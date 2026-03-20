चैत्र नवरात्रीला उपवासासाठी बनवा मऊ आणि जाळीदार ढोकळा, सोपी आणि झटपट रेसिपी
चैत्र नवरात्रीसाठी तुम्ही उपवास करत असाल तर, भगर आणि साबुदाण्याच्या नेहमीच्या खिजडीऐवजी मऊ आणि जाळीदार ढोकळा बनवू शकता. यासाठी सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 20, 2026, 06:46 PM IST
उपवासाच्या ढोकळ्याची सोपी रेसिपी
Chaitra Navratri Upvas Recipe: मार्चच्या 19 तारखेपासूनच चैत्र नवरात्रीला सुरूवात झाली आहे. यावेळी अनेकजण पूर्ण 9 दिवसांचा उपवास करतात. उपवासासाठी साबुदाण्याचे वडे, साबुदाण्याची खिचडी, भगर, भाजलेले किंवा उकडलेले रताळे असा सात्विक आहार घेतला जातो. यावेळी तुम्ही भगर पासून एक वेगळा पदार्थ बनवू शकता तो म्हणजे उपवासाचा ढोकळा. चला तर मग सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घेऊया.
उपवासाचा ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य
भगर आणि साबुदाणे भिजत ठेवा
भगर आणि साबुदाणे मिक्सरमध्ये बारीक करा
मिश्रण 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवा
मिश्रणात इनो किंवा सोडा घाला
