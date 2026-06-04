/मामा IPS, आजोबा रजिस्ट्रार तर काकी राजकारणात.... वैभव सूर्यवंशीच्या घरी कोण कोण? पाहा कौटुंबिक पार्श्वभूमी

Vaibhav sooryavanshi family background : आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने आपल्या विस्फोटक फलंदाजीने दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने यासह तब्बल 5 पुरस्कार जिंकले असून तो आयपीएलच्या 19 व्या सीजनमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरलाय. वैभव सूर्यवंशीचे फॅन्स त्याच्या आयुष्याबाबत विविध गोष्टी जाणून घेण्यात उत्सुक आहेत. तेव्हा आयपीएलच्या या नव्या सुपरस्टारच्या फॅमिली बॅकग्राउंड विषयी जाणून घेऊयात.
बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यातील ताजपुर येथील मूळचा रहिवासी असलेला वैभव सूर्यवंशीने भारतीय क्रिकेटमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. खास करून आयपीएल 2026 मध्ये त्याने आपल्या विस्फोटक फलंदाजीने सर्वांनचेच लक्ष वेधून घेतले. वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना 776 धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप जिंकली.
लहान शहरातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नाव कमावणारा वैभव सूर्यवंशी हा अनेक युवा क्रिकेटर्ससाठी प्रेरणा आहे. वैभवच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आणि त्याच्या कुटुंबाबत जाणून घेण्यात अनेकांना रस असतो तेव्हा त्याच्या फॅमिली बॅकग्राउंड विषयी जाणून घेऊयात.
वैभव सूर्यवंशीचे आजोबा अभय सिंह हे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीमध्ये रजिस्ट्रार पदावर नियुक्त आहेत. याव्यतिरिक्त वैभवचे मामा अभिषेक चौहान, यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 102 वा क्रमांक मिळवून आयपीएस अधिकारी पद मिळवले.
वैभव सूर्यवंशीचे मामा अभिषेक चौहान यांनी यूपीएससी परीक्षेत संपूर्ण भारतात 102 वा क्रमांक मिळवला. वैभव सूर्यवंशीच्या लागोपाठ चांगल्या प्रदर्शनामुळे आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या यशामुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रात त्याची लोकप्रियता वाढली आहे. गावापासून शहरापर्यंत सर्वच ठिकाणी त्याची चर्चा होतेय. वैभव खासकरून युवा खेळाडूंमध्ये एक रोल मॉडेल बनला आहे.
वैभव सूर्यवंशीचे मामा आणि आजोबा यांच्या शिवाय त्याच्या काकींचा ताजपुरच्या राजकारणात दबदबा आहे. हेच कारण आहे की त्याचं कुटुंब आता स्थानीय प्रशासनमध्ये मजबूत स्थितीत आहे. वैभव सूर्यवंशी यांचे काका राजीव सूर्यवंशी यांच्या पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्य कृती प्रिया यांनी ताजपूर नगर परिषदेच्या अधिकारप्राप्त स्थायी समितीची निवडणूक बिनविरोध जिंकली आहे.
वैभव सूर्यवंशी आणि त्याचं कुटुंब हे लहान शहरातून, गावातून येणाऱ्या आणि मोठी स्वप्न पाहणाऱ्या सर्व लोकांसाठी प्रेरणा आहेत. त्यांचा प्रवास सांगतो की जर खूप कष्ट आणि समर्पणाने कोणत्याही क्षेत्रात काम केलं तर यश हे नक्कीच मिळतं. खेळापासून ते शिक्षण आणि राजकारणापर्यंत सर्व क्षेत्रात वैभव सूर्यवंशीच्या कुटुंबाच्या यशाचा दबदबा आहे.
वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या मुलाखतीतून अनेकदा सांगितलं की त्याच्या कुटुंबाने त्याला क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिले. कोरोना काळात वैभवच्या वडिलांनी त्याच्या सरावात व्यत्यय येऊ नये म्हणून घराजवळ पीच तयार केली आणि त्याच्याकडून सराव करून घेतला.
वैभव सूर्यवंशी हा 15 वर्षांचा असून जून महिन्यात होणाऱ्या ट्राय सीरिजसाठी त्याची टीम इंडिया ए संघात निवड झाली आहे. यापूर्वी वैभव सूर्यवंशी हा अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाचा भाग राहिला होता. आता वैभव सूर्यवंशीच्या भारतीय संघातील पदार्पणाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.