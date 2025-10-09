जगावर महामंदीचा धोका! नोकऱ्या जाणार, 430000 जण बेरोजगार होणार, 1331752500000 रुपयांचं नुकसान; GDP ही कोसळणार
America shutdown Impact: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आयात शुल्क वाढवण्यात इतके व्यस्त झाले आहेत की, देशांतर्गत परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. आज अमेरिकेतील बंदचा पाचवा दिवस आहे, परंतु परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
Shivraj Yadav | Oct 09, 2025, 05:11 PM IST
भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांच्या देशातील परिस्थिती बिकट
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला किती मोठा फटका?
अमेरिकेला मिळणार धडा
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, शटडाऊनचा परिणाम जीडीपी, आर्थिक वाढ आणि सामान्य अमेरिकन लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर होईल. व्हाईट हाऊसच्या एका मेमोमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की जर शटडाऊन लवकर संपला नाही तर अमेरिकेला दर आठवड्याला 15 अब्ज डॉलर्सचे मोठे नुकसान होईल. आणखी 430000 नोकऱ्या जातील. प्रवास, सेवा आणि व्यापार या सर्वांचे संतुलन बिघडेल.
