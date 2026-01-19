English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या या मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का?

सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि भेदक गोलंदाजी! T20 वर्ल्ड कपमध्ये वानखेडेवर परतणाऱ्या 'या' मुंबईकर इंजिनिअरची गोष्ट तुम्हाला माहितीय का?

Saurabh Netravalkar : 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कपला सुरुवात होणार आहे. यंदा भारतात आणि श्रीलंकेत हे सामने खेळवले जाणार असून यात एकूण 20 संघानी स्पर्धेत सहभाग घेतलाय. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना हा यूएसए सोबत खेळवला जाईल. यावेळी मुंबईत जन्मलेला अमेरिकेचा वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकर हा सुद्धा भारताविरुद्ध मैदानात खेळण्यासाठी उतरणार आहे. 

Pooja Pawar | Jan 19, 2026, 06:10 PM IST
क्रिकेटर म्हणून सौरभने त्याच्या कारकिर्दीची सुरुवात मुंबईतूनच केली होती, मात्र त्यानंतर तो पर्यायी कारकीर्दीसाठी अमेरिकेत गेला. सौरभ नेत्रावलकर हा 2013 मध्ये सूर्यकुमार यादव आणि शार्दुल ठाकूर सारख्या खेळाडूंसोबत मुंबईसाठी प्रथम श्रेणीचे सामने खेळला होता. 

सौरभ 2010 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाकडून खेळला होता मात्र त्यानंतर तो भारतीय संघात स्थान मिळवू शकला नाही.

2015 मध्ये सौरभ नेत्रावलकरला प्रतिष्ठित कॉर्नेल विद्यापीठाकडून संगणक शास्त्रात पदव्युत्तर पदवीची ऑफर मिळाल्यानंतर नेत्रावलकर यांनी अखेर अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला.  

सौरभ नेत्रावलकरने शिक्षण पूर्ण केले आणि तेथेच त्याला नोकरीची चांगली संधी सुद्धा मिळाली. एवढंच नाही तर सौरभने तिथेही क्रिकेट खेळणे सुरु ठेवले अशा तर्हेने त्याला यूएसएच्या संघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी सुद्धा मिळाली.   

आगामी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सौरभ नेत्रावलकरची निवड टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी होण्याची दाट शक्यता आहे. असं झाल्यास सौरभच्या कारकिर्दीची सुरुवात ज्या मुंबईतून झाली होती त्याच मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर तो भारताविरुद्ध सामना खेळेल.   

सौरभ नेत्रावलकरने 2019 मध्ये टी 20 आणि वनडे सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सौरभने वनडे एकूण 67 सामने खेळले असून यात त्याने 150 धावा आणि 108 विकेट्स घेतल्या आहेत.   

सौरभ नेत्रावलकरने टी 20 फॉरमॅटमध्ये सुद्धा जबरदस्त कामगिरी केली असून यात 41 सामन्यात 40 विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच 41 धावा सुद्धा केलेत.   

टी 20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये सुद्धा सौरभ नेत्रावलकर हा यूएसए संघाचा भाग होता. यावेळी ग्रुप स्टेज सामन्यात त्याने भारताविरुद्ध गोलंदाजी करताना टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांची विकेट घेतली होती. 

