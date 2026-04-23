IPL 2026 : 4 सामन्यांनंतर Vaibhav Sooryavanshi च्या बॅटला लागली नजर! दिग्गजांनी केला मोठा दावा

IPL 2026 RR : आयपीएल 2026 मध्ये युवा खेळाडूंचा कहर पाहायला मिळत आहे, यामध्ये वैभव सुर्यवंशी, मुकुल चौधरी, समीर रिझवी या खेळाडूची या सिझनमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली आहे. मागील काही सामन्यामध्ये युवा खेळाडूंची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. आता वैभव सूर्यवंशी याने पहिल्या सामन्यांनंतर त्याची बॅट शांत पाहायला मिळाली आहे.

Shubhangi Mere | Apr 23, 2026, 06:36 PM IST
वैभवच्या चुकांवर दिग्गजांनी प्रकाश टाकला

युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने पहिल्या चार सामन्यांमध्ये कमालीची खेळी खेळली आहे. त्याने पहिल्या चार सामन्यांमध्ये त्याने 200 धावा केल्या होत्या त्यानंतर तो फार काही करु शकला नाही. त्यामुळे आता त्याच्या चुकांवर दिग्गजांनी प्रकाश टाकला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वैभव सूर्यवंशीची अचानक बॅट का झाली शांत?

भारताचे माजी खेळाडू आकाश चोप्रा आणि चेतेश्वर पुजारा यांनी दोघांनी वैभव सूर्यवंशी याच्या फलंदाजी बद्दल वक्तव्य केले आहे. अचानक बॅटने धावा न येणे थांबले आहे, त्याचबरोबर तो खराब फलंदाजीमुळे तो मैदानावर रडताना देखील दिसला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आकाश चोप्राचा दावा

आयपीएल 2026 मध्ये त्याने पहिल्या चार सामन्यामध्ये 200 धावा केल्या तर त्यानंतरच्या तीन सामन्यामध्ये त्याने फक्त 54 धावा केल्या. यावेळी आता आकाश चोप्रा कॅामेंट्री करताना म्हणाला की, त्याची बॅट स्वींग फार चांगली आहे पण या बॅट स्वींगमुळे त्याला त्याचे नुकसान देखील सहन करावे लागत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

काय म्हणाला आकाश चोप्रा?

आकाश चोप्राने असेही सांगितले की, जेव्हा बॅाल जास्त बाऊन्स होतो तेव्हा वैभवला शॉट मारणे कठीण होते आणि अचानक पुल शॉटसाठी स्वत: ला तयार करणे कठीण होते. त्याचबरोबर जर चेंडू बाउन्स होत असेल तेव्हा तो चेंडू विकेटकिपरकडे जाण्याची शक्यता जास्त असते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

चेतेश्वर पुजाराचे वक्तव्य

चेतेश्वर पुजारा याने यावर असे सांगितले की, वैभव जेव्हा फलंदाजी करतो तेव्हा तो फ्रंटफूटवर राहतो, त्यामुळे एक्स्ट्रा बाऊन्स बॉलवर अचानक बॅकफूटवर जाणे त्याच्यासाठी कठीण आहे. त्यामुळे त्याला पटकन म्यूमेट करता येत नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वैभव सूर्यवंशीची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी

आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यत त्याने 7 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 254 धावा केल्या आहेत, यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. आता आगामी सामन्यामध्ये तो कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

वैभव सुर्यवंशीने मारलेले षटकार आणि चौकार

वैभव सूर्यवंशी याने आतापर्यत आयपीएल 2026 मध्ये 20 षटकार मारले आहेत तर 26 चौकार आतापर्यत 7 सामन्यांमध्ये मारले आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने आतापर्यत 14 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने 506 धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

