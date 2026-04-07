अमेरिकेवर 39 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज; प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 95 लाखांचे ओझे? भारतावर काय होणार परिणाम?

व्हाइट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार केविन हॅसेट यांनी अलीकडेच असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे अमेरिकेला आतापर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला आहे. हे युद्ध अखेर कधी संपेल हे अद्याप अस्पष्ट आहे. या कर्जाचा भारतावर काय होणार परिणाम?

Dakshata Thasale | Apr 07, 2026, 09:03 PM IST
अमेरिकेने, इस्रायलसोबत मिळून, गेल्या महिन्यात इराणवर हल्ला चढवला. या युद्धाचा अमेरिकेवरील आर्थिक भार लक्षणीय आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत देशालाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो आणि बुधवारपर्यंत अमेरिकेचे एकूण राष्ट्रीय कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर्सच्या विक्रमी आकड्याला ओलांडून गेले आहे.

ही धक्कादायक आकडेवारी अशा वेळी समोर आली आहे. जेव्हा ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी, एक महत्त्वाचा कर कायदा मंजूर करण्यासाठी, संरक्षण खर्च आणि स्थलांतरण धोरणात कठोरता आणण्यासाठी आणि कर्ज कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अमेरिकेचे कर्ज कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे एकूण कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे  भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा १० पट जास्त आहे.

अमेरिकन लोकांच्या डोक्यावर 95 लाखांचे कर्ज

सरकारी उत्तरदायित्व कार्यालयाने (Government Accountability Office) अमेरिकन नागरिकांवरील झपाट्याने वाढणाऱ्या सरकारी कर्जाची अनेक कारणे दिली आहेत, ज्यात गृहकर्ज आणि वाहनांसारख्या गोष्टींवरील वाढलेले व्याजदर, कमी वेतनामुळे गुंतवणुकीसाठी कमी पैसा उपलब्ध होणे आणि वस्तू व सेवांच्या वाढलेल्या किमती यांचा समावेश आहे. संतुलित अर्थसंकल्पाचे समर्थक असा इशारा देतात की, अधिक कर्ज घेण्याचा आणि जास्त व्याज देण्याचा हा दीर्घकालीन कल अमेरिकन नागरिकांच्या फायद्याचा ठरणार नाही. भविष्यात त्यांना आणखी कठीण आर्थिक निर्णयांना सामोरे जावे लागू शकते.

अमेरिकेच्या दीर्घकालीन आर्थिक आव्हानांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी काम करणाऱ्या 'पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन' या ना-नफा संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मायकल पीटरसन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, "आपण वाढीचा हा चिंताजनक दर आणि त्यामुळे पुढच्या पिढीवर पडणारा प्रचंड आर्थिक भार समजून घेतला पाहिजे." ही अमेरिकेसाठी चिंतेची बाब आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या काळात संघीय कर्जात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

काही महिन्यांत एक ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज वाढले

अमेरिकेच्या कर्जातील अलीकडील वाढीची मुख्य कारणे म्हणजे युद्ध, कोविड-१९ महामारीच्या काळात झालेला प्रचंड खर्च आणि मोठ्या प्रमाणात कर कपात. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे कर्ज ३८ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले होते, तर दोन महिन्यांपूर्वी ते ३७ ट्रिलियन डॉलर्स होते. पीटरसन यांचा दावा आहे की, "सध्याच्या वाढीच्या दराने, या वर्षीच्या निवडणुकांपूर्वी आपले राष्ट्रीय कर्ज तब्बल ४० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल." ते पुढे म्हणाले, "कोणत्याही ठोस योजनेशिवाय, वेगाने ट्रिलियन-डॉलरची कर्जे घेणे, हीच 'अस्थिरतेची' व्याख्या आहे."

अमेरिकेने इराण युद्धावर 12 अब्ज डॉलर्स खर्च केले

व्हाईट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार केविन हॅसेट यांनी अलीकडेच असा अंदाज वर्तवला आहे की, इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे अमेरिकेला १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला आहे. हे युद्ध कधी संपेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात संघीय तुटीत घट झाल्याचे निदर्शनास आणले.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या 'फिस्कल डेटा' वेबसाइटनुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एकूण सरकारी खर्च 7.01 ट्रिलियन डॉलर्स होता, तर महसूल केवळ 5.23 ट्रिलियन डॉलर्स होता. यामुळे अमेरिकेची तूट 1.78 ट्रिलियन डॉलर्स झाली, जी मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 41 अब्ज डॉलर्सने कमी आहे.  

भारतावर काय परिणाम होणार?

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था संकटात आल्यास त्याचे थेट परिणाम भारतावरही जाणवतात. रुपयाचे मूल्य घटणार: अमेरिकेचे कर्ज वाढल्याने डॉलर अधिक मजबूत होऊ शकतो किंवा अस्थिर होऊ शकतो. यामुळे रुपया कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतात आयात होणारे तेल आणि इतर वस्तू महाग होतील.

महागाईत वाढ:

कच्च्या तेलाची आयात महाग झाल्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढू शकतात, परिणामी सामान्य नागरिकांसाठी महागाई वाढण्याची शक्यता असते.

शेअर बाजारात अस्थिरता:

जागतिक गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारातून (FII) पैसा काढून घेऊ शकतात, ज्यामुळे शेअर बाजार कोसळू शकतो.  

गुंतवणुकीवर परिणाम:

भारताने अमेरिकेच्या 'ट्रेझरी बाँड्स'मध्ये सुमारे २१६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक रेटिंगमध्ये घसरण झाल्यास भारताच्या या परकीय चलन साठ्याच्या मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो.

आयटी क्षेत्राला फटका:

भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपन्यांचे सर्वाधिक उत्पन्न अमेरिकेतून येते. तिथल्या खर्चात कपात झाल्यास भारतीय IT क्षेत्रात मंदी किंवा नोकरकपात होऊ शकते.

