असं कुठं असतंय व्हय, ट्रॉफी आहे की मस्करी? आकार एकदा बघाच

Cricket Tournament : क्रिकेट हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध खेळांपैकी एक असून यात सामन्यादरम्यान तसेच त्याच्या आधी आणि नंतर घडणाऱ्या घटनांची चर्चा होत असते. तेव्हा आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये देण्यात आलेल्या सर्वात आगळ्यावेगळ्या डिझाईनच्या ट्रॉफींबाबत जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Jan 23, 2026, 07:04 PM IST
टीयूसी टी20 कप 2018:

सदर ट्रॉफी ही टीयूसी टी20 कप 2018 मधील आहे. पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पाकिस्तानमध्ये एक टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरिज खेळवण्यात आली होती. पाकिस्तानने ही सीरिज जिंकली. यात विजेत्या संघाला बिस्किटाच्या आकाराची ट्रॉफी देण्यात आली. 

कोका-कोला कप :

सदर फोटो हा शारजाह येथे झालेल्या प्रसिद्ध ट्राय वनडे क्रिकेट स्पर्धेतील कोका-कोला कप 1998 चा आहे. त्यात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांचा समावेश होता. भारताने ही स्पर्धा जिंकली होती. येथे विजेत्या संघाला ही कोका-कोला ओपनरच्या आकाराची ट्रॉफी भेट देण्यात आली.   

2007 आयसीसी वर्ल्ड 20 - 20 :

सदर ट्रॉफी ही 2007 आयसीसी वर्ल्ड 20 - 20 च्या विजेत्याला देण्यात आली होती. ही ट्रॉफी सुवर्ण ग्लोब डिझाइनसाठी ओळखली जाते जी जागतिक क्रिकेटचे प्रतीक आहे, तिच्यावर क्रिकेट बॉल आहे आणि सहभागी देशांच्या ध्वजांनी वेढलेली आहे, जी एकता आणि टी20 क्रिकेटची जागतिक पोहोच दर्शवते.

कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2018 :

कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2018 सीपीएल ट्रॉफी त्याच्या लाकडी ज्वालासारख्या कोरलेल्या डिझाइनसाठी खास ठरली. यावर चांदीचा क्रिकेट बॉल आहे, जो कॅरिबियन संस्कृती, ऊर्जा आणि आवड यांचे प्रतिबिंबित आहे. 

आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2002 :

आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2002 श्रीलंका आणि भारत यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली. ही ट्रॉफी त्याच्या आकर्षक मेटल डिझाइनसाठी ओळखली गेली.  ज्यामध्ये जुळ्या खांबांवर वक्र वाडग्यात ठेवलेला सोनेरी क्रिकेट बॉल आहे, जो उत्कृष्टता, संतुलन आणि उत्कृष्ट वनडे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे प्रतीक आहे.

अ‍ॅशेस टेस्ट सीरिज :

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील अ‍ॅशेस टेस्ट सीरिज ही ट्रॉफी एका लहान कलशाच्या रूपात दिसते. जी 1882 च्या जळालेल्या क्रिकेट बेल्सच्या "राखेचे" प्रतीक आहे.

