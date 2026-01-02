English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारतात विचारही केला नसेल अशा ठिकाणी होतात सर्वाधिक UPI पेमेंट; 8 पटींनी वाढला व्यवहार

भारतात विचारही केला नसेल अशा ठिकाणी होतात सर्वाधिक UPI पेमेंट; 8 पटींनी वाढला व्यवहार

UPI Payment : हल्ली डिजिटल स्वरुपात होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या वाढलेली असतानाच भारतीयांकडून सर्वाधिक खर्च किंबहुना युपीआयच्या माध्यमातून सर्वाधिक पेमेंट कुठं करण्यात येतात माहितीये? 

Sayali Patil | Jan 02, 2026, 10:28 AM IST
twitter
1/8

मोबाईल

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

UPI Payment : हातात असणाऱ्या मोबाईलनं एक कोड स्कॅन करायचा किंवा मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून एका क्लिकवर कोणत्याही गोष्टीच्या खरेदीसाठी पैसे भरायचे, हा असा व्यवहार मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

twitter
2/8

डिजिटल इंडिया

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

डिजिटल इंडिया बनण्याच्या वाटेवर असणाऱ्या या भारत देशात युपीआय पेमेंटची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, साधा किराणामाल असो किंवा एखादी लहानशी वस्तू विकत घेणं असो, पैसे देण्यासाठी अनेकजण 'ऑनलाईन' माध्यमातूनच पैसे देताना दिसतात. 

twitter
3/8

डिजिटल पेमेंट

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

भारतात डिजिटल पेमेंटची संख्या मोठी असून, सर्वाधिक खर्च कुठे केला जातो माहितीये? कल्पनाही करणार नाही अशा ठिकाणी तुम्ही भारतात युपीआय पेमेंट करण्यात येतात. ज्यामध्ये 2023 पासून आठ पटींनी पेमेंटची संख्या वाढली असून, सुरुवातीला हा आकडा 1 टक्क्यांहूनही कमी होता. मात्र 2024 नंतर हा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला. 

twitter
4/8

UPI चाच वापर

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

भारतात हल्ली लहानमोठ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी  पैसे देण्यासाठी UPI चाच वापर केला जातो. त्यातही देशात सर्वाधिक प्रमाणात या प्रणालीचा वापर होतो तो म्हणजे तंबाखू, सिगारेट, पानमसाल्याची विक्री होणाऱ्या पानटपऱ्यांवर. 

twitter
5/8

आकडेवारी

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं याबाबतची आकडेवारी जारी केली असून, त्यानुसार नोव्हेंबर 2023 ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान देशातील यूपीआय पेमेंट्सचं प्रमाण दुपटीनं वाढलं आहे. 

twitter
6/8

किराणा

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

किराणा दुकानं, पेट्रोल पंप, फास्ट-फूड सेंटर आणि ऑनलाइन फूड यासोबतच असंख्य गोष्टींसाठी या युपीआय पेमेंटचा वापर केला जात आहे.  

twitter
7/8

यूपीआय पेमेंटची संख्या

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

किराणा दुकानांमध्ये होणाऱ्या यूपीआय पेमेंटची संख्या  1.27 अब्जवरून 3.2 अब्जपर्यंत वाढली आहे.

twitter
8/8

पानटपरी

Upi Payment Pan tapri Digital Payment Tobacco Pan Masala Cigarette

भारतीयांकडून यूपीआय पेमेंट्सना प्राधान्य मिळत असतानाच महत्त्वाची बाब म्हणजे,  पानटपऱ्यांवर होणाऱ्या यूपीआय पेमेंट्मध्येही झपाट्यानं वाढ झाली असून, ही टक्केवारी 0.66 टक्क्यांवरून 2.76 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल 'क्लिन बोल्ड'! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले?

पुढील अल्बम

रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील &#039;या&#039; 36 लोकल

रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील 'या' 36 लोकल

रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील 'या' 36 लोकल 8
Weight Loss Tips: पोटाची थुलथुलीत चरबी होईल कमी! फक्त सकाळी न चुकता प्या &#039;हे&#039; हिरवं पाणी

Weight Loss Tips: पोटाची थुलथुलीत चरबी होईल कमी! फक्त सकाळी न चुकता प्या 'हे' हिरवं पाणी

Weight Loss Tips: पोटाची थुलथुलीत चरबी होईल कमी! फक्त सकाळी न चुकता प्या 'हे' हिरवं पाणी 9
जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल &#039;क्लिन बोल्ड&#039;! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले?

जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल 'क्लिन बोल्ड'! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले?

जगातील सर्वात बोल्ड गोलंदाज... तिच्या फोटोंनीच व्हाल 'क्लिन बोल्ड'! RCB ने तिच्यासाठी किती पैसे मोजले? 9
संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली

संपूर्ण जगात 2026 वर्ष सुरु झाले असताना या देशात अजूनही सुरु आहे 2018 वर्ष; टाईम मशीनमध्ये बदलली 9