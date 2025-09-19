English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब पाहिला 'दशावतार'; म्हणाले, 'ही कथा कोकणाची पण...'

Uddhav Thackeray watched Dashavatar : राज ठाकरेंच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांनीही संपूर्ण कुटुंबासह दशावतार चित्रपट बघण्याचा आनंद घेतला. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी या काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. 

Neha Choudhary | Sep 19, 2025, 01:57 PM IST
 दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला दशावतार हा चित्रपट सध्या महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालतोय. हा चित्रपट बघण्याचा मोह राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनाही आवरला नाही. उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब या चित्रपट बघण्याचा आनंद घेतला. 

उद्धव ठाकरेंसाठी दशावतार या चित्रपटाचा विशेष शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हा शो पाहण्यासाठी उद्धव ठाकरेंसह, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मी ठाकरे, खासदार संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर, गायक अजय गोगावले, मिलिंद गुणाजी, राणी गुणाजी आणि अभिनेत्री छाया कदम उपस्थितीत होते. 

उद्धव ठाकरे यांनी हा चित्रपट पाहिल्यानंतर दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि दिलीप प्रभावळकर यांचं भरभरून कौतुक केलं. तसंच चित्रपटातील इतर कलाकार सिद्धार्थ मेनन, विजय केंकरे, अजित भुरे या संपूर्ण टीमचंही त्यांनी तोंडभरून प्रशंसा केली. 

हा चित्रपट पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, कित्येक काळानंतर मराठीत अशा भव्य चित्रपट त्यांनी पाहिला आहे. या चित्रपटातील भव्यता, सौंदर्य प्रेक्षकांनीही रुपेरी पडद्यावरच अनुभवायला हवं, असंही ते यावेळी आवर्जून म्हणालेत. 

ते पुढे म्हणाले की, फक्क कोकणातील लोकांनीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांनी ही कलाकृती मोठ्या पडद्यावर बघितली पाहिजे. तर या चित्रपटाची कथा जरी कोकणातील असली तरी व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्राची आहे. 

आज आपण कुठे आहोत नि कुठल्या दिशेने चाललो आहोत, हे वेळीच ओळखलं नाही तर आपण एका कडेलोटाच्या टोकावर आहोत, हे दाखवून देणारा हा चित्रपट आहे, या शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी चित्रपटाचे कौतुक केलं आहे. 

 तसंच उद्धव ठाकरे यांनी दशावतार ने मराठी चित्रपटाला जी भव्यता मिळवून दिली त्याबद्दल झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर, निर्माता सुजय हांडे, सुबोध खानोलकर, ओंकार काटेसह  दशावतारच्या सर्वच निर्मात्या मंडळींचं अभिनंदन केलं आहे. 

राज ठाकरे यांनी चित्रपट पाहिल्यावर म्हटलं होतं  की, दशावतार सिनेमातून गंभीर प्रश्नाला हात घालण्यात आला आहे, मी गेली अनेक वर्ष माझ्या भाषणांमधून ही गोष्ट महाराष्ट्राला सांगत आहे की आपल्याकडच्या जमिनी वाचवा. जमीन हे आपले अस्तित्व आहे, अनेक ठिकाणांच्या जमिनींचा हा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींचा हा विषय आहे, फक्त कोंकणातील जमिनींचा नाही.

दशावतार चित्रपटातील दिलीप प्रभावळकर यांची भूमिका पाहण्यासाठी केवळ मराठी माणसं नाही तर अमराठी प्रेक्षकही आर्वजून जाताना पाहिला मिळत आहेत. आतापर्यंत या चित्रपटाने 9.45 कोटींचा गल्ला जमवला आहे. 

