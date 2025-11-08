English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मित्रांना पैसे उधार देताय? थांबा; 100 पैकी फक्त 'इतके'जणच परत करतात!

lending money:100 पैकी किती मित्र पैसे परत देतात? तुम्हाला माहिती आहे का? ऐकून तुम्हाला धक्का बसू शकतो.

Pravin Dabholkar | Nov 08, 2025, 02:48 PM IST
lending money: मित्रांसाठी आपण कोणतीही गोष्ट करायला मागेपुढे पाहत नाही. अशावेळी कोणत्या मित्रआने पैसे मागितले तर आपल्याला नाही देखील बोलवत नाही. पण 100 पैकी किती मित्र पैसे परत देतात? तुम्हाला माहिती आहे का? ऐकून तुम्हाला धक्का बसू शकतो.

'पगार झाला की पाठवतो'

सर्वात जास्त ऐकलेलं वाक्य: “सॅलरी आली की पाठवतो…”, “उद्या करतो…”, “आज नेट नाहीये…”महिन्यांनंतर स्टेटस: WhatsApp वर ब्लू टिक, बँकेत शून्य बॅलन्स! मेसेज फक्त “Seen” पर्यंतच पोहोचतो.

उधारामुळे 50 वर्षांची मैत्री 5 मिनिटांत संपते!

पैशाचा हिशोब मैत्री संपवून केला जातो. सर्व्हेत ६८% लोकांनी सांगितलं – उधार न परत केल्यामुळे त्यांची 10 हून अधिक वर्षांची मैत्री तुटली. आता लग्नाला निमंत्रणही येत नाही!

मित्र का परत करत नाहीत?

“आपलाच मित्र आहे, काय फॉर्मॅलिटी?” असे म्हटले जाते.   “तो श्रीमंत आहे, त्याला फरक पडत नाही!” खरंच पैसा नसतो, पण सांगायला लाज वाटते. असे म्हणून तुमचे मेहनतीचे 10 हजार रुपये त्याच्या नवीन iPhone च्या केसवर खर्च होतात!

उधार देण्याआधी “रिटर्न पॉलिसी” ठरवा!

“३० दिवसांत परत, नाहीतर १.५% व्याज!” असं लिहून घ्या.  UPI रेफरेंस, स्क्रीनशॉट, ग्रुपमध्ये मेसेज – सगळे पुरावे ठेवा. 5000  पेक्षा जास्त असल्यास Google Pay मध्ये “Request Money” फीचर वापरा!

“नाही देऊ शकत” म्हणणं ही पण मैत्री!

खरा मित्र तो, जो स्पष्ट सांगतो, “सॉरी भावा, या महिन्यात शक्य नाही.” उधार न देणं हे नातं तुटण्यापेक्षा 100 पटीने चांगलं!

आता मित्रही बँकर्स झालेत!

आता मित्रांना पैसे देण्याआधी विचाराः“हा माणूस माझ्या लग्नाला येईल का?” “माझ्या लग्नालाही 500 ची खरेदी करून येईल का?”जर उत्तर “नाही” असेल, तर बटन दाबायची गरज नाही!

नवीन नियम ठरवा

पैसे द्यायचे असतील तर मनापासून द्या, परत मागायची अपेक्षा ठेवू नका. नाहीतर 500 चं उधार द्या आणि 50000 ची मैत्री वाचवा!

मित्राला उधार देणं म्हणजे 73% तोटा!

Pubity च्या ताज्या सर्व्हेनुसार, 100 पैकी 73 मित्र उधार घेतलेले पैसे कधीच परत करत नाहीत! केवळ 27 टक्के लोकच खरे मित्र ठरतात. म्हणजे तुम्ही जितके जास्त उधार द्याल, तितके जास्त “दिल से दिल तक” चं नुकसान!

