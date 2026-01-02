भारतात विचारही केला नसेल अशा ठिकाणी होतात सर्वाधिक UPI पेमेंट; 8 पटींनी वाढला व्यवहार
UPI Payment : हल्ली डिजिटल स्वरुपात होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या वाढलेली असतानाच भारतीयांकडून सर्वाधिक खर्च किंबहुना युपीआयच्या माध्यमातून सर्वाधिक पेमेंट कुठं करण्यात येतात माहितीये?
Sayali Patil | Jan 02, 2026, 10:28 AM IST
मोबाईल
डिजिटल इंडिया
डिजिटल पेमेंट
भारतात डिजिटल पेमेंटची संख्या मोठी असून, सर्वाधिक खर्च कुठे केला जातो माहितीये? कल्पनाही करणार नाही अशा ठिकाणी तुम्ही भारतात युपीआय पेमेंट करण्यात येतात. ज्यामध्ये 2023 पासून आठ पटींनी पेमेंटची संख्या वाढली असून, सुरुवातीला हा आकडा 1 टक्क्यांहूनही कमी होता. मात्र 2024 नंतर हा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला.
UPI चाच वापर
आकडेवारी
किराणा
