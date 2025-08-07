FREE की FEE...? UPI संदर्भात संभ्रम कायम; सरकारचाच गोंधळ! कारण...
UPI Fee Latest Update : हल्ली हातात सुटे पैसे, किंवा एकंदरच रोकड सोबत ठेवण्यापेक्षा थेट स्कॅनर आहे का? असाच प्रश्न एखाद्या फळविक्रेत्याला किंवा कुठंही पैशांची देवाणघेवाण करायची असेल तिथं केला जातो.
Sayali Patil | Aug 07, 2025, 02:04 PM IST
UPI
UPI Fee Latest Update : UPI… साधारण गेल्या आठ नऊ वर्षांमध्ये या शब्दाचा प्रयोग भारतातील नागरिकांनी सातत्यानं केला आणि एका क्लिकवर कशा प्रकारे आर्थिक देवाणघेवाण अगदी सहज होऊ शकते याचा अनुभवही घेतला. इथं ना सुट्या पैशांची कटकट आणि ना फाटलेली नोट आहे... चालेल ना? अशा प्रश्नांची चिंता. बरं, सतत पैसे बाळगण्याची किंवा पैसे संपले अशी तक्रार करण्याची तसदीसुद्धा नाही. पण, याच युपीआय प्रणालीत सध्या काही बदलांचे संकेत मिळत आहेत.
यूपीआय
आरबीआय
पैसे
खर्च
'नो-कॉस्ट'
