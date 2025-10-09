English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगावर महामंदीचा धोका! नोकऱ्या जाणार, 430000 जण बेरोजगार होणार, 1331752500000 रुपयांचं नुकसान; GDP ही कोसळणार

America shutdown Impact: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आयात शुल्क वाढवण्यात इतके व्यस्त झाले आहेत की, देशांतर्गत परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. आज अमेरिकेतील बंदचा पाचवा दिवस आहे, परंतु परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.  

Shivraj Yadav | Oct 09, 2025, 05:11 PM IST
twitter
1/11

America shutdown Impact

America Shutdown: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आयात शुल्क वाढवण्यात इतके व्यस्त झाले आहेत की त्यांचं देशांतर्गत स्थितीकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. आज अमेरिकेतील बंदचा पाचवा दिवस आहे, पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.   

twitter
2/11

America shutdown Impact

एकेकाळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणारे ट्रम्प आता स्वतःची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात असमर्थ ठरत आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, अमेरिकेत महामंदी येण्याची शक्यता आहे. नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालये बंद होत आहेत. अमेरिकेला दररोज अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होत आहे.  

twitter
3/11

भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांच्या देशातील परिस्थिती बिकट

America shutdown Impact

अमेरिकेत सुरू असलेल्या सरकारी शटडाऊनचा सरकारी सेवांवर परिणाम होऊ लागला आहे. करदात्यांना मोठं नुकसान सहन करावे लागत आहे. जर शटडाऊन लवकर संपला नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. 

twitter
4/11

America shutdown Impact

जर शटडाऊन असाच सुरु राहिला तर अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासन फेडरल कर्मचाऱ्यांची कपात करू शकते. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समधील वादानंतर, अमेरिकेत नोकर कपातीचा धोका आता निर्माण झाला आहे.  

twitter
5/11

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला किती मोठा फटका?

America shutdown Impact

मंदी आणि महागाईची चिंता वाढली आहे. बजेट बिल नसल्यामुळे 8 लाख कर्मचाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं आहे. 

twitter
6/11

America shutdown Impact

शटडाऊनमुळे जीडीपीमध्ये दर आठवड्याला 7 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. अमेरिकेवर मंदीचा धोका निर्माण झाला आहे. या शटडाऊनमुळे अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये 0.1 टक्क्यांनी घट होऊ शकते. या शटडाऊनमुळे अमेरिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. शुक्रवारपर्यंत हे नुकसान 1.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते.   

twitter
7/11

America shutdown Impact

शटडाऊनमुळे अमेरिकेच्या फेडरल कर्मचाऱ्यांचं 400 दशलक्ष डॉलर्स पगाराचं नुकसान होत आहे. तसंच बेरोजगारीचं मोठं संकट निर्माण झालं आहे. सध्या या शटडाऊनमुळे 7 लाख 50 हजार कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. एकेकाळी भारताला मृत अर्थव्यवस्था म्हणणाऱ्या ट्रम्पची यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.  

twitter
8/11

अमेरिकेला मिळणार धडा

America shutdown Impact

अमेरिकेतील शटडाऊनबाबत, व्हाईट हाऊसच्या आर्थिक सल्लागार समितीने असा अंदाज लावला आहे की जर शटडाऊन महिनाभर चालू राहिला तर दर आठवड्याला 15 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. 43 हजार लोक बेरोजगार होऊ शकतात. सरकारला या नुकसानाची भरपाई करणे कठीण होईल. 

twitter
9/11

America shutdown Impact

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, शटडाऊनचा परिणाम जीडीपी, आर्थिक वाढ आणि सामान्य अमेरिकन लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर होईल. व्हाईट हाऊसच्या एका मेमोमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की जर शटडाऊन लवकर संपला नाही तर अमेरिकेला दर आठवड्याला 15 अब्ज डॉलर्सचे मोठे नुकसान होईल. आणखी 430000 नोकऱ्या जातील. प्रवास, सेवा आणि व्यापार या सर्वांचे संतुलन बिघडेल.  

twitter
10/11

अमेरिकेतील बंदमुळे भारताचे किती नुकसान होईल?

America shutdown Impact

अमेरिका ही एक जागतिक शक्ती आहे. जर महासत्तेच्या घरात अशांतता निर्माण झाली तर जगभरातील देशांवर त्याचा परिणाम होईल हे स्पष्ट आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही, कारण त्याचे अमेरिकेशी व्यापारी संबंध आहेत.   

twitter
11/11

America shutdown Impact

या बंदमुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार आणखी लांबू शकतो. बंदमुळे शेअर बाजारावरही परिणाम झाला आहे. अनिश्चिततेमुळे, एफआयआय भारतीय बाजारातून निधी काढून घेत आहेत, ज्यामुळे बाजारावर दबाव येत आहे. अमेरिकेत प्रवास करण्याची किंवा व्हिसासाठी दूतावासात जाण्याची योजना आखणाऱ्यांना अडचणी येत आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय?

पुढील अल्बम

Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय?

Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय?

Mental Health Day : Anxious वाटणे आणि Anxiety Disorder यात फरक काय? 13
Shukra Gochar 2025 : शुक्र कन्या राशीत प्रवेश; 5 राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी आणि संपत्ती दुप्पट वाढ

Shukra Gochar 2025 : शुक्र कन्या राशीत प्रवेश; 5 राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी आणि संपत्ती दुप्पट वाढ

Shukra Gochar 2025 : शुक्र कन्या राशीत प्रवेश; 5 राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी आणि संपत्ती दुप्पट वाढ 8
Who is Laila Mallya: लैला माल्या अन् विजय माल्याचा संबंध काय? कोट्यवधींची मालकीण, स्वत:चा ब्रॅण्ड अन्...

Who is Laila Mallya: लैला माल्या अन् विजय माल्याचा संबंध काय? कोट्यवधींची मालकीण, स्वत:चा ब्रॅण्ड अन्...

Who is Laila Mallya: लैला माल्या अन् विजय माल्याचा संबंध काय? कोट्यवधींची मालकीण, स्वत:चा ब्रॅण्ड अन्... 8
अवघ्या 7 दिवसांत 300 कोटींची कमाई; बिग बजेट चित्रपटांना धूळ चारतेय &#039;ही&#039; वास्तवदर्शी पौराणिक कथा

अवघ्या 7 दिवसांत 300 कोटींची कमाई; बिग बजेट चित्रपटांना धूळ चारतेय 'ही' वास्तवदर्शी पौराणिक कथा

अवघ्या 7 दिवसांत 300 कोटींची कमाई; बिग बजेट चित्रपटांना धूळ चारतेय 'ही' वास्तवदर्शी पौराणिक कथा 7