा केल्या, ज्यामुळे भारताला सामना अनिर्णित राखता आला.  

वडील अभिषेक कुंडू यांनी काय सांगितलं?

कुंडूने मलेशियाविरुद्ध विक्रमी द्विशतकाची नोंद केली. त्याने 125 चेंडूत नाबाद 209 धावा कुटल्या. हा प्रतिभावान खेळाडू युवा एकदिवसीय सामन्यात द्विशतक झळकावणारा पहिला भारतीय आणि जगातील दुसरा खेळाडू ठरला. 

त्याचे वडील अभिषेक कुंडू यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "आम्ही खूप आनंदी झालो. आम्हा सर्वांसाठी हा एक उत्तम क्षण होता. आम्ही त्याच्याकडून अशा कामगिरीची खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो. त्याने आतापर्यंत 125 शतकं झळकावली आहेत, ज्यात हॅरिस शिल्ड, जाइल्स शिल्ड, एमसीए आणि बीसीसीआय स्पर्धांमधील शतकं समाविष्ट आहेत. त्याने मुंबई अंडर-16 संघासाठी जाइल्स आणि हॅरिस शिल्ड्समध्ये आणि उत्तर प्रदेशविरुद्ध विजय मर्चंट ट्रॉफीमध्ये द्विशतके झळकावली".  

15 जानेवारीपासून सुरु होतोय अंडर 19 वर्ल्डकप

अंडर 19 वर्ल्डकप 15 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. अभिज्ञान कुंडू हा वर्ल्डकप खेळणार आहे. आहे. 

त्याच्या वडिलांनी सांगितलं आहे की, "हा आमच्या कुटुंबासाठी सर्वात अभिमानाचा क्षण आहे. तो देशासाठी (भारताच्या अंडर 19 संघात) खेळत आहे याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. हा त्याच्यासाठी निश्चितच एक मोठा क्षण आहे कारण त्याने कठोर प्रशिक्षण घेतले आहे आणि आता त्याला अंडर 19 पातळीवर त्याच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची आणि त्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळाली आहे. तो फक्त पाच वर्षांचा असतानाही चांगला खेळायचा. तेव्हा आम्ही त्याला चेतन जाधव यांच्याकडे व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी दाखल केलं होतं".  

