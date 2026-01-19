सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या 'या' मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का?
Saurabh Netravalkar : 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होणार आहे. यंदा भारतात आणि श्रीलंकेत हे सामने खेळवले जाणार असून यात एकूण 20 संघानी स्पर्धेत सहभाग घेतलाय. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना हा यूएसए सोबत खेळवला जाईल. यावेळी मुंबईत जन्मलेला अमेरिकेचा वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकर हा सुद्धा भारताविरुद्ध मैदानात खेळण्यासाठी उतरणार आहे.
Pooja Pawar | Jan 19, 2026, 06:10 PM IST
