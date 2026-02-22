English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Donald Trump Tariff : ट्रम्प काही ऐकत नसतात! सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही आयात शुल्क लादलच, टक्केवारीही जाहीर

Donald Trump Tariff : ट्रम्प काही ऐकत नसतात! सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही आयात शुल्क लादलच, टक्केवारीही जाहीर

Donald Trump Tariff : आयायतशुल्काच्या मुद्द्यावरून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष यांना देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेनं दणका देत हे अधिकार तुमच्याकडे नसल्याचं म्हटलं असलं तरीही ट्रम्प मात्र न्यायालयाच्या निर्णयालाही झिडकारताना दिसत आहेत.  

Sayali Patil | Feb 22, 2026, 09:12 AM IST
Donald Trump Tariff : अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायायानं नुकतंच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दणका देत जगभरात त्यांनी लादलेला आयात शुल्काचा निर्णय म्हणजेच टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत ट्रम्प यांच्याकडे हे अधिकार नसल्याचं म्हटलं. 

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ट्रम्प यांची प्रचंड आगपाखड झाली. त्यांनी तशी प्रतिक्रियासुद्धा देत आपण सर्व देशांवर अतिरिक्त 10 टक्के आयातशुल्क लावणार असल्याचं जाहीर केलं. ज्यामागोमाग त्यांनी आणखी एक घोषणा केली.   

जगभरातील सर्व देशांवर 10 ऐवजी 15 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.   

अनेक देश अमेरिकेची लूट करत असून आपलं सरकार हीच लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. 

सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधताना आपण येत्या महिन्यात नवी करप्रणाली निर्धारित करणार असून ती पूर्णपणे कायदेशीर असेल असं स्पष्ट करत मनसुबे सांगितले.   

आपल्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला अमेरिका हे राष्ट्र पुन्हा महान करायचं आहे हाच अट्टहास त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून पुढे केला.   

ट्रम्प यांची ही घोषणा आणि त्यांच्या प्रशासनानं उचलेली पावलं पाहता पुन्हा एकदा अनेक देशांच्या अडचणीत भर पडू शकते असलं म्हटलं जात आहे. 

तेव्हा आता न्यायालयापुढंही न नमणारे ट्रम्प येत्या काळात नेमकी कोणती करनिती पुढं आणतात आणि लादतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.   

ट्रम्प यांनी देशात लागू केलेली धोरणं आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतले जाणारे आर्थिक निर्णय या साऱ्यामुळं येत्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या धोरणांचा कसा आणि किती परिणाम होतो याकडेच साऱ्यांचं लक्ष असेल.   

