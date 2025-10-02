English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? कोण जास्त शिकलंय? कोणाकडे किती संपत्ती? जाणून घ्या सर्वकाही!

Uddhav Thackeray and Eknath Shinde: उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यापेकी कोण किती शिकलंय? कोणाकडे किती संपत्ती आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 02, 2025, 04:59 PM IST
उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? कोण जास्त शिकलंय? कोणाकडे किती संपत्ती? जाणून घ्या सर्वकाही!

Uddhav Thackeray And Eknath Shinde: मुंबईत आज दोन्ही शिवसेनेचा सामना पाहायला मिळणार आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा पार पडणार आहे.

ठाकरे-शिंदेंचा मेळावा

 शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. तर गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा आवाज घुमणार आहे.   

कोण किती शिकलंय? कोणाकडे किती संपत्ती?

आगामी महापालिका आणि झेडपी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दसरा मेळाव्याला विशेष महत्त्व आहे. या महापालिका निवडणुकांचं रणशिंग या मेळाव्यातून फुंकलं जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यापेकी कोण किती शिकलंय? कोणाकडे किती संपत्ती आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.   

एकनाथ शिंदेंचा राजकीय प्रवास आणि शिक्षण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे नेते असून, १९६४ साली जन्मले. आर्थिक अडचणींमुळे ११वी नंतर शिक्षण सोडावे लागले. मात्र, २०१४ मध्ये फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यावर त्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून बीए पदवी पूर्ण केली. हे त्यांच्या जिद्दीचे उदाहरण आहे.  

शिंदेंची संपत्तीची वाढ

२०१९ मध्ये शिंदेंची संपत्ती ११.५६ कोटी होती, जी २०२३-२४ पर्यंत ३७.६८ कोटी झाली. पत्नी लतांच्या व्यवसायामुळे (जसे शिंदे कन्स्ट्रक्शन) ही वाढ झाली असली तरी त्यांची वैयक्तिक उत्पन्न २०% कमी झाले. कर्जे ९.९ कोटी असली तरी जमीन व इतर मालमत्ता वाढली. 

उद्धव ठाकरेंचे शिक्षण

शिवसेना (यूबीटी) चे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे १९६० साली मुंबईत जन्मले. बालमोहन विद्यामंदिरातून शालेय शिक्षण आणि सर जे.जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लायड आर्टमधून फोटोग्राफीमध्ये पदवी. राजकारणापूर्वी वन्यजीव छायाचित्रणात रुची असल्याने ते पत्रकारितेतही सक्रिय होते.

ठाकरेंची संपत्ती

२०२० च्या शपथपत्रानुसार ठाकरेंची कुटुंब संपत्ती १४३ कोटी आहे, ज्यात ६१ कोटी चळवळीची आणि ८१ कोटी स्थावर मालमत्ता. पत्नी रशमींच्या 'सामना' संपादन व व्यवसायातून उत्पन्न. वाहन नसले तरी कर्ज १५.५० कोटी. ही संपत्ती वारसा व राजकीय प्रभावाने वाढली. 

दोघांचे राजकीय वैभव

शिंदे हे उपमुख्यमंत्री (डिसेंबर २०२४ पासून) तर ठाकरे माजी मुख्यमंत्री (२०१९-२०२२). दोघेही शिवसेनेतून उदयास आले, पण शिंदेंच्या बंडाने पक्ष फुटला. शिक्षणात शिंदेंनी उशिरा पदवी घेतली, तर ठाकरे वडिलांच्या वारशावर आधारित. 

संपत्तीतील फरक व चर्चा

शिंदेंची संपत्ती ३७ कोटींपर्यंत वाढली, तर ठाकरेंची १४३ कोटी. ही तुलना राजकीय वैराच्या पार्श्वभूमीवर चर्चिले जाते. दोघेही संपत्तीला व्यवसाय व वारसा जोडतात, पण जागरूकतेसाठी निवडणूक शपथपत्रे महत्त्वाची असतात. त्याआधारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

