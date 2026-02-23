नकोसा रेकॉर्ड! वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिकवेळा शून्यावर बाद होणारे खेळाडू कोणत्या टीमचे? पाहा टॉप 10 यादी
T20 World Cup 2025 Team India Unique Records: 2026 च्या टी-२० विश्वचषकातील गट फेरीच्या समाप्तीनंतर, सुपर ८ सामने आता सुरू झाले आहेत. दरम्यान, टीम इंडियाने स्पर्धेतील लाजिरवाण्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 23, 2026, 03:03 PM IST
सर्वाधिक वेळा ‘डक’
टी-20 वर्ल्ड कप 2026
भारत टीम - 11 वेळा डक
इटली टीम - 8 वेळा डक
ओमान टीम - 7 वेळा डक
पाकिस्तान टीम - 6 वेळा डक
