मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त 'इतके'जणच परत करतात!
lending money:100 पैकी किती मित्र पैसे परत देतात? तुम्हाला माहिती आहे का? ऐकून तुम्हाला धक्का बसू शकतो.
Pravin Dabholkar | Nov 08, 2025, 02:48 PM IST
'पगार झाला की पाठवतो'
उधारामुळे 50 वर्षांची मैत्री 5 मिनिटांत संपते!
मित्र का परत करत नाहीत?
उधार देण्याआधी “रिटर्न पॉलिसी” ठरवा!
“नाही देऊ शकत” म्हणणं ही पण मैत्री!
आता मित्रही बँकर्स झालेत!
नवीन नियम ठरवा
