14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती
U19 World cup 2026 : वैभव सूर्यवंशी सध्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियासाठी जबरदस्त कामगिरी करतोय. अंडर 19 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये इंग्लंड विरुद्ध वैभवने 80 बॉलमध्ये 175 धावांची खेळी केली. यात 15 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश आहे. 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशी अशाच प्रकारे आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करतो. वैभवने 14 वर्षांच्या वयात कोट्यवधींची मालमत्ता कमावली आहे.
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आतापर्यंत 7 सामने खेळून यात एकूण 439 धावा केल्या आहेत. वैभव हा यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असून त्याने 62.71 च्या सरासरीने आणि 169.49 च्या स्ट्राईक रेटने या धावा केल्या आहेत. यातील सर्वात उत्कृष्ट परफॉर्मन्स वैभवचा इंग्लंड विरुद्धच्या फायनल सामन्यातच होता.
