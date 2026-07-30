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E20 पेट्रोलला विरोध होत असतानाच नितीन गडकरींचं मोठं विधान; संसदेत सरकारकडून महत्त्वाची माहिती

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:17 AM IST

नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, मायलेजवर केवळ इंधनाचाच नाही, तर वाहन चालवण्याची पद्धत, इंजिनची देखभाल, वेळेवर ऑइल बदलणे, फिल्टरची स्वच्छता, टायरमधील हवा (प्रेशर), व्हील अलाइनमेंट आणि एसीचा वापर यांचाही परिणाम होतो.

 

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E20 पेट्रोलला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, E20 पेट्रोलसाठी कार आणि दुचाकींच्या इंजिनमध्ये कोणत्याही बदलाची आवश्यकता नसली, तरी जुन्या वाहनांमधील काही रबरी सुटे भाग आणि गॅस्केट्स बदलावे लागू शकतात. 

 

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विशेषतः BS-III मानकांनुसार (1 एप्रिल 2005 पासून लागू) असलेली आणि 2016 पूर्वी उत्पादित झालेल्या वाहनांचा यात समावेश आहे. मात्र, सरकारचं म्हणणं आहे की नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान हे भाग सहजपणे बदलता येतात. 

 

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संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना गडकरी यांनी सांगितलं की, E20 चा प्रभाव तपासण्यासाठी इंडियन ऑइल, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) यांनी संयुक्तपणे अभ्यास केला होता.

 

इंजिनमध्ये कोणत्याही बदलाची गरज नाही – गडकरी4/8

इंजिनमध्ये कोणत्याही बदलाची गरज नाही – गडकरी

सरकारने सांगितलं आहे की, E20 पेट्रोलचा वापर करण्यासाठी कार आणि दुचाकींच्या इंजिनमध्ये कोणत्याही बदलाची आवश्यकता नसल्याचं एका अभ्यासातून समोर आलं आहे. जुन्या वाहनांच्या बाबतीतही त्यांची कार्यक्षमता, चालवण्यातील सुलभता, गाडी सुरू होण्याची क्षमता किंवा धातू व प्लास्टिकच्या भागांची स्थिती यांवर कोणतेही विपरीत परिणाम दिसून आले नाहीत.

कोणत्या वाहनांमधील रबरी भाग बदलावे लागू शकतात?5/8

कोणत्या वाहनांमधील रबरी भाग बदलावे लागू शकतात?

सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, केवळ BS-III श्रेणीतील वाहनांना काही विशिष्ट रबरी भाग आणि गॅस्केट्स बदलण्याची गरज भासू शकते. यामध्ये विशेषतः 1 एप्रिल 2005 नंतर लागू झालेल्या मानकांनुसार 2016 पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांचा समावेश आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, नियमित सर्व्हिसिंगदरम्यान हे काम सहजपणे करता येऊ शकते.

मायलेजबाबत सरकारने काय सांगितले?6/8

मायलेजबाबत सरकारने काय सांगितले?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, वाहनाचे मायलेज केवळ वापरल्या जाणाऱ्या इंधनावर अवलंबून नसते. वाहन चालवण्याची पद्धत, इंजिनची देखभाल, वेळेवर ऑईल बदलणे, एअर फिल्टरची स्वच्छता, टायरमधील हवेचा दाब (टायर प्रेशर), व्हील अलाइनमेंट आणि एअर कंडिशनिंगचा वापर यांसारखे अनेक घटकही मायलेजवर परिणाम करतात.

E20 अंमलबजावणीपूर्वी केलेली तयारी – सरकार7/8

E20 अंमलबजावणीपूर्वी केलेली तयारी – सरकार

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, E20 ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी व्यापक प्रयोगशाळा चाचण्या, प्रत्यक्ष वापराच्या चाचण्या आणि तज्ज्ञ संस्थांकडून पडताळणी करण्यात आली होती. नीती आयोगाच्या आंतर-मंत्रालयीन समितीने वाहनांची सुसंगतता, मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता, उत्सर्जन आणि इंधनाची कार्यक्षमता यांसारख्या बाबींचाही अभ्यास केला. जून 2021 मध्ये जारी करण्यात आलेला 'भारतातील इथेनॉल मिश्रणाचा रोडमॅप 2020-25' (Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25) हा देखील या प्रक्रियेचाच एक भाग होता.

इंजिन फेल झाल्याचे कोणतेही अहवाल नाहीत – सरकार8/8

इंजिन फेल झाल्याचे कोणतेही अहवाल नाहीत – सरकार

SIAM चा संदर्भ देत सरकारने स्पष्ट केले की, E20 पेट्रोलमुळे इंजिन फेल होण्याच्या किंवा वाहने बंद पडण्याच्या मोठ्या प्रमाणावरील घटनांचे कोणतेही अधिकृत अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. इंजिनची कार्यक्षमता आणि मायलेजबाबतच्या चिंता प्रामुख्याने सार्वजनिक चर्चा आणि सोशल मीडियावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांतून समोर आल्या आहेत.

TAGS:
nitin gadkari
E20 petrol
Rajya sabha

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