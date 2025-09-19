उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब पाहिला 'दशावतार'; म्हणाले, 'ही कथा कोकणाची पण...'
Uddhav Thackeray watched Dashavatar : राज ठाकरेंच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांनीही संपूर्ण कुटुंबासह दशावतार चित्रपट बघण्याचा आनंद घेतला. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी या काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात.
Neha Choudhary | Sep 19, 2025, 01:57 PM IST
राज ठाकरे यांनी चित्रपट पाहिल्यावर म्हटलं होतं की, दशावतार सिनेमातून गंभीर प्रश्नाला हात घालण्यात आला आहे, मी गेली अनेक वर्ष माझ्या भाषणांमधून ही गोष्ट महाराष्ट्राला सांगत आहे की आपल्याकडच्या जमिनी वाचवा. जमीन हे आपले अस्तित्व आहे, अनेक ठिकाणांच्या जमिनींचा हा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींचा हा विषय आहे, फक्त कोंकणातील जमिनींचा नाही.
