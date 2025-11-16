केळीची साल फेकून देताय? अशाप्रकारे वापर केल्यास चेहऱ्याला मिळेल इन्सटंट ग्लो
केळीच्या सालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम आणि काही असे संयुगे असतात जे त्वचेला हायड्रेट करतात. ज्यामुळे कोरडी झालेली त्वचा मऊ आणि चमकदार होते.
केळीच्या सालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम आणि काही असे संयुगे असतात जे त्वचेला हायड्रेट करतात. ज्यामुळे कोरडी झालेली त्वचा मऊ आणि चमकदार होते.
2/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
3/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
4/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
5/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
6/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
7/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
8/9
केळीच्या सालीचा स्किन केअरसाठी असा करा वापर
9/9