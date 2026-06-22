/भारतातील अविवाहित राजकीय नेते मंडळी; महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर महिला नेत्यासह आहे मोठी यादी, नाव आणि वय जाणून चकित व्हाल

भारतातील अविवाहित राजकीय नेते मंडळी
Unmarried political leaders in India : राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांचा शाही विवाह सोहळा नुकताच थाटामाटात पार पडला. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वच राजकीय नेते मंडळींनी या विवाह सोहळ्याला आवर्जून हजेरी लावली. काँग्रेस नेत्या प्रणिती शिंदे यांनी सर्वांचेच लक्ष वेधले. एरवी फारसा मेकअप किंवा आभूषणे परिधान न करणाऱ्या प्रणिती शिंदे यांनी मोरपिशी रंगाची काठपदराची साडी परिधान केली होती. त्या खूपच सुंदर दिसत होत्या. प्रणिती शिंदे या अविवाहित आहेत. प्रणिती शिंदे यांच्या प्रमाणे भारतात अनेक राजकीय नेते मंडळी आहेत ज्यांचे अद्याप लग्न झालेले नाही. जाणून घेऊया ही नेते मंडळी कोण आहेत.
भारतात असे अनेक राजकारणी आहेत ज्यांची राजकीय कारकिर्द यशस्वी आहे. त्यांनी राजकीय क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. मात्र, हे यशस्वी राजकारणी अद्याप अविवाहीत आहेत.
प्रणिती शिंदे या महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या आहेत. प्रणिती शिंदे या सोलापूरच्या काँग्रेसच्या खासदार आहेत. वयाच्या 28 व्या वर्षी त्या पहिल्यांदा सोलापूर शहर-मध्य या विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. 2009 पासून त्या सलग तीन वेळा आमदार राहिल्या. त्यांचे वय 45 वर्षे आहे. अद्याप त्यांचे लग्न झालेले नाही.
राहुल गांधी हे काँग्रेसचे नेते आहेत. राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले जाते. राहुल गांधी यांचे वय 56 वर्षे आहे. त्यांचे लग्न झाले असल्याच्या अफवा अनेकदा सोशल मिडियावर होत राहतात.
आदिती तटकरे या राष्ट्रवदीचे दिग्गज नेते खासदार सुनिल तटकरे यांच्य कन्या आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आदिती तटकरे या महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आहेत. आदिती तटकरे या 38 वर्षाच्या आहेत. अद्याप त्यांचे लग्न झालेले नाही. आजी लग्नासाठी नेहमी आग्रह करते असे त्यांनी अनेकदा मुलाखतीत सांगितले आहे.
योगी आदित्यनाथ हे भाजप पक्षातील सर्वात वजनदार नेते आहेत. योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे वय 54 वर्षे आहे. योगी आदित्यनाथ देखील अविवाहीत आहेत.
बिहारचे चिराग पासवान हे लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ते 43 वर्षांचे असून अद्याप अविवाहीत आहेत. चिराग पासवान यांनी भारताच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी बॉलिवूडमध्ये नशीब आजमावले होते. 2011 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मिले ना मिले हम' या हिंदी चित्रपटात त्यांनी मुख्य अभिनेत्याची भूमिका साकारली होती. कंगना रणौत त्यांची सह-कलाकार होती. त्यानंतर त्यांनी चित्रपटसृष्टी राम राम केला. ते पूर्णवेळ राजकारणात सक्रिय झाले.
कंगना रणौत ही बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील सर्वात धाडसी आणि निर्भीड अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. कंगना रणौत भाजपची खासदार आहे. राजकारणातही ती तितक्याच निर्भीडपणे काम करताना दिसत आहे. कंगना 40 वर्षांची आहे. मात्र, अद्याप तिने देखील लग्न केलेल नाही.
आदित्य ठाकरे हे महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण राजकीय नेते आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फोडला आहे. ठाकरे कुटुंबाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात दबदबा आहे. आदित्य ठाकरे हे आमदार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी मंत्रीपद देखील भूषवले आहे. आदित्य ठाकरे हे 36 वर्षांचे आहेत.