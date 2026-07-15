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"माझे वडील आम्हाला 'वेश्या' म्हणायचे, त्यांनी..." अभिनेत्रीने बालपणीच्या कठीण काळाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:53 PM IST

सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेली उर्फी जावेद हिची धाकटी बहीण डॉली जावेद हिने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. एका शोमध्ये तिने तिच्या वडिलांबद्दल खुलासे केले आहेत. 

 

र्फी जावेदची धाकटी बहीण डॉली जावेद1/9

र्फी जावेदची धाकटी बहीण डॉली जावेद

सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असणाऱ्या अभिनेत्री आणि इन्फ्लुएन्सर उर्फी जावेदची धाकटी बहीण डॉली जावेद हिने आपल्या बालपणातील कटू अनुभवांबद्दल धक्कादायक खुलासे केले आहेत. नुकतीच ती एका रिअॅलिटी शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली होती. शोमधून बाहेर पडल्यानंतर दिलेल्या मुलाखतीत तिने कुटुंबाने भोगलेल्या मानसिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक संघर्षाविषयी मनमोकळेपणाने भाष्य केले.

 

आईचे लग्न केवळ १७ व्या वर्षी 2/9

आईचे लग्न केवळ १७ व्या वर्षी

डॉलीने सांगितले की, त्यांच्या आईचे लग्न केवळ १७ व्या वर्षी झाले होते आणि अवघ्या २६ व्या वर्षापर्यंत त्यांना पाच मुलांची जबाबदारी सांभाळावी लागली. अत्यंत कठीण परिस्थितीत आईने मुलांचे संगोपन केले. घर चालवण्यासाठी तिने दागिने गहाण ठेवले, अनेक संकटांचा सामना केला आणि मुलांना कधीच एकटे पडू दिले नाही.

 

'आईला मारहाण होताना पाहिलं'3/9

'आईला मारहाण होताना पाहिलं'

डॉलीच्या म्हणण्यानुसार, वडील आईवर वारंवार शारीरिक अत्याचार करत असत. त्या घटना पाहून ती आणि तिची भावंडे घाबरून पलंगाखाली लपून बसत असत. आजही अशा प्रसंगांची आठवण झाली की ते दिवस डोळ्यांसमोर उभे राहतात, असे तिने सांगितले.

'आमच्यावर घाणेरडे आरोप केले जात होते'4/9

'आमच्यावर घाणेरडे आरोप केले जात होते'

डॉलीने आरोप केला की, त्यांच्या वडिलांनी केवळ आईलाच नव्हे तर मुलींनाही अत्यंत अपमानास्पद शब्दांत जसे की वेश्या हिणवले. नातेवाईकांसमोरही आमच्याबद्दल चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जात आणि आमच्या चारित्र्यावर शंका घेतली जात होती. त्या काळात आम्ही मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचून गेलो होतो, असे तिने सांगितले.

अश्लाघ्य शिवीगाळ 5/9

अश्लाघ्य शिवीगाळ

तिने असेही नमूद केले की, वडील रागाच्या भरात इतक्या अश्लाघ्य शिवीगाळ करत असत की त्या गोष्टी आजही सार्वजनिकपणे सांगणे कठीण आहे. "वडील असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात काही बोलण्याची हिंमत नव्हती. पण त्या सततच्या वागणुकीमुळे माझ्या मनात त्यांच्याविषयी प्रचंड तिरस्कार निर्माण झाला," असे डॉली म्हणाली.

 

'स्वतः मात्र अनेक विवाह केले'6/9

'स्वतः मात्र अनेक विवाह केले'

डॉलीने पुढे सांगितले की, त्यांच्या वडिलांनी आईवर आणि मुलींवर आरोप केले, मात्र आईपासून वेगळे झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः अनेक विवाह केले. "आम्हाला चुकीचं ठरवणारे वडील स्वतः चार विवाह करूनही आम्हालाच दोष देत राहिले," असा आरोप तिने केला.

उपासमारीचे दिवसही पाहिले7/9

उपासमारीचे दिवसही पाहिले

डॉलीने आपल्या संघर्षमय बालपणाची आठवण सांगताना, एक काळ असा होता की घरात खाण्यासाठीही काहीच नव्हते, असे सांगितले. त्या कठीण काळात आईने मोठ्या कष्टाने कुटुंब सावरले. 

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नंतर मोठी बहीण उर्फी जावेद आणि उरुसा यांनी काम करण्यास सुरुवात केली आणि घरच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या उचलल्या. त्यानंतर हळूहळू कुटुंबाची परिस्थिती सुधारू लागली.

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डॉलीच्या या खुलाशांमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून, अनेकांनी तिच्या आणि तिच्या आईच्या संघर्षाला सलाम केला आहे.

 

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