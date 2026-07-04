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सचिन तेंडुलकरचा वैभव सूर्यवंशीने मोडला रेकॅार्ड! पदार्पण करणारा ठरला सर्वात तरुण भारतीय क्रिकेटपटू

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:20 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मँचेस्टरमध्ये इंग्लंडविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या टी20 सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी देण्यात आली आहे. टीम इंडियाचा उपकर्णधार तिलक वर्माच्या हातून त्याला कॅप देण्यात आली आहे. 

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26 जून, 2026 हा दिवस भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात कोरला गेला आहे. त्याने महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा अनेक दशके जुना विक्रम मोडला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Vaibhav Sooryavanshi Debut2/7

बिहारमधील एका छोट्या जिल्ह्यातून पुढे येऊन जागतिक स्तरावर नावारूपाला आलेल्या वैभव सूर्यवंशीने एक अशी कामगिरी केली आहे, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Vaibhav Sooryavanshi Team India3/7

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा विक्रम वैभवने मोडला आहे आतापर्यंत, भारतासाठी सर्वात कमी वयात पदार्पण करण्याचा विक्रम 'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आयपीएल 2026 मध्ये, वैभव सूर्यवंशीने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि मालिकावीर पुरस्कार पटकावला. त्याने 16 सामन्यांमध्ये 16 डावांत 776 धावा केल्या आणि तो ऑरेंज कॅपचा विजेताही होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ind vs eng vaibhav suryavanshi5/7

आजच्या आधी, भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर होता. त्याने 18 डिसेंबर 1989 रोजी, वयाच्या 16 वर्षे आणि 238 दिवसांनी पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघात पदार्पण केले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Vaibhav Sooryavanshi Debut News6/7

आता 4 जुलै 2026 रोजी, वयाच्या 15 वर्षे आणि 71 दिवसांच्या असताना, वैभव सूर्यवंशीने मँचेस्टरच्या मैदानावर हा पराक्रम गाजवून त्याला मागे टाकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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4 जुलै रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात, संजू सॅमसनच्या सलग तीन अपयशांमुळे त्याला अखेर संघात स्थान मिळाले. अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवून त्याने इतिहास रचला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
sachin tendulkar
Ind vs Eng
Vaibhav Sooryavanshi

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