/इंटरनेट नसतानाही आता करता येणार यूपीआय पेमेंट, एनसीपीआयकडून ऑफलाइन टॅप अँड पे ची नवी सुविधा

UPI Payment Without Internet : देशातील कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. येत्या काळात टरनेट उपलब्ध नसतानाही यूपीआयद्वारे पैसे भरणे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय देयक महामंडळ ऑफलाइन टॅप अँड पे ही नवी यूपीआय सुविधा विकसित करत असून, ग्राहक आणि व्यापाऱ्याचे व्यवहार यंत्र दोन्ही इंटरनेटशी जोडलेले नसले तरी व्यवहार करता येणार आहेत.
बऱ्याचदा काही ठिकाणी इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने किंवा खंडित झाल्याने अनेक यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी पेमेंट करणं कठीण होऊन जातं. ज्यामुळे अनेकदा अडचणी येतात. मात्र आत हीच समस्या टाळण्यासाठी आता राष्ट्रीय देयक महामंडळ विशेष सुविधा विकसित करत आहेत.
येत्या काळात इंटरनेट उपलब्ध नसतानाही यूपीआयद्वारे पैसे भरणे शक्य व्हावं यासाठी राष्ट्रीय देयक महामंडळ ऑफलाइन टॅप अँड पे ही नवी यूपीआय सुविधा विकसित करत असून, ग्राहक आणि व्यापाऱ्याचे व्यवहार यंत्र दोन्ही इंटरनेटशी जोडलेले नसले तरी व्यवहार करता येणार आहेत.
ऑफलाइन टॅप अँड पे या सुविधेमुळे निकट क्षेत्र संपर्क तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. या सुविधेचा आधार असलेला मोबाईल फोन व्यापाऱ्याच्या व्यवहार यंत्रावर हलकासा स्पर्श केल्यावर पैसे भरता येतील.
ऑफलाइन टॅप अँड पे या अंतर्गत व्यवहारासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा असण्याची शक्यता व्यक्त्त करण्यात आली आहे. ही सुविधा ग्राहकांसाठी सुरक्षित कशी करता येईल या संदर्भात राष्ट्रीय देयक महामंडळाकडून काम केलं जात आहे.
ऑफलाइन टॅप अँड पे ही सुविधा विशेष करून अशा ठिकाणी उपयुक्त ठरेल जिथे इंटरनेटची सुविधा कमी असते किंवा वारंवार खंडित होते.
ऑफलाइन टॅप अँड पे ही सुविधा विमान प्रवासादरम्यान, भूमिगत मेट्रो असलेले भाग, दुर्गम भागात सहज व्यवहार करता येणार आहे.या वर्षातच प्रमुख व्यवहार यंत्र उत्पादक कंपन्यांच्या उपकरणांची प्रमाणिती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ऑफलाइन पेमेंट सुविधेसाठी एनपीसीआयकडून अद्याप अधिकृत ऑपरेटिंग नियम जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र ही सुविधा पूर्णपणे सुरु होण्याआधी या संदर्भातील नियम जाहीर केले जातील.