English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

केळीची साल फेकून देताय? अशाप्रकारे वापर केल्यास चेहऱ्याला मिळेल इन्सटंट ग्लो

केळीच्या सालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम आणि काही असे संयुगे असतात जे त्वचेला हायड्रेट करतात. ज्यामुळे कोरडी झालेली त्वचा मऊ आणि चमकदार होते.

Nov 16, 2025, 05:04 PM IST
twitter

केळीच्या सालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम आणि काही असे संयुगे असतात जे त्वचेला हायड्रेट करतात. ज्यामुळे कोरडी झालेली त्वचा मऊ आणि चमकदार होते.

1/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

twitter
2/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

सहसा आपण केळीची साल फेकून देतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की, केळीच्या सालीमध्ये असे काही तत्त्व असतात जे त्वचेला पोषण देऊन त्वचा उजळ बनवतात.  

twitter
3/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

हिवाळ्यात थंड हवा आणि प्रदूषणामुळे चेहऱ्याची त्वचा कोरडी पडते. ज्यामुळे चेहरा निस्तेज दिसू लागतो. शिवाय काहीवेळा डोळ्यांच्या खाली काळी वर्तूळे येतात आणि सूजही येते.  

twitter
4/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

यावर पर्याय म्हणून अनेक स्त्रिया केमिकलयुक्त ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरत असतात. पण काहीवेळा ते त्वचेला हानी पोहेचवू शकतात.  

twitter
5/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

केळीच्या सालींमध्ये असे संयुगे असतात जे त्वचेला हायड्रेट करतात. ज्यामुळे कोरडी झालेली त्वचा मऊ आणि चमकदार होते.  

twitter
6/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

केळीच्या सालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम असते. डोळ्यांखाली थंडगार सालीचे तुकडे ठेवल्यास सूज आणि काळी वर्तूळे कमी होण्यास मदत होते.  

twitter
7/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

स्किन केअरसाठी केळीची साल वापरताना, सर्वप्रथम चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. नंतर चेहऱ्यावर हळुवारपणे केळीची साल घासा.  

twitter
8/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

बऱ्याचवेळा केळीच्या सालींमध्ये किटकनाशकांचे कण असू शकतात. त्यामुळे स्किन केअर करताना वापरली जाणारी केळीची साल सेंद्रिय असेल याची काळजी घ्या.  

twitter
9/9

केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर

Banana peel for skin care

तुमची त्वचा संवेदनशील असल्यास कोणतेही स्किन केअर करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.  

twitter
पुढील
अल्बम

अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे!

पुढील अल्बम

अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे!

अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे!

अवघ्या 23व्या वर्षी यशस्वी जयस्वालने मास्टरब्लास्टर सचिनला टाकलं मागे! 9
महेश बाबूंच्या फॅन्सची नजर हटेना! ‘वाराणसी’ इव्हेंटमध्ये प्रियंका चोप्राचा भन्नाट लूक

महेश बाबूंच्या फॅन्सची नजर हटेना! ‘वाराणसी’ इव्हेंटमध्ये प्रियंका चोप्राचा भन्नाट लूक

महेश बाबूंच्या फॅन्सची नजर हटेना! ‘वाराणसी’ इव्हेंटमध्ये प्रियंका चोप्राचा भन्नाट लूक 8
Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? &#039;या&#039; टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट!

Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? 'या' टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट!

Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? 'या' टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट! 9
Weekly Love Horoscope : कलानिधी योग &#039;या&#039; लोकांच्या आयुष्यात असणार प्रेमच प्रेम , कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Horoscope : कलानिधी योग 'या' लोकांच्या आयुष्यात असणार प्रेमच प्रेम , कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Horoscope : कलानिधी योग 'या' लोकांच्या आयुष्यात असणार प्रेमच प्रेम , कशी असेल तुमची या आठवड्यात Love Life? 12