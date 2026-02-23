English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी

नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी

T20 World Cup 2025 Team India Unique Records:  2026 च्या टी-२० विश्वचषकातील गट फेरीच्या समाप्तीनंतर, सुपर ८ सामने आता सुरू झाले आहेत. दरम्यान, टीम इंडियाने स्पर्धेतील लाजिरवाण्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.  

Tejashree Gaikwad | Feb 23, 2026, 03:03 PM IST
1/10

india Unwanted record

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 मधील गट टप्प्याचे सामने संपल्यानंतर आता सुपर-8 फेरीला सुरुवात झाली आहे. मात्र या स्पर्धेत भारतीय संघ एका नकोशा विक्रमामुळे चर्चेत आला आहे.   

2/10

सर्वाधिक वेळा ‘डक’

india Unwanted record

सर्वाधिक वेळा ‘डक’वर बाद होणाऱ्या संघांच्या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि त्याने इटलीलाही मागे टाकले आहे.  

3/10

टी-20 वर्ल्ड कप 2026

india Unwanted record

या स्पर्धेत काही मोजक्याच भारतीय फलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी केली असली तरी अनेकांना सातत्य राखता आलेले नाही. काही खेळाडूंना तर खातेही उघडता आलेले नाही.  

4/10

भारत टीम - 11 वेळा डक

india Unwanted record

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाच्या फलंदाजांनी आतापर्यंत एकूण 11 वेळा शून्यावर बाद होण्याची नोंद केली आहे. अभिषेक शर्मा सलग तीन डावांत शून्यावर बाद झाला, तर ईशान किशन सुपर-8 मधील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात खाते उघडू शकला नाही. त्यामुळे भारत या यादीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

5/10

इटली टीम - 8 वेळा डक

india Unwanted record

इटलीने प्रथमच टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी गट टप्प्यात चार सामने खेळले आणि एक विजय मिळवला. मात्र त्यांच्या फलंदाजांनी स्पर्धेत एकूण 8 वेळा ‘डक’ची नोंद केली. गट फेरीतच त्यांचा प्रवास संपला.

6/10

ओमान टीम - 7 वेळा डक

india Unwanted record

ओमान संघाकडून यंदा चांगल्या प्रदर्शनाची अपेक्षा होती. पण ग्रुप-बीमध्ये असलेल्या ओमानला चारही सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला. त्यांच्या खेळाडूंनी एकूण 7 वेळा शून्यावर बाद होण्याची नोंद केली.

7/10

पाकिस्तान टीम - 6 वेळा डक

india Unwanted record

पाकिस्तान टीम या यादीत नसता तरच नवल. ग्रुप-ए मधून त्यांनी चारपैकी तीन सामने जिंकत सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवले, तरीही त्यांच्या फलंदाजांनी स्पर्धेत आतापर्यंत 6 वेळा ‘डक’ नोंदवले आहेत.

8/10

india Unwanted record

या स्पर्धेत ‘डक’ची संख्या जास्त असणे हे केवळ वैयक्तिक अपयश नसून संघाच्या फलंदाजीतील अस्थिरतेचेही द्योतक आहे. मोठ्या स्पर्धांमध्ये सलामीवीर आणि मधल्या फळीतील फलंदाजांनी भक्कम सुरुवात न केल्यास त्याचा थेट परिणाम रनरेट, भागीदारी आणि अखेरीस सामन्याच्या निकालावर होतो.   

9/10

india Unwanted record

सुपर-8 सारख्या निर्णायक टप्प्यात अशी चूक महागात पडू शकते, त्यामुळे पुढील सामन्यांत संघांनी अधिक जबाबदारीने आणि संयमाने खेळणे आवश्यक ठरणार आहे.  

10/10

india Unwanted record

सुपर-8 फेरीत सामने अधिक चुरशीचे होणार असून, संघांनी फलंदाजीतील कमकुवत बाजू लवकर सुधारल्या नाहीत तर पुढील टप्प्यात अडचणी वाढू शकतात.  

