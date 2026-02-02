तुमच्या प्रत्येक UPI ट्रान्झाक्शनवर शुल्क आकारणार?, बड्या अधिकाऱ्याने दिली माहिती!
UPI Transactions:अर्थसंकल्पात बँकांना विकसित भारताच्या गरजांसाठी तयार करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
Pravin Dabholkar | Feb 02, 2026, 09:05 PM IST
UPI Transactions: 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड्ससाठी 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. हे अनुदान मागील वर्षीच्या 2025-26च्या सुधारित अंदाजातील 2196 कोटी रुपयांपेक्षा थोडे कमी आहे. हे अनुदान UPI सिस्टम चालवण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार वाढवण्यासाठी वापरले जाणार आहे.
सायबर फ्रॉडबाबत स्पष्टीकरण
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी याबद्दल माहिती दिली. बँकांच्या चुकीमुळे होणारे सायबर फ्रॉड केसेस एकूण प्रकरणांपैकी 3% पेक्षा कमी आहेत. बहुतेक फ्रॉड लोकांच्या निष्काळजीपणामुळे होतात. ते म्हणाले की, वापरकर्त्यांनी सतर्क राहून हे धोके मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात. यामुळे लोकांना आपल्या ऑनलाइन व्यवहारांबाबत अधिक जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
