English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
चैत्र नवरात्रीला उपवासासाठी बनवा मऊ आणि जाळीदार ढोकळा, सोपी आणि झटपट रेसिपी

चैत्र नवरात्रीसाठी तुम्ही उपवास करत असाल तर, भगर आणि साबुदाण्याच्या नेहमीच्या खिजडीऐवजी मऊ आणि जाळीदार ढोकळा बनवू शकता. यासाठी सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 20, 2026, 06:46 PM IST
twitter
1/8

उपवासाच्या ढोकळ्याची सोपी रेसिपी

Chaitra Navratri Upvas Recipe: मार्चच्या 19 तारखेपासूनच चैत्र नवरात्रीला सुरूवात झाली आहे. यावेळी अनेकजण पूर्ण 9 दिवसांचा उपवास करतात. उपवासासाठी साबुदाण्याचे वडे, साबुदाण्याची खिचडी, भगर, भाजलेले किंवा उकडलेले रताळे असा सात्विक आहार घेतला जातो. यावेळी तुम्ही भगर पासून एक वेगळा पदार्थ बनवू शकता तो म्हणजे उपवासाचा ढोकळा. चला तर मग सोपी आणि झटपट रेसिपी जाणून घेऊया.   

twitter
2/8

उपवासाचा ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य

भगर (वरई) 1 वाटी, साबुदाणे चौथ वाटी, दही दिड वाटी, हिरवी मिरची आणि आलं पेस्ट, सैंधव मीठ, साखर, इनो फ्रूट सॉल्ट  किंवा खाण्याचा सोडा, 1 चमचा, तेल किंवा तूप, जिरे आणि कढीपत्ता.   

twitter
3/8

भगर आणि साबुदाणे भिजत ठेवा

उपवासाचा मऊ आणि जाळीदार ढोकळा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम भगर आणि साबुदाणे 3 ते 4 तास पाण्यात भिजवून ठेवा.   

twitter
4/8

भगर आणि साबुदाणे मिक्सरमध्ये बारीक करा

यानंतर भिजवलेली भगर आणि साबुदाणे मिक्सरच्या मदतीने त्यात पाणी घालून बारीक वाटून घ्या. हे मिश्रण अधिक पातळ किंवा अधिक घट्ट नसावे.   

twitter
5/8

मिश्रण 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवा

या मिश्रणात दही, आले-मिरची पेस्ट, चवीनुसार साखर आणि सैंधव मीठ घालून चांगले मिसळा. हे मिश्रण 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवा.   

twitter
6/8

मिश्रणात इनो किंवा सोडा घाला

यानंतर ढोकळ्याच्या पात्राला तेल किंवा तूप लावून घ्या. आता मिश्रणात इनो किंवा सोडा घाला. त्यात थोडे पाणी घालून एकाच दिशेने ढवळत मिक्स करा.   

twitter
7/8

फोडणी द्या

आता मिश्रणत पात्रात ओतून 15 ते 20 मिनिटे वाफवून घ्या. यानंतर कढईत तूप किंवा तेल गरम करून त्यात जिरे, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरचीची फोडणी द्या.   

twitter
8/8

सर्व्ह करा

ढोकळा थंड झाल्यावर त्याचे तुकडे करा. त्यावर फोडणी पसरवा. कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.   

twitter
पुढील
अल्बम

FDमध्ये पैसे गुंतवूनही अपेक्षेप्रमाणे परतावा मिळत नाही? मग हे 8 पर्याय देतील अधिक सुरक्षा आणि नफा

पुढील अल्बम

IPL 2026 सुरुवात होण्यापूर्वीच कोणते सात खेळाडू स्पर्धेबाहेर? कारण काय?

ATM New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

बदलापूर होणार टर्मिनस? थेट नवी मुंबईसाठी लोकल? दिल्लीतून आदेश, कोणतं नवं स्टेशन उभारणार? A To Z माहिती

