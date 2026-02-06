English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

U19 World cup 2026 : वैभव सूर्यवंशी सध्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियासाठी जबरदस्त कामगिरी करतोय. अंडर 19 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये इंग्लंड विरुद्ध वैभवने 80 बॉलमध्ये 175 धावांची खेळी केली. यात 15 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश आहे. 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशी अशाच प्रकारे आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करतो. वैभवने 14 वर्षांच्या वयात कोट्यवधींची मालमत्ता कमावली आहे. 

Pooja Pawar | Feb 06, 2026, 05:25 PM IST
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आतापर्यंत 7 सामने खेळून यात एकूण 439 धावा केल्या आहेत. वैभव हा यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असून त्याने 62.71 च्या सरासरीने आणि 169.49 च्या स्ट्राईक रेटने या धावा केल्या आहेत. यातील सर्वात उत्कृष्ट परफॉर्मन्स वैभवचा इंग्लंड विरुद्धच्या फायनल सामन्यातच होता.   

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वैभव सूर्यवंशीची नेटवर्थ आता जवळपास 2.5 कोटी झाली आहे. डाव्या हाताच्या या विस्फोटक ओपनर फलंदाजाच्या कमाईचा मुख्य स्रोत हा क्रिकेटचं आहे. त्याच्या नेटवर्थमध्ये आयपीएलचं मोठं कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा सामील आहे.   

राजस्थान रॉयल्सने वैभवला ऑक्शनमधून 1.1 कोटींना खरेदी केलं होतं. तो बिहारच्या अंडर 19 संघात रणजी ट्रॉफी आणि वीनू मांकड़ ट्रॉफीमध्ये खेळलेला आहे.   

आयपीएलमध्ये गुजरात जाएंट्सच्या विरुद्ध 35 बॉलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शतक केलं. यावेळी बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला 10 लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं.   

वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 सामन्यातून सुद्धा खूप पैसे कमावतो आहे. बीसीसीआय अंडर 19 खेळाडूंना सामन्याची फी म्हणून दर दिवशीचे 20 हजार रुपये देतो. ही फी त्याच खेळाडूंना मिळते जे प्लेईंग 11 चा भाग असतात.    

आयपीएलमधील वैभव सूर्यवंशीच्या प्रभावी कामगिरीने खूश होऊन, राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीचे मालक रणजित बरठाकूर यांनी त्याला मर्सिडीज बेंझ कार भेट दिली.   

वैभव सूर्यवंशीने 18 व्या हंगामात आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि पदार्पणाच्या हंगामात त्याच्या प्रभावी कामगिरीने त्याने सर्वांची मने जिंकली. त्याने सात इनिंगमध्ये स्ट्राईक रेटने 252 धावा केल्या. सर्वाधिक स्ट्राईक रेटसाठी त्याला टाटा कर्व्ह कार देण्यात आली.  

