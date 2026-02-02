English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती!

UPI Transactions:अर्थसंकल्पात बँकांना विकसित भारताच्या गरजांसाठी तयार करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 02, 2026, 09:05 PM IST
UPI Transactions: 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड्ससाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. हे अनुदान मागील वर्षीच्या 2025-26च्या सुधारित अंदाजातील 2196 कोटी रुपयांपेक्षा थोडे कमी आहे. हे अनुदान UPI सिस्टम चालवण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार वाढवण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

सायबर फ्रॉडबाबत स्पष्टीकरण

वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी याबद्दल माहिती दिली. बँकांच्या चुकीमुळे होणारे सायबर फ्रॉड केसेस एकूण प्रकरणांपैकी 3% पेक्षा कमी आहेत. बहुतेक फ्रॉड लोकांच्या निष्काळजीपणामुळे होतात. ते म्हणाले की, वापरकर्त्यांनी सतर्क राहून हे धोके मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात. यामुळे लोकांना आपल्या ऑनलाइन व्यवहारांबाबत अधिक जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

बँकांसाठी उच्च-स्तरीय समिती

अर्थसंकल्पात बँकांना विकसित भारताच्या गरजांसाठी तयार करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या समितीचे कार्यक्षेत्र आणि अटी समितीच्या गठनपूर्वी निश्चित केल्या जातील. ही समिती बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.

FDI मर्यादा वाढवण्याचा विचार

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवल मजबुतीसाठी FDI (विदेशी थेट गुंतवणूक) मर्यादा 20% वरून 49% पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा सुरू आहेत. हे बदल झाल्यास सार्वजनिक बँकांना अधिक भांडवल मिळू शकेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

सध्याची FDI मर्यादा

सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी FDI मर्यादा 20% आहे, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी ती 74% आहे. खाजगी बँकांमध्ये 49% पर्यंत FDI स्वयंचलित मंजुरीने मिळू शकते, तर 49% ते 74% पर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. हे नियम बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला नियंत्रित करतात.

डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन

डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन द्यावे आणि लोकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोझा टाकू नये, असा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे UPI सारख्या सुविधांचा वापर वाढेल आणि देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. हे धोरण सर्वसामान्यांना लाभदायक ठरणार आहे.

अर्थमंत्र्यांची घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात UPI आणि RuPay साठी 2000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली. ही घोषणा UPI व्यवहार विनामूल्य ठेवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट्सचा वापर आणखी वाढेल.

शुल्क नाही

सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंट्सवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क न घेण्यामागे मुख्य उद्देश आहे की, लोकांना डिजिटल पेमेंट्सचा वापर वाढवावा आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोझा पडू नये. यामुळे UPI चा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल.

