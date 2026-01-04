English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  उमेश कामत-प्रिया बापटचे सिक्स पॅक फोटो तुफान व्हायरल, पण नेटकऱ्यांना वेगळीच शंका

उमेश कामत-प्रिया बापटचे सिक्स पॅक फोटो तुफान व्हायरल, पण नेटकऱ्यांना वेगळीच शंका

अलीकडे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या अभिनेता उमेश कामत आणि प्रिया बापटचा सिक्स पॅक फटो चर्चेचा विषय ठरत आहे. हे फोटो एकदा पहाच.

Jan 04, 2026, 12:01 PM IST
twitter
1/8

मराठमोळा अभिनेता उमेश कामतची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. उमेशची एक पोस्ट सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाली.

twitter
2/8

व्हायरल पोस्टमधील उमेश कामतचा डेशिंग लूक पाहून चाहते थक्क झाले तर प्रिया बापटच्या फिटनेसवरही कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.

twitter
3/8

अभिनेता उमेश कामतने या फोटोला 'फोकस डेडिकेशन' ही छान अशी कॅप्शन दिली आहे.

twitter
4/8

अभिनेत्याने यावेळी त्याचा अतिशय वेगळा अवतार चाहत्यांना दाखवला आहे. हा टन्सफोर्मेशन पाहून चाहत्यांना स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसन नाहीये.

twitter
5/8

महत्त्वाची बाब म्हणजे अभिनेता पन्नाशीच्या दारावार असतानाही अगदी डॅशिंग आणि तरुण दिसतो.

twitter
6/8

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या फोटोमध्ये त्याच्यासोबत अभिनेत्री प्रिया बापटसुद्धा दिसत आहे. 

twitter
7/8

दोन्ही कलाकार त्यांच्या फिटनेसवर विशेष लक्ष देत असल्याचं दिसतय.

twitter
8/8

काहींना हा फोटो AI असल्यासारखं वाटत आहे तर दुसऱ्याला काही वेगळीच शंका आहे.  

twitter
