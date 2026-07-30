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रघुराम राजन यांच्याकडे अमेरिकेने सोपवली मोठी जबाबदारी; भारताचं टेन्शन वाढलं, कारण...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:47 AM IST

रघुराम राजन हे 4 सप्टेंबर 2013 ते 4 सप्टेंबर 2016 या तीन वर्षांसाठी आरबीआयचे गव्हर्नर होते. ते आरबीआयचे 23 वे गव्हर्नर होते. आता त्यांच्यावर अमेरिकेने मोठी जबाबदारी सोपवलीये. ही जबाबदारी कोणती ते पाहूयात...

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रघुराम राजन यांच्याकडे अमेरिकेने सोपवली मोठी जबाबदारी; भारताचं टेन्शन वाढलं

तीन वर्ष आरबीआयचे गव्हर्नर राहिलेल्या रघुराम राजन यांच्याकडे अमिरीकेने अशी कोणती जबाबदारी सोपवली आहे ज्यामुळे भारताचं टेन्शन वाढलंय जाणून घ्या सविस्तर...

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रघुराम राजन यांच्यावर मोठी जबाबदारी

अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने म्हणजेच 'फेडरल रिझर्व्ह'ने रघुराम राजन यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

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भारताचं टेन्शन वाढलं

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर सर्वात मोठा प्रभाव असलेली संस्था म्हणून ओळख असलेल्या 'फेडरल रिझर्व्ह'ने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे मोठी जबाबदारी सोपवल्याने भारताचं टेन्शन वाढलं आहे.

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काय काम करणार ही समिती?

वाढत्या ताळेबंदाची पाहणी करण्यासाठी आणि जागतिक नाणेनिधीच्या धोरणाला नवी दिशा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीत रघुराम राजन यांना स्थान देण्यात आलं आहे.

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भारताला बसणार फटका?

मात्र आता रघुराम राजन त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारतासाठी सुलभ कर्जाचा काळ संपू शकतो, असे संकेत आहेत.

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समितीमधील इतर व्यक्ती कोण?

'फेड'चे अध्यक्ष केव्हिन वॉर्श यांनी स्थापन केलेल्या या समितीत रघुराम राजन यांच्यासोबत हार्वर्डच्या अर्थतज्ज्ञ कॅरेन डायनन आणि जेरेमी स्टीन यांचाही समावेश आहे. 

 

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कडक आर्थिक शिस्तीचा माणूस

रघुराम राजन हे कडक आर्थिक शिस्तीचे समजले जातात. त्यामुळेच ते काही कठोर सुधारणा सुचवण्याची शक्यता अधिक आहे.

 

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भारतासारख्या विकसनशील देशांवर मोठे परिणाम

'फेड' समितीवरील रघुराम राजन आणि त्यांच्या टीमकडून निर्धारित केल्या जाणाऱ्या धोरणांचा जागतिक भांडवल बाजारावर आणि विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांवर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (सर्व फोटो रघुराम राजन यांच्या फेसबुकवरुन साभार)

TAGS:
us
RBI Governor
Raghuram Rajan
Federal Reserve
india

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