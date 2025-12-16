English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

Khand For Diabetes: आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते मधुमेह होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे साखरेचा चहा. म्हणूनच चहामध्ये साखरेऐवजी उसाच्या रसापासून बनलेल्या खांड या पदार्थाचा वापर केला पाहिजे. हा पदार्थ नेमका काय आहे आणि याचे काय फायदे आहेत हे पुढील माहितीतून जाणून घ्या.   

Dec 16, 2025, 05:47 PM IST
twitter

Khand For Diabetes: आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते मधुमेह होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे साखरेचा चहा. म्हणूनच चहामध्ये साखरेऐवजी उसाच्या रसापासून बनलेल्या खांड या पदार्थाचा वापर केला पाहिजे. हा पदार्थ नेमका काय आहे आणि याचे काय फायदे आहेत हे पुढील माहितीतून जाणून घ्या. 

 

1/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

twitter
2/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

साखरेचा चहा आरोग्यासाठी हानिकारक मानला जातो. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते मधुमेह होण्याचे मुख्य कारण चहामध्ये वापरली जाणारी रिफाइंड साखरच आहे. बऱ्याचजणांना डॉक्टरांनी मधुमेह होण्याच्या शक्यतेने आधीच जास्त साखर खाणे बंद करण्याचा किंवा चहाचे सेवन टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.   

twitter
3/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

पण काहीकेल्या चहा पिण्याची सवय सोडता येत नाही. काहीजण तर दिवसातून 10 ते 15 कप चहा पितात. तुमचेही नाव या यादीत असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. कारण तुम्ही चहामध्ये एक देशी पदार्थ वापरून तुमची चहा गोड पण मधुमेहमुक्त बनवू शकता.   

twitter
4/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

हा पदार्थ म्हणजे उसाच्या रसापासून बनवलेला 'खांड'. हा आरोग्यदायी पदार्थ पारंपारिकपणे उसाचा रस वाळवून बनवला जातो. खांड बनवण्यासाठी कोणतीही कृत्रिम पद्धत वापरली जात नाही. त्यामुळे याची चव पूर्णपणे नैसर्गिक आणि थोडीफार गुळासारखी असते.   

twitter
5/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

खांड वापरून बनवलेला चहा पचायला हलका असतो. त्यामुळे पोटात गॅस होणे किंवा अॅसिडिटीसारख्या समस्या होण्याची शक्यता खुपच कमी असते. त्यामुळे चहा पिणे कमी करायचे असेल किंवा डाएटींगसाठी देखील हा एक उत्तम पर्याय आहे.   

twitter
6/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड पूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रिया करून तयार केला जातो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कृत्रिम चव नसते तसेच साखरेपेक्षा कमी गोडवा असतो. चहा बनवताना साखरेऐवजी खांड वापरल्यास मधुमेह होण्याची शक्यता खुपच कमी होते.    

twitter
7/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

याशिवाय आहारात खांडचा समावेश करण्याचे इतरही आरोग्यदायी फायदे आहेत. यामध्ये काही नैसर्गिक खनिजे आणि पोषक घटक असतात जे रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. बदलत्या ऋतूंमध्ये सर्दी आणि फ्लूपासून बचाव करण्यासाठी खांड उपयुक्त मानले जाते.   

twitter
8/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

खांडमध्ये मोठ्याप्रमाणात कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम असतात, जे हाडे मजबूत करण्यास आणि सांधेदुखीपासून आराम देण्यास मदत करतात. याचे नियमित सेवन केल्याने अशक्तपणा कमी होण्यास देखील फायदा होतो.  

twitter
9/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

याशिवाय या पदार्थात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक लोह असते, जे शरीरातील रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करते. अशक्तपणाने ग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींसाठी साखरेऐवजी हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.   

twitter
10/10

उसाच्या रसापासून बनलेला खांड

Brown sugar

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय 'हे' काम

पुढील अल्बम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय &#039;हे&#039; काम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय 'हे' काम

अक्षय खन्नाच्या सावत्र भावाला पाहिलंय का? हुबेहुब विनोद खन्नांची कॉपी दिसतो, आज करतोय 'हे' काम 10
सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप?

सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप?

सलमान खानमुळे अक्षय खन्ना-ऐश्वर्या रायचा ब्रेकअप? 9
प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं अपहरण! फोन करुन कुटुंबाला दिला अल्टिमेटम

प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं अपहरण! फोन करुन कुटुंबाला दिला अल्टिमेटम

प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं अपहरण! फोन करुन कुटुंबाला दिला अल्टिमेटम 10
BMC निवडणुकीपूर्वी मुंबई- ठाण्याला एक नंबर Gift; आयफेल टॉवरला टक्कर देणाऱ्या स्वप्नवत प्रकल्पांची &#039;अशी&#039; सुरुय तयारी

BMC निवडणुकीपूर्वी मुंबई- ठाण्याला एक नंबर Gift; आयफेल टॉवरला टक्कर देणाऱ्या स्वप्नवत प्रकल्पांची 'अशी' सुरुय तयारी

BMC निवडणुकीपूर्वी मुंबई- ठाण्याला एक नंबर Gift; आयफेल टॉवरला टक्कर देणाऱ्या स्वप्नवत प्रकल्पांची 'अशी' सुरुय तयारी 9